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NASA завершило испытания лунной ракеты SLS и планирует запустить миссию Artemis в августе этого года
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После нескольких месяцев напряженной работы NASA официально завершило испытательную кампанию своей космической стартовой системы (SLS) и теперь приступает к подготовке первого полета в этом году. Если все пойдет по плану, беспилотный полет Artemis 1 протестирует ракету и космический корабль Orion для работы в дальнем космосе, а также подготовит почву для возвращения агентства на Луну в конце этого десятилетия.

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Космические аппараты NASA SLS и Orion на пути к стартовой площадке в начале июня этого года. NASA/Chad Siwik

SLS - самая мощная ракета из когда-либо созданных, и в сочетании с капсулой Orion она будет служить рабочим инструментом для программы NASA Artemis. После более чем десятилетней разработки и испытаний ракета и космический корабль были впервые вывезены на стартовую площадку в марте этого года, после чего инженеры начали подготовку к так называемой мокрой репетиции.

Для этого в баки было закачано более 700 000 галлонов (3,2 миллиона литров) криогенного топлива и отработана вся процедура обратного отсчета. Сюда вошли все этапы, начиная с инструктажа по метеорологии, преднамеренных предстартовых задержек и заканчивая пополнением и откачкой топлива.

Однако не все проходило в соответствии с графиком: команда столкнулась с проблемами, вызванными утечками и неисправными клапанами, что привело к месячной задержке программы. Первоначально запуск был запланирован на май, но только сейчас, проанализировав данные последней генеральной репетиции в понедельник 20 июня, команда убедилась, что SLS соответствует всем требованиям для успешного выполнения миссии.

Ракета SLS и космический корабль Orion на пути к стартовой площадке. NASA

"В процессе проведения генеральной репетиции мы постепенно накапливали знания о том, как взаимодействуют ракета и наземные комплексы, а наша команда хорошо отработала процедуры запуска на различных площадках", - рассказывает Том Уитмейер, зам. пом. администратора по общим исследовательским системам в штаб-квартире NASA. "Наши специалисты полностью завершили этап обучения, и теперь все, чему мы научились, поможет улучшить наши шансы на успешное выполнение запуска в строго отведенное для этого время. Теперь мы готовы сделать следующий шаг и начать подготовку к старту".

20 июня специалисты обнаружили еще одну проблему, связанную с утечкой топлива, однако ее удалось обойти с помощью перепрограммированной последовательности операций, которая вместе с предыдущими репетициями обеспечила необходимые условия для полноценного старта. Теперь для устранения этой утечки инженеры заменят уплотнение, а затем будет назначена финальная дата запуска. Ожидается, что SLS и Orion вернутся на площадку в конце августа.

Источник: NASA

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(https://www.nasa.gov/image-feature/artemis-i-moon-rocket-heads-back-to-launch-pad-for-testing/)

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#nasa #artemis #sls
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