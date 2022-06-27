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Nature: Результаты геномного анализа показывают - вирус обезьяньей оспы мутирует чрезвычайно быстро
Вирус оспы обезьян приобрел более 50 уникальных мутаций, темпы распространения которых, по мнению ученых, являются весьма неожиданными.
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Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, представляет собой первый полноценный геномный анализ вируса, вызвавшего нынешнюю волну распространения оспы обезьян по всему миру. Исследование позволило проследить историю вируса до вспышки обезьяньей оспы в Нигерии в 2017 году показав, что он быстро сформировал необычно большое количество мутаций, которые могут быть связаны с повышенной передачей инфекции от человека к человеку.

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Так, уже в начале мая был подтвержден случай заболевания обезьяньей оспой у жителя Великобритании, который недавно вернулся из поездки в Нигерию. К концу месяца были выявлены десятки других случаев по всему миру, от Испании, Германии и Франции до Австралии, Мексики и США.

Вирус оспы обезьян приобрел более 50 уникальных мутаций, темпы распространения которых, по мнению ученых, являются весьма неожиданными. Depositphotos

Масштабность распространения была беспрецедентной. Несмотря на эндемичность в некоторых районах Центральной и Западной Африки, обезьянья оспа ранее никогда не распространялась по всему миру. Чтобы понять, откуда взялся вирус и чем он может отличаться от того, что происходило в прошлом, ученые оперативно приступили к изучению его генома.

Новое исследование, проведенное группой ученых из Португалии, изучило 15 различных образцов вируса полученных от инфицированных людей. Первая геномная связь, которую выявило исследование, была связана с кластером случаев заболевания обезьяньей оспой, выявленных в Израиле, Сингапуре и Великобритании в 2018 и 2019 годах.

Все эти случаи ранее были связаны с путешественниками, вернувшимися из Нигерии, причем геномная связь прослеживалась еще до вспышки оспы обезьян в Нигерии в 2017/2018 годах.

Возможно, самым неожиданным открытием в новом исследовании стало то, что нынешний штамм оспы обезьян, похоже, прошел необычайно быстрый период мутации. Ведущий исследователь проекта Жуан Пауло Гомеш утверждает, что в обычных условиях следовало бы ожидать, что этот вирус будет накапливать лишь пару новых мутаций в год, однако циркулирующий в настоящее время штамм, содержит более 50 новых мутаций.

"Учитывая, что вирус оспы обезьян 2022 года, скорее всего, является потомком вируса, вызвавшего вспышку в Нигерии в 2017 году, можно было бы ожидать не более 5-10 дополнительных мутаций (по сравнению с завезенными вирусами 2018-2019 годов) вместо наблюдаемых 50 мутаций", - сказал Гомеш в комментарии благотворительной организации Gavi, занимающейся разработкой вакцин.

Дети с обезьяньей оспой, такие как эта четырехлетняя девочка, подвержены повышенному риску тяжелого заболевания. CDC 

Согласно доминирующей гипотезе, вирус циркулировал необнаруженным в эндемичной стране в течение нескольких лет между 2019 и 2022 годами. Нынешняя глобальная вспышка, скорее всего, возникла из одного источника, а затем была усилена одним или несколькими супер-распространителями в начале 2022 года, которые вызвали масштабную массовую вспышку, обнаруженную в апреле и мае.

В интервью MedPage Today Гомес сказал, что многие из обнаруженных в настоящее время мутаций связаны с белками иммунной системы человека. Это позволяет предположить, что вирус быстро адаптировался к передаче вируса от человека к человеку.

"[Множество] мутаций, которые мы наблюдаем во время передачи вируса от человека к человеку в 2022 году, затрагивают белки, связанные с иммунной системой нашего организма, поэтому это может означать процесс адаптации к Homo Sapiens", - сказал Гомес в интервью MedPage Today. "И да, похоже, что это происходит намного быстрее, чем ожидалось, что согласуется с также неожиданным наблюдением избытка мутаций у [штамма] 2022 по сравнению с его предком".

Хью Адлер из Ливерпульской школы тропической медицины считает, что результаты данного исследования подчеркивают, насколько мало мы знаем о генетике обезьяньей оспы, вируса, который циркулирует уже более 50 лет. Адлер также подчеркнул, что еще слишком рано судить о том, как именно новые мутации, приведенные в исследовании, влияют на передачу вируса или тяжесть заболевания.

"Авторы описывают неожиданно большое количество мутаций в вирусе, но их влияние на тяжесть заболевания или трансмиссивность неясно", - пояснил Адлер. "Мы не выявили никаких изменений в тяжести клинической картины заболевания у пациентов, диагностированных во время нынешней вспышки".

По состоянию на 24 июня 2022 года было зарегистрировано более 4100 случаев заболевания обезьяньей оспой примерно в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно созвала чрезвычайную консультативную группу для оценки глобальной ситуации.

И хотя группа признала "чрезвычайный характер события", она отказалась рекомендовать ВОЗ объявить эту вспышку ЧСЗМЗ (чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение). ВОЗ объявляет ЧСЗМЗ, когда обнаруживается, что новое заболевание распространяется на международном уровне и требует скоординированных глобальных ответных мер для борьбы с ним. В настоящее время существует два инфекционных заболевания, объявленных ЧСМЗМЗ: полиомиелит и COVID-19.

Но даже если вы были привиты от натуральной оспы, защита не достаточно эффективна. Shutterstock

Нерешительность ВОЗ в объявлении эпидемии обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения подверглась критике со стороны ряда экспертов по инфекционным заболеваниям. В беседе с Science Insider эксперт по глобальной политике в области здравоохранения Александра Фелан поставила под сомнение цель политики ВОЗ по объявлению чрезвычайных ситуаций, "если она так медленно включается в работу, когда происходит явное распространение новых инфекционных заболеваний". 

"Речь идет о глобальном механизме оповещения общественного здравоохранения, и я беспокоюсь о том, как отразится на передаче информации сообществу ожидание в течение нескольких недель, прежде чем проблема в достаточной степени привлечет политическое внимание", - сказал Фелан в электронном письме в Science. "Я думаю, совершенно ясно, что пришло время пересмотреть цели и критерии ЧСЗМЗ, а также их соответствие задачам оповещения мирового сообщества и достаточную равноправность во взаимосвязанном мире".

Райна Макинтайр, эксперт по инфекционным заболеваниям, изучавшая в прошлом обезьянью оспу, сказала, что это новое распространение вируса "определенно необычно". Наряду с призывом к мировым органам здравоохранения сделать все возможное, чтобы остановить распространение этого вируса, она предполагает, что COVID-19 может играть определенную роль во внезапном возникновении этой вспышки.

В то время как ослабление иммунитета от прошлых прививок против оспы может быть фактором более широкого распространения вируса, Макинтайр задается вопросом, а не ослабила ли инфекция SARS-CoV-2 иммунные реакции у людей, сделав их более восприимчивыми к инфекциям, вызванным обезьяньей оспой.

"Когда люди восстанавливаются после COVID, их иммунная система ослаблена", - пишет Макинтайр в статье для The Conversation. Поэтому такие пациенты могут быть более восприимчивы к другим инфекциям. То же самое мы наблюдаем при заражении корью. Это ослабляет иммунную систему и повышает риск других инфекций в течение двух-трех лет после этого".

Результаты нового исследования были представлены в издании Nature Medicine.

Источники: Journal Nature Medicine, The Conversation, Science.org

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(https://www.nature.com/articles/s41591-022-01907-y)
(https://www.science.org/content/article/monkeypox-name-pandemic-decision--who)
(https://theconversation.com/monkeypox-is-not-a-global-emergency-for-now-says-who-3-things-we-need-to-know-next-about-how-its-mutating-and-spreading-185297)

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#covid #оспа обезьян #вирус оспы обезьян
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