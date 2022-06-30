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В США приступили к клиническим испытаниям универсальной вакцины против гриппа
Интраназальный вариант вакцины сможет остановить инфекцию гриппа, прежде чем она поразит клетки носовой мембраны
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Ученые из National Institutes of Health (NIH) запускают клинические испытания фазы 1 по тестированию новой универсальной вакцины от вируса гриппа. После того, как исследования на животных продемонстрировали довольно убедительные результаты, в рамках испытания будет изучен новый вакцинный препарат, который будет вводиться либо в виде назального спрея, либо в виде инъекции.

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Интраназальный вариант вакцины должен остановить инфекцию гриппа, прежде чем она поразит клетки носовой мембраны. Depositphotos

" Противогриппозные препараты, обеспечивающие долговременную иммунную защиту от огромной гаммы сезонных вирусов Orthomyxoviridae, а также от потенциально опасных пандемических инфекций, являются незаменимыми инструментами в сфере охраны здоровья пациентов", - подчеркивает Энтони Фаучи, руководитель National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), - " Ученые добились значительных успехов в реализации этого важнейшего вопроса глобальной медицины".

Инновационный препарат получил название BPL-1357 и представляет собой поливалентную цельновирусную вакцину, содержащую инактивированные копии четырех конкретных штаммов гриппа: H1N9, H3N8, H5N1 и H7N3. Вирусы были инактивированы с помощью химического вещества, известного как бета-пропиолактон (BPL).

Доклиническое исследование с участием мышей и хорьков установило, что две дозы экспериментальной вакцины обеспечивают 100-процентную защиту от смертельных доз шести различных штаммов гриппа. Кроме того, эти исследования на животных показали, что вакцина была одинаково эффективна при введении в виде назального спрея по сравнению с более традиционной внутримышечной инъекцией.

В исследовании фазы 1 примут участие до 100 здоровых людей, которые будут рандомизированы на три группы: интраназально, внутримышечно или плацебо. Исследования продлятся семь месяцев, и их основной целью будет изучение иммунных реакций и профилей безопасности новой вакцины.

" Благодаря вакцине BPL-1357, особенно ее интраназального варианта, нам удалось стимулировать комплексную иммунную реакцию, которая в точности соответствует иммунитету, сформировавшемуся после естественного заражения гриппом", - рассказывает Мэтью Мемоли, научный сотрудник NIAID, возглавляющий исследование. "Она существенно не похожа на все остальные препараты от гриппа и других инфекций дыхательных путей, которые фокусируются на выработке иммунитета к отдельному вирусному антигену и нередко не вызывают иммунитета слизистой оболочки". 

Мемоли рассчитывает, что испытания позволят "установить потенциал инновационной вакцины не только для выработки широкого ответа антител, но и для более прямой иммунной реакции слизистой оболочки в клетках носа, подвергшихся воздействию интраназальной версии препарата".

На данный момент интраназальные вакцины являются предметом пристального внимания исследователей. Множество работ посвящено изучению того, как ингаляционные препараты эффективно предотвращают проникновение респираторных вирусов в организм человека. Кроме того, на стадии разработки находится ряд интраназальных вакцин против COVID-19. Предполагается, что они могут предотвратить инфекцию, обучив иммунные клетки слизистой оболочки носа распознавать вирус и немедленно уничтожить его при первом же контакте.

Конечно, это далеко не первое исследование, направленное на решение проблемы универсальной вакцины от гриппа. Последние несколько десятилетий изобилуют массой неудачных попыток, и в настоящее время на разных стадиях разработки находится еще несколько вариантов универсальных противогриппозных препаратов. Тем не менее, Фаучи уверен, что новый кандидат ничуть не хуже всех ранее предложенных препаратов.

"Кандидатура гриппозной вакцины BPL-1357, тестируемая в данном экспериментальном проекте, прекрасно себя показала на животных моделях, и нам не терпится узнать, насколько эффективно она проявит себя на человеке", - сказал Фаучи.

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Источники: NIH, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Вирусы_гриппа)
(https://www.nih.gov/news-events/news-releases/trial-potential-universal-flu-vaccine-opens-nih-clinical-center) 

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#наука #медицина #вакцина от covid #вакцина от гриппа #интраназальный вариант вакцины
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Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
Bers2k
15:15
Суть в том, что это как бы сезонная фигня, типа пшикнул и якобы не заразиться... разработано с целью стричь бабла каждый сезон. Универсальное лекарство чтобы вылечить на 100% в случае болезни - НЕТ. ...
В США приступили к клиническим испытаниям универсальной вакцины против гриппа
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