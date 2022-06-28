Новый пластик отличается прочностью, термостойкостью и обладает высокой устойчивостью к воздействию газов, таких как кислород, что делает его перспективным кандидатом для упаковки пищевых продуктов. Благодаря своей структуре, новый пластик можно химически перерабатывать и разлагать до безвредных сахаров в условиях окружающей среды.

Пластмассы являются прочными и универсальными материалами, и хорошо если они используются по назначению, но если они попадают в окружающую среду, они превращаются в катастрофу. Недавно ученые из EPFL разработали новый пластиковый материал типа ПЭТ, полученный из отходов растительного материала, который может быть химически переработан или разложен на безвредные сахара в условиях окружающей среды.

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3D-печатный лист, изготовленный из нового биопластика на растительной основе. Alain Herzog (Федеральная политехническая школа Лозанны)

Свою прочность, сравнимую с пластиком, новый материал получил благодаря лигнину - сложному биополимеру, из которого состоят твердые стенки растительных клеток. В своих предыдущих работах команда EPFL разработала технологию приготовления непищевого растительного материала, похожего на древесину и кору, с использованием недорогих реагентов, которые извлекают лигнин и сохраняют его стабильность для получения исходного материала для производства пластика. В новом исследовании для получения более универсального биопластика ученые использовали другое, но близкое по составу химическое вещество.

"Используя вместо формальдегида другой альдегид - глиоксиловую кислоту, - мы смогли просто прикрепить "клейкие" элементы к обеим сторонам молекул сахара. Такие макромолекулы в дальнейшем стали строительными блоками в производстве пластика", - говорит Лоренц Манкер, первый автор исследования. " С помощью этой простой методики мы можем превратить в пластик до 25 процентов веса сельскохозяйственных отходов или 95 процентов очищенного сахара".

Кристаллы высокоочищенных структурных блоков биопластика. Lorenz Manker

Полученный биопластик обладает многими свойствами, присущими обычным пластмассам. Он выдерживает температуру до 100 °C (212 °F), имеет прочность на разрыв до 77 МПа, жесткость до 2500 МПа и образует надежные барьеры для кислорода и водяных паров. Кроме того, материал универсален: команда продемонстрировала, что его можно использовать для изготовления упаковочной пленки, нитей для 3D-печати или волокон, из которых можно плести текстиль.

Экологичность материала не ограничивается одним лишь его производством - утилизация новой пластмассы также является абсолютно безопасной. Новый материал может быть химически утилизирован с помощью процесса, используемого в настоящее время для переработки ПЭТ-пластиков, а если он попадет в окружающую среду, то распадется не на частицы микропластика, а на составляющие его молекулы растительных сахаров.

Высокопрозрачная и эластичная нить из биополимера. Lorenz Manker

Сегодня в разработке находится множество растительных биопластмасс, и такие крупные корпорации, как Lego и Coca-Cola, уже опробовали их в своих широко распространенных продуктах. Как и в случаях со всеми подобными разработками, на пути к массовому производству еще есть определенные трудности. Однако, по словам команды, "химический процесс получения нового биопластика гораздо проще, поскольку в нем используются недорогие и уже широко применяемые химические соединения".

"Новая пластмасса обладает очень удивительными свойствами, особенно для применения в таких областях, как пищевая упаковка", - рассказывает Джереми Лютербахер, ведущий автор проекта. "Уникальность пластика заключается в наличии неповрежденной структуры сахара. Это делает его невероятно простым в производстве, (поскольку вам не нужно изменять то, что дает вам природа), и простым в расщеплении, поскольку он может восстанавливаться до молекул, которые в изобилии встречаются в окружающей среде".

Результаты данного эксперимента были описаны в издании Nature Chemistry.

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Источники: EPFL, journal Nature Chemistry, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Лигнин)

(https://www.nature.com/articles/s41557-022-00974-5)

(https://actu.epfl.ch/news/new-pet-like-plastic-made-directly-from-waste-biom/)