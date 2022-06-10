Газовые турбины используются в авиации, железнодорожном и морском транспорте, в производстве генераторов, насосов и компрессоров. Они могут работать на самых разных видах топлива, однако порядка 90 процентов из них в настоящее время используют природный газ - ископаемое топливо, при сгорании которого образуется двуокись углерода. Кроме того, в процессе добычи природного газа из недр земли он попадает в атмосферу, создавая парниковый эффект в 80 раз более неблагоприятный, чем выбросы CO2 за 20-летний период.
реклама
В гонке за нулевыми выбросами к 2050 году газовые турбины должны будут "либо эволюционировать, либо исчезнуть", поэтому различные компании, включая General Electric, рассматривают возможность их перевода на водород в качестве экологичного источника топлива. Сегодня в распоряжении GE находятся более 100 турбин, работающих на водородном топливе, однако доля его использования не превышает 5 процентов, что не позволяет говорить о полноценном отказе от природного газа. В ближайшее время компания планирует довести этот показатель до 100 процентов.
Исследователи из Ставангерского университета в Норвегии заявили, что им удалось опередить других конкурентов и запустить турбину, сжигающую 100 процентов водорода, уже с середины мая этого года. (При университете работает собственная микрогазовая электростанция, газовая турбина которой обеспечивает производство тепла, электроэнергии и горячей воды для централизованного отопления).
"Нам удалось установить мировой рекорд по сжиганию водородного топлива при работе микрогазовых турбин. До этого момента никому не удавалось достичь таких объемов производства", - рассказывает автор исследования проф. Мосен Ассади. "При этом КПД турбины, работающей на водороде, немного снизится. Но основное преимущество заключается в возможности задействовать уже существующую инфраструктуру". В своей исследовательской работе эксперты сосредоточились не только на "доработке камеры сгорания под водород, но и на модернизации системы подачи топлива и существующей газовой инфраструктуры для работы с этим совершенно другим видом топлива".
В конце концов, подобные исследования станут основой для конверсионных технологий, способных продлить жизнь старого турбинного оборудования и одновременно перевести его на топливо с нулевой эмиссией. Однако для того, чтобы такие проекты стали практически осуществимы, цена на "зеленый" водород должна существенно сократиться.
Источники: University of Stavanger, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Газовая_турбина)
(https://www.uis.no/en/energy/first-gas-turbine-powered-by-pure-hydrogen)