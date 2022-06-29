Носимое устройство помогает сократить количество непреднамеренных движений при расстройствах аутистического спектра и умственной отсталости

Люди с расстройством аутистического спектра (РАС) и умственной отсталостью (УО) часто совершают непреднамеренные движения, которые нарушают их способности в выполнении различных задач. Новое устройство может помочь уменьшить количество таких движений за счет звукового сигнала на запястье пользователя.

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Молодой пациент испытывает устройство ESSENS. Политехнический университет Валенсии (Universitat Politеcnica de Valеncia)

Носимое устройство, известное как ESSENS, разрабатывается в партнерстве между испанским Политехническим университетом Валенсии (UPV), организацией Koynos Cooperativa, а также компаниями Itera Engineering и Ingesis Automatizacion. Его название - это аббревиатура от Estimulacion (ES) Sensorial (SENS), или просто - сенсорная стимуляция.

Носимое как браслет, устройство посылает высокочастотные низкоамплитудные вибрационные сигналы на тыльную сторону запястья пользователя. Оно работает совместно с приложением, которое используется для программирования схемы и расписания миллисекундных колебаний. В идеале носимое устройство должно срабатывать только тогда, когда начинаются непреднамеренные движения, но, "к сожалению, пока, настроить его для этого довольно сложно".

"Для того чтобы запрограммировать устройство, непреднамеренные движения необходимо параметризовать. Пока движения пациента будут отслеживаться, он должен провести некоторое время в кресле", - объясняет доктор Кристина Сантамарина из UPV, возглавляющая исследование вместе с доктором Висенте Клокеллом. "Это чрезвычайно сложно для людей с аутизмом и расстройствами интеллекта".

Во время тестирования технологии небольшая группа детей в возрасте от шести до 10 лет ( все они страдали либо расстройствами аутистического спектра, либо с расстройствами интеллекта) с помощью устройства получала трехминутные вибрационные импульсы. Было установлено, что эти сеансы значительно уменьшают или даже временно устраняют непреднамеренные движения испытуемых.

Так как же это работает? Сантамарина считает, что вибростимуляция, осуществляемая прибором ESSENS, стимулирует соматосенсорную кору головного мозга, что, в свою очередь, приводит к торможению нежелательных двигательных функций. При этом технология нуждается в дополнительных исследованиях. С учетом этого в ближайшее время планируется проведение более масштабных клинических испытаний.

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Источники: Universitat Politecnica de Valencia, Справочник MSD, Википедиа

(http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-13662-essens-es.html)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Расстройство_интеллекта)

(https://www.msdmanuals.com/ru-ru/профессиональный/педиатрия/расстройства-обучения-и-психического-развития/расстройства-аутистического-спектра)