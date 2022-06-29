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Армия США заключила контракт на сумму в $1 млрд на приобретение 96 легких танков MPF
К 2035 году общий объем закупок может возрасти до 504 машин.
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Армия США заключила с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) контракт на сумму в 1,14 миллиарда долларов на приобретение 96 машин Mobile Protected Firepower (MPF), о чем сообщается в пресс-релизе ведомства.

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MPF призвана обеспечить большую живучесть пехотных бригад, одновременно предоставляя возможность более раннего обнаружения угроз на больших расстояниях и позволяя бойцам перемещаться в более быстром темпе. 

MPF - это первая крупная платформа, которая переходит от прототипа к серийному производству в рамках проекта U.S. Army Futures Command, сообщает издание Defense News. Созданное в 2018 году в качестве государственно-частного партнерства, Army Futures Command (AFC) призвано выполнять важную работу по модернизации армии США, что представляет собой довольно сложную задачу, учитывая меняющийся характер военных действий. 

Машина Mobile Protected Firepower во время аттестации. Армия США

Как AFC выбрало легкий танк

При выборе легкого танка AFC использовала метод конкурсного отбора. Процесс начался в 2018 году с составления предварительного списка кандидатов. В течение четырех лет армия США протестировала и оценила 24 прототипа легких танков, построенных GDLS и BAE Systems, другим участником процесса. 

Согласно отчету Defense News, прототип GDLS предусматривал новое сверхлегкое шасси с улучшенной подвеской и высокопроизводительной силовой установкой. Башня легкого танка оснащена последней версией системы управления огнем, применяемой на боевых танках Abrams. BAE Systems поставила модернизированную версию бронированной артиллерийской системы M8 Buford с усовершенствованными элементами и повышенным функционалом.

В соответствии с законодательством о закупках среднего уровня, оба подрядчика должны были представить свои прототипы 82-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Брэгг, Северная Каролина, где представители армии должны были оценить машины и предоставить отзывы о тактике, технике и процедурах использования этих машин. 

Из-за пандемии прототипы от BAE Systems были доставлены с задержкой. Однако к августу 2021 года военные завершили оценку, после чего образцы прошли ограниченные пользовательские испытания, включавшие стрельбу боевыми снарядами. После оценки соответствующих затрат и готовности к производству, AFC выбрала в качестве поставщика контракта компанию GDLS. 

"MPF представляет собой принципиально новый армейский инструмент, позволяющий нашим легким маневренным силам противостоять противнику. Через многочисленные точки соприкосновения наши солдаты эксплуатировали прототипы и предоставили важные отзывы команде разработчиков, гарантируя, что наши силы будут иметь актив, который им необходим на будущем поле боя", - заявил генерал-майор Росс Коффман, директор межфункциональной группы по боевым машинам нового поколения.

Машина Mobile Protected Fire Power компании General Dynamics Land Systems имеет некоторое сходство с танком M1 Abrams, в частности, такую же башню и систему управления огнем. (Photo courtesy of GDLS).

Что представляет собой контракт? 

Контракт стоимостью 1,14 миллиарда долларов США рассчитан на начальное мелкосерийное производство, в соответствии с которым GDLS предоставит первую партию из 26 машин. В течение всего срока действия контракта армия США закупит еще 70 танков.

Как сообщает Defense News, по крайней мере восемь из 12 прототипов, представленных GDLS в процессе оценки, будут модернизированы и приняты на вооружение. Ожидается, что первые серийные образцы будут поставлены в течение 19 месяцев, а батальон MPF ( в количестве 42 машин) будет поставлен к 4 кварталу 2025 года. 

В общей сложности армия США планирует потратить на программу MPF 6 млрд. долларов, включая уже потраченные средства на исследования, разработки и создание прототипов. По имеющимся данным, общая стоимость жизненного цикла программы составляет 17 миллиардов долларов, включая расходы на содержание, военное строительство и персонал. В перспективе армия планирует закупить 504 MPF к 2035 году, которые как ожидается, останутся на вооружении в течение как минимум 30 лет.

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Источники: Defense News,  Department of the Army
(https://www.defensenews.com/land/2022/06/28/us-army-unveils-contract-to-build-new-light-tank-for-infantry-forces/)
(https://www.army.mil/article/257989/army_approves_milestone_c_and_awards_lrip_contract_for_the_mobile_protected_firepower_program)

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#армия сша #gdls #mobile protected firepower #us army #легкий танк
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