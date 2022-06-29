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Ученые: Вакцинация против гриппа снижает риск развития болезни Альцгеймера более чем на 40%
Новое исследование показало, что вакцинация против гриппа снижает риск развития болезни Альцгеймера примерно на 40 процентов, но как именно - пока остается загадкой.
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Новое крупное исследование, в ходе которого отслеживалось состояние здоровья около двух миллионов человек, показало, что ежегодные прививки от гриппа тесно связаны со значительным снижением риска прогрессирования болезни Альцгеймера. Такие выводы основываются на растущем количестве исследований, подтверждающих связь между несколькими вирусными инфекциями и нейродегенеративными заболеваниями.

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Новое исследование показало, что вакцинация против гриппа снижает риск развития болезни Альцгеймера примерно на 40 процентов, но как именно - пока остается загадкой. Depositphotos

За последние годы несколько небольших научных проектов обнаружили весьма удивительную связь между вакцинами от гриппа и более низким потенциалом развития   сенильной деменции альцгеймеровского типа. Результаты последнего эксперимента являются самым крупным и наиболее достоверным на сегодняшний день исследованием этой необычной корреляции. В нём описаны различные гипотезы о том, как обыкновенная профилактическая вакцина от гриппа может снизить шансы пациента на развитие болезни Альцгеймера.

Авторы эксперимента изучили медицинскую документацию нескольких миллионов пациентов в возрасте старше 65 лет. Когорта из более чем 930 000 привитых от гриппа пациентов была сопоставлена с аналогичной по размеру когортой невакцинированных людей. 

Изучая данные за шестилетний период, ученые обнаружили, что прогрессирование сенильной деменции было диагностировано только у 5% пациентов, получивших прививку от гриппа, в то время как в группе людей, не получивших вакцинацию, заболевание развилось у 8,5%. Исследователи пришли к выводу, что риск развития болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет, получавших ежегодную прививку от гриппа как минимум в течение последних четырех лет, снизился более чем на 40 процентов.

"Нам удалось доказать, что иммунизация против гриппа у людей пожилого возраста значительно сокращает риск развития сенильной деменции", - рассказывает руководитель проекта Аврам Бухбиндер. "Мощность такого защитного механизма с годами только усиливалась. Иначе говоря, люди, периодически получавшие вакцину против гриппа, имели самый низкий риск развития старческого слабоумия среди других пациентов".

Итак, самый главный вопрос на миллион долларов: может ли вакцина против гриппа предотвратить или замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера?

По утверждению старшего автора проекта Пола Шульца, он не считает, что ассоциация между вакциной и риском развития болезни Альцгеймера зависит только от прививки. Однако он допускает, что действие вакцины в целом благотворно влияет на врожденную иммунную систему.

"Учитывая, целый ряд доказательств того, что некоторые вакцины могут защищать от болезни Альцгеймера, можно предположить, что это не специфическая реакция на вакцину от гриппа", - объясняет Шульц. " Более того, по нашему мнению, иммунная система необычайно сложна, и некоторые ее нарушения, такие как, например, воспаление легких, могут изменить ее так, что болезнь Альцгеймера начнет прогрессировать.  Однако другие факторы, активирующие работу иммунной системы, могут действовать абсолютно по-другому - так, чтобы защитить организм от сенильной деменции".

Такая теория известна как "тренированный иммунитет", и она предполагает, что вакцинация может вызывать ряд неспецифических иммунных изменений помимо специфического антигена, на который направлена отдельная вакцина. Это могло бы объяснить, почему целый ряд различных вакцин, от столбняка до туберкулеза, были связаны с более низким уровнем деменции.

 Впрочем, существует и другая гипотеза, которая посвоему объясняет полученные результаты. Одна из наиболее интересных и новых идей в области исследования сенильной деменции связана с ролью инфекционных заболеваний в развитии этого нейродегенеративного заболевания.

Еще в 1950-х годах многие ученые называли нейродегенеративные заболевания, подобные болезни Альцгеймера, "медленными вирусными инфекциями". Идея заключалась в том, что вирусные заболевания могут незаметно приводить к разрушению клеток мозга в течение многих лет или даже десятилетий после острой фазы инфекции. Для болезни Альцгеймера ведущим вирусным претендентом считался герпес.

Примерно в 1980-х годах такая теория перестала быть популярной, и на смену ей пришли более современные гипотезы, сосредоточенные на накоплении токсичных белков, вызывающих нейродегенеративные заболевания. Однако в последние годы "вирусная" концепция получила некоторое развитие. Это произошло после того, как исследователи обнаружили ряд закономерностей между вирусными инфекциями и такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Существует несколько механизмов, объясняющих влияние вирусов на нейродегенерацию, но наиболее часто выдвигаемая гипотеза заключается в том, что вирусные инфекции могут вызвать чрезмерный иммунный ответ, который приводит к каскаду событий, кульминацией которых является нейровоспаление, способствующее развитию различных заболеваний. В нашем случае вполне вероятно, что простое предотвращение заболевания гриппом в пожилом возрасте может существенно снизить риски развития болезни Альцгеймера.

Еще более интересная гипотеза, предложенная в исследовании, заключается в том, что вакцинация против гриппа защищает непосредственно от болезни Альцгеймера из-за структурного сходства между белками, вырабатываемыми вирусом гриппа, и токсичными белками амилоида, которые предположительно вызывают нейродегенерацию. Такое "эпитопное сходство" означает, что иммунный ответ, вызванный вакциной против гриппа, может предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Конечно, существует много спекуляций на эту тему, поэтому ученые понимают, что для будущих исследований необходимо точно понимать, какие механизмы можно задействовать, а какие лучше не трогать. Однако все более очевидным становится то, что связь между вирусной инфекцией и нейродегенеративными заболеваниями, безусловно, существует, и вакцинация может смягчить некоторые из таких состояний. Недавнее исследование, раскрывающее воздействие COVID-19 на мозг человек, лишь подтверждает эту общую концепцию.

"Для будущих исследований будет крайне важно выяснить: - какие именно механизмы лежат в основе очевидного влияния вакцинации против гриппа на риск развития БА;  - влияет ли возраст вакцинируемых на риск развития БА;  - а также влияет ли вакцинация против гриппа на скорость прогрессирования заболевания у пациентов с MCI (умеренными когнитивными нарушениями) или БА",   говорится в заключение данного доклада.

Результаты нового проекта были представлены в издании Journal of Alzheimer's Disease.

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Источники: UTHealth Houston, Journal of Alzheimer's Disease, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Болезнь_Альцгеймера)
(https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad220361) (https://www.uth.edu/news/story/uthealth-houston-study-flu-vaccination-linked-to-40-reduced-risk-of-alzheimers-disease) 

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#болезнь альцгеймера #прививка от гриппа
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