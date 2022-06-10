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NASA планирует провести независимое исследование материалов по неопознанным воздушным явлениям
По оценкам NASA, на реализацию проекта уйдет около девяти месяцев, после чего отчет и вся накопленная информация будут представлена на суд общественности
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О странных небесных явлениях люди рассказывают друг другу уже много веков, но до последнего времени НЛО редко воспринимались всерьез научным сообществом. После недавних слушаний в Конгрессе США о "неопознанных воздушных явлениях" (UAPs), NASA объявило о создании группы для изучения этой мистической темы.

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Кадр неопознанного воздушного явления (UAP) из видеозаписи, сделанной истребителями ВМС США в 2015 году. United States Navy

Тематика НЛО, долгое время считавшаяся уделом конспирологов, в последние годы несколько оживилась. В 2017 году газета New York Times опубликовала три видеозаписи, записанные приборами на борту истребителей ВМС США, на которых, как оказалось, видны объекты, движущиеся по небу на огромной скорости. При этом они совершали маневры, которые не под силу обычным летательным аппаратам. Через несколько лет Пентагон подтвердил их подлинность и официально опубликовал видеозаписи.

В 2021 году Аппарат директора национальной разведки (ODNI) подготовил официальный доклад по этой проблеме, которую теперь переименовали в UAPs. В докладе были предложены пять вариантов возможных объяснений: воздушные помехи, природные атмосферные явления, технологии правительства или промышленности США, иностранные самолеты или что-то "другое". Ранее в этом году на основе данного отчета Конгресс провел слушания, посвященные UAPs.

Столь повышенное внимание к этой теме привело к тому, что к процессу подключились исследователи NASA. Несмотря на то, что NASA является правительственным учреждением, его команда будет работать независимо от программ оборонного ведомства. Группу возглавят ученый в области астрофизики Дэвид Спергел и Дэниел Эванс, заместитель управляющего по вопросам исследований в Департаменте научных полетов NASA. 

Исследование воздушных феноменов будет направлено на "изучение уже имеющихся данных, поиска наилучших способов сбора такой информации в будущем, а также методов анализа собранной информации для лучшего понимания UAP. В ходе исследования будут проведены консультации с экспертами в области науки, аэронавтики и аналитики данных". 

Ознакомьтесь с тремя рассекреченными Пентагоном видеозаписями НЛО, снятыми пилотами ВМС США

"Принимая во внимание недостаточное количество исследований, нашей первой задачей станет сбор максимально достоверного объема данных", - заявил Спергел. " В первую очередь необходимо определить, что из данных - от гражданских лиц, правительства, некоммерческих организаций и компаний - уже существует, и что еще нам предстоит собрать, а также как наилучшим образом всё это проанализировать". 

По оценкам NASA, на реализацию проекта уйдет около девяти месяцев, после чего отчет и вся накопленная информация будут представлена на суд общественности. 

Разумеется, не стоит возлагать больших надежд на подобные выводы, особенно на любые предположения о внеземном происхождении. Но как бы то ни было, участие NASA в этом проекте - важный шаг, а результаты исследований должны предоставить некоторые интересные факты в этой давней загадке нашей планеты. 

"Неопознанные атмосферные явления представляют интерес по многим причинам", - считает Томас Зурбухен, американский астрофизик, учёный NASA. " Откровенно говоря, я думаю, что нам предстоит открыть новую науку. Уже множество раз что-то, что выглядело почти волшебством, оказывалось новым научным явлением. Однако существуют вопросы национальной безопасности и безопасности полетов, связанные с этими явлениями. И выяснение того, являются ли они природными процессами или требуют иного объяснения, в значительной степени соответствует целям NASA".

Аудиозапись телеконференции, на которой обсуждалось новое исследование, можно послушать на видео ниже.

NASA обсуждает результаты нового исследования по неопознанным воздушным явлениям 

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Источники: NASA
(https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-set-up-independent-study-on-unidentified-aerial-phenomena/)

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#nasa #нло #uap
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NASA планирует провести независимое исследование материалов по неопознанным воздушным явлениям
Дмитрий
11:55
на алике кста видеокарты китайцы 1 год гарантии. колорфул там всякие.
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&lt;TopUpdate&gt;
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Лол, на графике значок стоит больше 35%, то есть не до 35%, а от 35%. То есть будут задачи в которых производительность будет заметно выше.
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