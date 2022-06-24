Согласно результатам исследования, при условии более справедливого распределения вакцин по всему миру можно было бы спасти еще миллионы жизней.

Новое моделирование, проведенное исследователями из Имперского колледжа Лондона, показало, что вакцина против КОВИД-19 в 2021 году предотвратила порядка 20 миллионов смертей по всему миру. Исследование также показало, что в прошлом году можно было бы спасти еще миллионы жизней, если бы распределение вакцин по всему миру было более равноценным.

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Исследование показывает, что если бы вакцины распределялись по миру более справедливо, можно было бы дополнительно предотвратить гибель миллионов жизней. Depositphotos

"Количественная оценка воздействия вакцинации на глобальном уровне является сложной задачей, поскольку доступ к медицинским препаратам в разных странах неодинаков, как и наше понимание относительно разновидностей COVID-19, поскольку данные о генетической последовательности во многих странах очень ограничены", - пояснил соавтор нового исследования Грегори Барнсли. "Также невозможно напрямую измерить, сколько смертей произошло бы без вакцинации. Математическое моделирование предлагает полезный инструмент для оценки альтернативных сценариев, которые мы не можем непосредственно наблюдать в реальной жизни".

Компьютерная модель, использованная в исследовании, сначала отследила сообщения об избыточной смертности из 185 стран и территорий. Затем учитывалась передача COVID-19 в каждой стране, а также уровень вакцинации в этих странах. На основании этого ИИ смог вычислить, сколько смертей было предотвращено в каждой стране, где в течение 2021 года проводилась вакцинация.

В целом, согласно модели, если бы не вакцинация, глобальное число смертей от COVID-19 в 2021 году составило бы 31,4 миллиона. Реальное количество смертей в 2021 году, включая избыточные смерти, официально не приписываемые COVID-19, было оценено моделью в 11,6 миллиона, что примерно соответствует официальному количеству смертей и более поздним оценкам в 20 миллионов. Это означает, что, согласно модели, в прошлом году вакцины, предположительно, спасли 19,8 миллионов жизней.

Оливер Уотсон, ведущий автор исследования, особенно критично оценивает провал инициативы COVAX - глобального плана, который был направлен на то, чтобы к концу 2021 года страны с низким уровнем дохода были вакцинированы хотя бы на 40%. Исследование показало, что почти 600 000 смертей от COVID-19 в 2021 году можно было бы предотвратить, если бы инициатива достигла своих целей, а вакцины были бы "более равноправно распределены в странах с ограниченным доступом к препаратам".

"Эта инициатива была создана потому, что уже на ранних этапах было ясно, что единственным выходом из пандемии станет справедливое распределение вакцин на глобальном уровне", - сказал Уотсон. "Наши результаты показывают, что миллионы жизней, вероятно, были спасены благодаря тому, что вакцины стали доступны людям повсюду, независимо от их достатка. Но при этом можно было бы добиться лучших результатов. Если бы цели, поставленные ВОЗ, были достигнуты, то, по нашим оценкам, можно было бы предотвратить примерно каждую пятую жизнь, потерянную из-за COVID-19 в странах с низким уровнем дохода".

В конечном итоге все эти оценки свидетельствуют о мощном спасительном потенциале вакцин от COVID-19. Создание этих вакцин осуществлялось такими темпами, которые ранее никогда не наблюдались в научных исследованиях. При этом быстрое распространение вакцин в 2021 году помогло спасти миллионы человеческих жизней.

Однако исследование особое внимание уделяет направлениям, которые необходимо улучшить в будущем, ссылаясь на миллионы жизней, которые "были потеряны в прошлом году из-за проблем с инфраструктурой распределения вакцин и вопросами равноправия, связанными с тем, что богатые страны придерживают большие объемы доз".

"Интеллектуальная собственность на вакцины в будущем должна распространяться быстрее, а передача технологий и знаний, связанных с производством и распределением вакцин, должна быть более открытой", - говорится в заключение нового исследования. "Кроме того, необходимо расширить инфраструктуру распределения и доставки вакцин по всему миру, а также бороться с дезинформацией, что будет способствовать повышению уровня их востребованности ".

Новое исследование было опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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Источники: The Lancet, журнал The Lancet Infectious Diseases.

(https://www.eurekalert.org/news-releases/956782)

(https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00320-6/fulltext)