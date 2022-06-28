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КБА: Обычный анализ плотности костной ткани может предсказать риск деменции в позднем возрасте
Биомаркер кальцификации брюшной аорты, обнаруживаемый при обычном сканировании, ассоциировался с двукратным риском развития деменции в течение последующих 15 лет жизни.
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Сегодня по данным обычного сканирования плотности костной ткани учёные могут безошибочно диагностировать риск развития деменции в более позднем периоде жизни. Результаты масштабного многолетнего эксперимента показали, что образование кальциноза в брюшной аорте может удвоить риск развития деменции в возрастной группе старше 80 лет.

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Биомаркер, обнаруженный при обычном сканировании, оказался связан с двукратным увеличением риска развития деменции в течение последующих 15 лет жизни. Depositphotos

В рамках нового научного эксперимента были проанализированы данные многолетнего исследовательского проекта Perth Longitudinal Study of Aging Women. Этот проект изначально был сфокусирован на изучении того, как добавки кальция могут предотвратить остеопоротические переломы, однако кроме всего прочего "включал в себя более 10 лет другой ценной медицинской информации о состоянии пациентов".

Специалисты из Edith Cowan University (Австралия) повторно изучили данные этого исследования и пришли к выводу, что с помощью определенных биомаркеров, полученных в результате анализа плотности костной ткани, можно предсказать наступление деменции в срок до 15 лет. Объектом нового исследования стал биомаркер кальцификации брюшной аорты (КБА - скопление солей кальция в мягких тканях самой крупной артерии нашего организма). В настоящее время этот биомаркер  используется для прогнозирования риска инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Изучив медицинские карты почти 1000 женщин, ученые выяснили, что пациентки со средним или высоким уровнем КБА в возрасте старше 70 лет в два раза чаще попадали в стационарные учреждения или погибали от деменции в ближайшие 15 лет.

Как правило, такие сканирования выполняются очень быстро и не представляют особых неудобств пациентам, они менее инвазивны, дешевле и отличаются минимальной лучевой нагрузкой по сравнению с рентгеновскими аппаратами или компьютерной томографией.

Один из авторов исследования, Йошуа Люис, утверждает, что диагностика плотности костной ткани представляет собой довольно распространенную процедуру для пожилых людей: "только на Австралийском континенте ежегодно выполняется более полумиллиона таких обследований. Такие аппараты широкодоступны, а значит, эти тесты можно легко включить в текущие программы медицинского обследования".

"Обычно такое сканирование проводится очень оперативно и не требует особых усилий. Оно относительно недорогое и менее инвазивное, а его радиационное облучение минимально по сравнению с рентгеновскими лучами или компьютерной томографией", - говорит Люис. "Таким образом, такие процедуры могут стать доступным, эффективным и надежным инструментом для скрининга большого количества восприимчивых пожилых пациентов для диагностики рисков развития деменции в более позднем жизненном периоде".

Результаты исследования также указывают на значительное совпадение взаимосвязи между здоровьем сердечно-сосудистой системы и здоровьем мозга. Саймон Лоус, еще один участник проекта, считает, что идентификация биомаркера КБА как фактора риска развития деменции в позднем возрасте позволяет разработать меры по изменению образа жизни и диеты, которые помогут людям предотвратить снижение когнитивных способностей в возрасте после 80 лет. 

"В исследованиях в области изучения деменции есть пословица: "Что хорошо для сердца, то хорошо для мозга", - сказал Лоус. " Теперь уже ни для кого не секрет, насколько важно для профилактики деменции изменить факторы риска, такие как диета и физическая активность. Необходимо вмешиваться на ранних стадиях, и, надеюсь, это исследование позволит внести изменения как можно раньше и добиться наибольшего эффекта".

Для более глубокого понимания механизмов, которые могут связывать биомаркеры КБА и деменцию в позднем возрасте, потребуются дополнительные исследования. Также пока остается неясным, является ли корреляция для мужчин такой же устойчивой, как и для женщин.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе это исследование открывает перед врачами и пациентами новый способ использования данных обычного сканирования костной ткани для оценки риска развития деменции в последующие периоды жизни. 

Результаты данного исследования были обнародованы в медицинском альманахе The Lancet Regional Health.

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Источники: Edith Cowan University,  journal The Lancet Regional Health, Википедиа, Российский кардиологический журнал (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальциноз) (https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/view/4005?locale=ru_RU) (https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(22)00117-1/fulltext) (https://www.scimex.org/newsfeed/predicting-the-future-a-quick,-easy-scan-can-reveal-late-life-dementia-risk)

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#деменция #деменция альцгеймера
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