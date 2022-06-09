Компания Artemis Technologies из Белфаста, Северная Ирландия, спустила на воду первый в мире коммерчески доступный полностью электрический рабочий катер на подводных крыльях, который рассекает воду с минимальной волной на скорости до 34 узлов и обеспечивает дальность плавания на одном заряде до 60 морских миль.
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Анонс запуска судна от команды Artemis Racing, основанной в 2018 году олимпийским чемпионом по парусному спорту и ветераном Кубка Америки доктором Иэном Перси OBE, последовал сразу же после завершения технических испытаний. Прототип рабочей лодки длиной 11,5 м (37,7 фута) получил название Pioneer of Belfast.
Многоцелевая серийная версия построена на базе запатентованной пропульсивной системы eFoiler, которая позволяет судну подниматься над волнами на двух Т-образных крыльях со скоростью до 34 узлов (39 миль в час, 63 километров в час) и преодолевать 60 морских миль (111 километров) на скорости 25 узлов (28 миль в час, 46 километров в час). Носовые и кормовые двигатели обеспечивают высокую маневренность на малых скоростях. Компания заявляет, что аккумуляторный модуль может быть заряжен менее чем за час, что обеспечивает высокую оперативность технического обслуживания.
"Сочетая наш опыт в мире высокоэффективного парусного спорта, автоспорта и прогрессивного судостроения, спроектированная и разработанная нами электрическая силовая установка является настоящим переворотом в индустрии с точки зрения дальности хода, экономии затрат и минимального создаваемого волнения", - сказал д-р Перси. Компания считает, что операторы могут рассчитывать на 90-процентную экономию затрат на электроэнергию по сравнению с катерами работающими на двигателях внутреннего сгорания.
Рабочий катер на подводных крыльях построен из легких композитов на основе стекла и углеродного волокна. Его ширина составляет 4 м (13 футов), осадка - 2,2 м (7,2 фута). На борту могут разместиться два члена экипажа и до шести пассажиров (при свободной планировке посадочных мест).
В настоящее время модельный ряд рабочих катеров Artemis Technologies состоит из двух вариантов: 11,5-метрового многоцелевого катера, о котором говорилось выше, и 12-метрового (39,3-футового) судна для переброски персонала. Максимальная скорость последнего составляет 32 узла (36 миль в час, 59 километров в час), а дальность плавания на скорости 25 узлов - 50 морских миль (92,6 километра). Он может перевозить 12 пассажиров и двух членов экипажа. Также планируется создание более крупного судна для операций по перевозке членов команды.
Информация о цене пока не раскрывается, но первые поставки клиентам ожидаются уже в 2023 году. На видео ниже показан действующий прототип в водах Белфастского озера.
Pioneer Foiling Montage в гавани Белфаста
Источник: Artemis Technologies
(https://www.artemistechnologies.co.uk/worlds-first-zero-emission-electric-foiling-workboats/)