При спасении людей, пострадавших от схода снежных лавин или иных катастроф в условиях отрицательных температур, бывает трудно контролировать их жизненные показатели традиционными средствами. Именно с учетом этого обстоятельства было разработано устройство MedSENS, которое просто вставляется в ухо и крепится к голове человека.
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Разработанный командой специалистов из итальянского исследовательского центра Eurac Research, прибор MedSENS состоит из двух взаимосвязанных компонентов: проводного зонда в форме беруши, который вставляется в ушной канал, и внешней накладки, надеваемой на ухо и фиксируемой головным ремнем.
После введения зонд начинает измерять температуру тела пациента, частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом. Эти данные отображаются в режиме реального времени на OLED-экране вмонтированного в накладку прибора, а также могут передаваться по беспроводной связи на мобильные устройства сотрудников службы спасения.
Накладка не только отображает результаты измерений, но и предотвращает воздействие на зонд низких температур окружающей среды, образуя изолированное пространство вокруг уха.
Технология уже прошла испытания на 40 добровольцах в итальянском симуляторе экстремальных условий terraXcube при температуре от -10 до 20 ºC (от 14 до 68 ºF). Было установлено, что ее характеристики соответствуют данным, полученным с помощью традиционного пищеводного зонда, который значительно сложнее использовать в условиях низких температур.
В настоящий момент разработчики ведут поиск промышленных партнеров, которые могут быть заинтересованы в коммерческой реализации устройства. Его демонстрация показана на видео ниже.
MedSENS: запатентованное устройство для измерения температуры и других жизненно важных параметров через ушной канал
Источники: Eurac Research, Youtube
(https://www.eurac.edu/en/press/patented-device-to-measure-temperature)
(https://youtu.be/fiburDDdK_I)