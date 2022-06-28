Уловленный углекислый газ будет использоваться для производства бикарбоната натрия в фармацевтической промышленности.

Крупнейший в Великобритании завод по улавливанию углерода недавно был введен в эксплуатацию в графстве Чешир на северо-западе Англии. Об этом в пресс-релизе сообщает компания-оператор, Tata Chemicals Europe (TCE). Первая в Великобритании установка по улавливанию углерода промышленного масштаба была построена благодаря инвестициям в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (24,5 миллиона долларов США).

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Первый в Великобритании завод по улавливанию и утилизации углерода промышленного масштаба. Tata Chemicals Europe

Снижение уровня углекислого газа, ежегодно выбрасываемого в атмосферу, является важной стратегией для замедления изменения климата. В попытке снизить уровень выбросов ученые работают над методами эффективного улавливания двуокиси углерода непосредственно из атмосферного воздуха. Однако все эти методы окажутся бесполезными, если мы и дальше будем выбрасывать в окружающую среду огромные объемы углекислого газа от других источников.

Идеальным вариантом стал бы отказ от сжигания ископаемого топлива, однако нам до сих пор не удается нарастить масштабы возобновляемых источников энергии, необходимых для удовлетворения наших потребностей в электроэнергии. Поэтому промежуточным шагом будет улавливание выделяемого углекислого газа и переработка его для других нужд. Такая технология получила название "Сalled Сarbon Сapture", а компания TCE придумала, как на этом можно еще и заработать.

Что такое Ecokarb?

Компания TCE является одним из крупнейших производителей карбоната натрия, соли и пищевой соды в Европе. Эти химические вещества являются важнейшими компонентами широкого спектра предметов повседневного использования, от стеклянных изделий до стиральных порошков, а также используются для очистки воды, в кормах для животных, продуктах питания для людей и в фармацевтических целях.

Предприятие TCE в Нортвиче, Чешир, является единственным предприятием в Великобритании, которое производит эти химикаты. По словам представителей компании "на предприятии уже давно используется высокоэффективная теплоэлектростанция". В настоящее время TCE планирует использовать большую часть углекислого газа, выделяемого электростанцией, для производства 130 000 тонн Ecokarb - бикарбоната натрия фармацевтического качества.

Большая часть вырабатываемого экокарба будет экспортироваться для использования в процессе гемодиализа, необходимого пациентам с заболеваниями почек. TCE ожидает, что продукт будет экспортироваться в 60 стран, принося компании десятки миллионов доходов ежегодно.

Преимущества установок по улавливанию углерода

Новый демонстрационный завод будет ежегодно улавливать до 40 000 тонн двуокиси углерода, что "эквивалентно исчезновению 20 тысяч автомобилей". По оценкам компании, благодаря этому предприятию сократится более 10 процентов выбросов углекислого газа, что позволит ей достичь 80-процентного сокращения выбросов уже к 2030 году.

Кроме того, в результате улавливания углекислого газа электростанция TCE производит почти в два раза меньше тепла и энергии на киловатт, в отличие от традиционных энергоустановок. Помимо сокращения выбросов углекислого газа, предприятие обеспечивает компании TCE доступ к высококачественной двуокиси углерода - важнейшему компоненту процесса производства химикатов. (Теперь, имея надежные источники сырья, компания может значительно расширить объемы экспорта).

На строительство объекта был выделен грант в размере 4,2 миллиона фунтов стерлингов от правительства Великобритании, что также является образцом для достижения целей устойчивого развития в рамках государственно-частного партнерства. "Работа данного комплекса послужит доказательством жизнеспособности таких проектов и поможет направить более крупные инвестиции в эти технологии в будущем".

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Источники: Tata Chemicals Europe

(https://www.tatachemicalseurope.com/tata-chemicals-europe-opens-uks-largest-carbon-capture-plant)