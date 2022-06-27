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Исследование: COVID-19 повышает риски развития инсультов и опасных нейродегенеративных заболеваний
Изучив миллионы медицинских данных за 2020 и 2021 годы, исследователи обнаружили у пациентов перенесших COVID-19 более высокие темпы развития различных нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, кровоизлияния в мозг и инсульт.
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Новое исследование, представленное недавно на конгрессе Европейской академии неврологии в Вене, свидетельствует о повышенном риске развития нескольких неврологических заболеваний у пациентов после перенесенного COVID-19. Согласно результатам исследования, риск развития болезни Альцгеймера, Паркинсона и различных инсультов значительно увеличивается среди людей, переболевших COVID, по сравнению с теми, кто не был инфицирован.

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Изучив миллионы медицинских данных за 2020 и 2021 годы, исследователи обнаружили у пациентов перенесших COVID-19 более высокие темпы развития различных нейродегенеративных заболеваний.

"Более чем через два года после начала пандемии COVID-19 точная природа и эволюция влияния COVID-19 на неврологические заболевания оставалась не изученной", - рассказывает руководитель нового исследования Пардис Зарифкар из Университетской больницы Копенгагена. "Предыдущие исследования установили связь с неврологическими синдромами, однако до сих пор не было известно, насколько COVID-19 влияет на заболеваемость конкретными неврологическими заболеваниями и отличается ли он от других респираторных инфекций".

В ходе работы ученые проанализировали электронные медицинские записи почти половины всего населения Дании за 2020 и 2021 годы. В течение всего периода исследования у лиц, имеющих положительный тест на COVID-19, в 3,5 раза чаще диагностировалась болезнь Альцгеймера; в 2,6 раза чаще - болезнь Паркинсона; в 4,8 раза чаще - кровоизлияние в мозг; и в 2,7 раза чаще - ишемический инсульт.

Зарифкар отмечает, что повышенный риск развития этих неврологических заболеваний после COVID-19 совпадает с теми случаями, о которых ранее сообщалось после гриппа или бактериальной пневмонии. Однако, в связи с широкой распространенностью инфекций, вызванных COVID-19, вполне вероятно, что в ближайшие годы базовые показатели этих нейродегенеративных заболеваний будут расти по всему миру.

"Мы обнаружили подтверждение повышенного риска возникновения нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний среди COVID-19-положительных пациентов по сравнению с лицами не болеющими COVID, что должно быть подтверждено или опровергнуто крупными статистическими исследованиями в самом ближайшем будущем", - добавил Зарифкар. "Обнадеживает то, что, за исключением ишемического инсульта, большинство неврологических расстройств не встречаются чаще после COVID-19, чем после гриппа или бактериальной пневмонии".

На протяжении десятилетий ученые наблюдали взаимосвязь между определенными вирусными инфекциями и нейродегенеративными заболеваниями. Возможно, наиболее известным из них было увеличение заболеваемости болезнью Паркинсона после пандемии испанского гриппа в начале 20-го века.

С самого начала пандемии в 2020 году эксперты предупреждали о потенциальных всплесках таких заболеваний, как болезнь Панкинсона, и теперь полученные данные свидетельствуют о том, что эти прогнозы могут сбыться. Ранее ученые уже пытались выяснить, какие именно механизмы могут способствовать повышению риска нейродегенеративных заболеваний после COVID-19.

В течение многих лет наиболее известной теорией, объясняющей связь между вирусными инфекциями и нейродегенерацией, была гипотеза о том, что воспаление, вызванное вирусом, может либо провоцировать, либо ускорять развитие неврологических заболеваний. В обзорной статье, опубликованной в 2012 году, высказывалась версия, что повторные вирусные инфекции могут повышать риск развития неврологических заболеваний, активируя "каскад соответствующих событий", подобных тем, что наблюдаются на самых ранних стадиях нейродегенерации.

"Мы предполагаем, что нейродегенерация может быть спровоцирована а затем распространена повторяющимися воспалительными реакциями (такими как локальная выработка цитокинов) с течением времени", - говорится в обзоре 2012 года. "Более того, существуют доказательства активации как микроглиальных, так и астроцитарных клеток, которые отслеживают существующие нейронные цепи в ЦНС [центральной нервной системе] и ПНС [периферической нервной системе]. Эти воспалительные процессы в комбинации с региональной и зависящей от типа клеток уязвимостью нейронов могут вызвать специфические структурные и функциональные нейродегенеративные нарушения, которые и определяют отдельные нейродегенеративные заболевания".

В результате многочисленных исследований было установлено, что воспаление мозга является характерной чертой некоторых инфекций, вызванных COVID-19. Однако в настоящее время неизвестно, как именно вирус может вызвать такое нейровоспаление и приведет ли такая аутоиммунная реакция к долгосрочным проблемам.

В комментариях к новым данным о COVID-19 Сара Имарсио из Alzheimer's Research UK заявила, о том, что не следует забывать, что неврологические заболевания, вызывающие деменцию, обусловлены целым комплексом факторов, от генетической предрасположенности до возраста и окружающей среды. Поэтому COVID-19 потенциально играет лишь небольшую роль в общем риске развития этих заболеваний у человека.

Имарсио также подчеркнула, что существует целый ряд других факторов, которые могут объяснить, почему уровень нейродегенеративных заболеваний выше у людей, инфицированных COVID-19. И конечно, еще слишком рано судить о долгосрочном влиянии COVID-19 на некоторые заболевания мозга, на развитие которых могут уйти десятилетия.

"Такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, развиваются в мозге в течение многих лет, а COVID-19 появился в Европе только к началу 2020 года", - добавил Имарсио. " Очень может быть, что люди на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера более восприимчивы к заражению такими заболеваниями, как COVID-19. И хотя сообщение об этих результатах является довтревожным, нам необходимо увидеть результаты этого исследования в рецензируемой публикации, прежде чем мы сможем сделать какие-либо реальные выводы из этого исследования."

Новое исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Neurology.

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Источники: European Academy of Neurology,Journal Frontiers in Neurology.
(https://www.eurekalert.org/news-releases/956611)
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.904796/full)

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#covid-19 #ковид #болезнь паркинсона #болезнь альцгеймера #болезнь паркинсона лечение
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vladislavich173
21:24
таки разгон разный бывает, 3.9 это не частота для райзена, а выше я и не гоню, какое мне дело что там на более высоких частотах
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wwr222
21:22
При чем тут холодный и жрущий? ФХ тоже охладить было не проблема, но в разгоне жрал аж за щеками хрустело
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Adam Smith
21:22
Денис, поверь, здесь сидят фанатики железа и большинство, как это не прискорбно, произнесут лозунг, путин снизь бакс, а потом ипи кого хочешь. Вот если бы бакс был по 150 или 200р и не было бы того же...
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vladislavich173
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мне что платформу менять каждый раз с выходом нового сокета у интела?? эти процы из воздуха не берутся
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Jneck
21:15
Да этот 2600 давно в мусорку пора сливать, не тащит ничего нового, а хомячье амудэшное на нем сидит и кайфует
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