Как оказалось, вирусы способны выживать и оставаться заразными, прикрепляясь в воде к частицам микропластика, представляя собой потенциальную угрозу для здоровья человека.

Ежегодно в океан попадает от 4,8 до 12,7 миллионов тонн пластика. Крупные фрагменты пластиковых отходов подвергаются выветриванию и деградации, распадаясь на более мелкие частицы, которые в конечном итоге превращаются в микропластик.

реклама

Такие микропластики в конечном итоге попадают в нашу пищу, питьевую воду и даже в воздух, которым мы дышим. Кроме того, что микропластики не только разрушает клетки человека, но и служит пристанищем для опасных вирусов, которые могут вызывать приступы рвоты и диареи.

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском издании Environmental Pollution, специалисты Университета Стирлинга впервые доказали, что вирусы прикрепляясь к пластику могут выживать в водной среде и оставаться контагиозными на протяжении длительных периодов времени.

Данное заключение вызывает вопросы относительно его влияния на окружающую среду и потенциальные риски для здоровья человека, учитывая, что микропластик может быть легко проглочен купающимися людьми.

Вирусы, путешествующие "автостопом"

Последнее исследование является первым в своем роде, посвященным проблеме микропластика и вирусов обитающих в водной среде. Более ранние работы были сконцентрированы только на передаче таких вирусов в стерильных условиях больничных учреждений.

В своей работе специалисты Университета Стирлинга использовали два типа модельных вирусов: (RV) SA11 - желудочно-кишечный ротавирус человека, и бактериофаг Phi6. Они изучили механизмы связывания микроорганизмов с микропластиковыми гранулами в трех различных водных средах: фильтрованной воде, нефильтрованной воде и воде с добавлением биогенных веществ.

Было обнаружено, что вирусы, которые цеплялись к микропластиковым гранулам, были более устойчивы по сравнению с вирусами, живущими на поверхности или в толще воды. Например, ротавирус, вызывающий диарею и расстройство желудка, прикрепляясь к поверхности микропластика, выживал в озерной воде до трех дней. Закрепляясь на пластиковых микрочастицах вирус, "приобрёл повышенную устойчивость к воздействию таких факторов, как ультрафиолетовое излучение, которое в обычных условиях его убивает".

Большее зло, чем считалось ранее

"Даже, несмотря на то, что станции водоочистки делают все возможное для удаления канализационных отходов, в сбрасываемых стоках все равно остаются частицы пластика, которые переносятся вниз по реке и в итоге оказываются на пляже. Нам пока неизвестно, каким образом вирусы способны выживать, "путешествуя" на пластике в окружающей среде, но, тем не менее, они выживают и остаются заразными", - рассказывает в официальном заявлении Ричард Куильям, руководитель данного исследования из британского Университета Стирлинга.

"Микропластик настолько мал, что может быть незаметно проглочен купающимся человеком, а иногда его можно обнаружить на пляжах в виде ярких разноцветных шариков размером с горошину, оторые дети могут подобрать и засунуть себе в рот. Для того чтобы подхватить инфекцию, не требуется слишком многочисленный штамм вируса. А если вдобавок эти вирусы высвобождаются из пластика в воду или песок, их устойчивость к воздействию окружающей среды еще более увеличивается".

Это открытие может оказать далеко идущее влияние на здоровье людей по всей планете, поскольку опасные вирусы и бактерии могут мигрировать через океаны независимо от человека. Для того чтобы подробнее изучить вопросы, связанные с опасностью взаимодействия микропластика с вирусами, исследователи попытаются определить вероятные периоды их контагиозности (заразности).

"Данное исследование является доказательством концепции для проведения более глубоких исследований о том, как долго патогены могут выживать, соединяясь с микропластиком, поскольку наши испытания длились всего три дня, и неизвестно, что происходит с ними дальше", - сказал Квиллиам.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070 Ti задешево в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Источники: Site Natural History Museum, journal Environmental Pollution, Stirling Universit.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749122008089)

(https://www.nhm.ac.uk/discover/quick-questions/how-much-plastic-is-in-the-ocean.html)

(https://www.stir.ac.uk/news/2022/june-2022-news/hitch-hiking-viruses-can-survive-on-microplastics-in-freshwater-new-study-finds/)