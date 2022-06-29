Спорим, вы никогда не видели ничего подобного. Да, это полностью рабочий велосипед, на котором можно ездить хоть каждый день

По мнению исследователи колесо было изобретено еще в IV тысячелетии до нашей эры в Нижней Месопотамии, на территории современного Ирака. Считается, что именно древние шумеры впервые использовали вращающиеся деревянные диски, насаженные на прочные оси, создав, таким образом, инструмент, который сыграл важнейшую роль в развитии человечества. Колесо оказало фундаментальное влияние на развитие транспорта, сельского хозяйства и промышленности, что позволяет с уверенностью назвать его одним из самых важных изобретений всех времен и народов.

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Эта штуковина действительно работает!

Однако для инженера Сергея Гордеева просто колеса оказалось недостаточно. Придав совершенно новое значение фразеологизму "заново изобретать велосипед", Сергей разместил на YouTube видеоролик из серии "сделай сам", в котором доказал, что пол-колеса плюс еще пол-колеса равняется целому колесу. Для этого он буквально разрезал заднее колесо своего двухколесного велосипеда пополам. В итоге получилось довольно необычно, но, тем не менее, вполне достойно.

В вирусном видео Сергей приступает к работе с лопнувшим передним ободом, что наводит его на странную мысль о том, что он должен разрезать пополам свое совершенно исправное заднее колесо. Однако очень скоро кажущееся безумие уступает место гениальности: используя трубы и заклепки, молодой инженер удлиняет раму своего велосипеда и превращает его в удивительное транспортное средство.

Just a Normal Bike Math: 0.5 х 2 = 1 Wheel



Несмотря на то, что управляемость, эргономика и безопасность нового транспортного средства не идеальны по сравнению с "целым" велосипедом, конечный результат выглядит просто великолепно. И если вам интересно, как Сергею удалось заставить задние полу-колеса вращаться, то все предельно просто: он использовал безвоздушные шины.

В инженерном деле часто приходится придумывать простое решение сложной проблемы. Этот молодой инженер сделал все в обратном порядке просто для развлечения - и его смелый творческий подход достоин уважения.





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Источники: YouTube, Journal Zmescience

(https://youtu.be/PX3A7GLtFqM)

(https://www.zmescience.com/science/news-science/mesmerizing-half-wheel-bike-shows-two-halves-make-a-whole-and-this-applies-to-physics-too/)