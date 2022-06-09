Разработанный японской компанией GITAI проект будущего лунохода представляет собой нечто среднее между роботом и кентавром.

Из последних новостей о Луне. Японская компания разработала четырехногого, похожего на кентавра, колёсного робота, предназначенного для передвижения по поверхности Луны. Если вы не знаете, кентавр - это древнегреческое мифологическое существо с головой и торсом человека на теле лошади.

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Предлагаемый GITAI луноход немного похож на роботизированного кентавра. GITAI

Робо-кентавр имеет два манипулятора, похожих на клешни, среднюю часть тела, напоминающего арахнида из одноименного фильма, а также две выпуклые камеры вместо глаз. При этом андроид выглядит так, как ни выглядит, ни один лунный зонд, который когда-либо построили инженеры.

Этот робот, получивший название R1, был спроектирован и построен компанией GITAI в сотрудничестве с JAXA (японским космическим агентством). В ходе недавних испытаний в JAXA дрон на своих четырех колесах успешно преодолел пересеченную местность, имитирующую лунный грунт. Кроме того, луноходу удалось с помощью своих манипуляторов, похожих на зажимы, извлечь из упаковки несколько деталей и собрать каркас фундамента для солнечной батареи.

Компания GITAI выпустила ряд роботов различного назначения, включая R1. Согласно веб-сайту компании, ее цель - "вывести свои технологии на реальную лунную поверхность к середине 2020-х годов".

В ходе испытаний робот прошел несколько дополнительных тестов. Они показали, насколько эффективно он может перемещаться по скалистой местности и осуществлять забор лунного грунта. На видеозаписи испытаний, которая была ускорена в 15 раз, видно, как робот берет своими манипуляторами крошечный совок и прозрачную банку и резким движением наполняет ее небольшим количеством искусственной лунной пыли.

Весьма впечатляюще

Новый кентавроподобный робот, является одним из последних проектов среди множества проектируемых и уже реализованных космических роботов. Так на пример на международной космической станции, есть робот-компаньон (CIMON), а также несколько видов роботизированных рук, одна из которых (модель S1) была разработана той же японской компанией GITAI. Кроме того, несколько роботов-вездеходов NASA уже развернуло на Марсе.

Однако никто из них не обладает человеческими чертами, которые в определенной степени присущи R1.

"Робот GITAI является частью конкурентной борьбы за создание новых технологий для осуществления различных видов космической деятельности, таких как добыча полезных ископаемых или промышленное производство, поскольку Россия, Китай так же, как и США и их союзники, планируют построить постоянную лунную базу. Такой форпост может быть использован для различных коммерческих и научных целей", сообщает интернет издание Interest Ingengineering.

Наземная демонстрация лунного робота-вездехода R1 компании GITAI в имитируемой лунной среде.

Компания GITAI разработала усовершенствованный лунный робот-вездеход "R1", который может выполнять на Луне задачи общего назначения, такие как разведка, добыча полезных ископаемых, инспекция, обслуживание, сборка и так далее. В декабре 2021 года на макете лунной поверхности в кампусе Сагамихара JAXA лунный робот-вездеход R1 компании GITAI выполнил множество задач и операций по мобильности, успешно завершив все запланированные испытания. Здесь представлено краткое видео этой демонстрации.

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Источники: Gitai, Futurism.com, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кентавр)

(https://futurism.com/iss-robot-brat-cimon)

(https://gitai.tech/2022/04/26/gitai-conducts-successful-demo-of-isam/)