Инженеры построили хранилище энергии для работы которого нужны только сталь, вода и углекислый газ. И при этом технология на 50% дешевле, чем литий-ионные аккумуляторы аналогичной емкости

Остров Сардиния в Италии славится своими всемирно известными туристическими курортами. Отныне он будет известен еще и как родина первой в мире углекислотной батареи, созданной стартапом Energy Dome. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на источник.

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Демонстратор батареи CO2 на Сардинии, Италия. Energy Dome

Роль углекислого газа в нагревании планеты хорошо известна. Несмотря на то, что многие страны стремятся ограничить выбросы углекислого газа, существует острая необходимость в его улавливании, только так можно обеспечить контроль над повышением температуры на планете.

Для достижения этой цели некоторые компании пытаются улавливать двуокись углерода непосредственно из атмосферы и складировать ее в хранилищах. Однако компания Energy Dome планирует использовать CO2 в качестве накопителя энергии. Самое интересное, что этот метод хорошо масштабируется и использует в процессе производства уже готовые продукты, говорится в пресс-релизе компании.

Как работает технология?

Решение Energy Dome для хранения энергии не очень эстетично на вид, но технология, благодаря которой оно работает, довольно любопытна. Компания использует углекислый газ, поскольку его можно конденсировать и хранить в жидком виде при комнатной температуре.

Как объяснил основатель и генеральный директор компании Клаудио Спандичини в интервью Bloomberg в прошлом месяце, углекислый газ при нормальной температуре и давлении (хранящийся под массивным куполом) сжимается и переходит в жидкую форму. Тепло, выделяемое в ходе этого процесса, аккумулируется. Это и есть процесс зарядки, и его можно использовать для хранения поступающей энергии от возобновляемых источников энергии, таких как ветер или солнце.

Когда требуется подача электроэнергии, накопленное тепло используется для нагрева жидкого диоксида углерода, который переходит в газообразное состояние и затем пропускается через турбину для генерации электричества.

Так как весь процесс представляет собой систему замкнутого цикла, углекислый газ не выбрасывается в атмосферу. Более того, технология не использует редкоземельные элементы, такие как литий или кобальт, а использует только сталь и воду. Поэтому эту технологию можно применять практически в любой точке земного шара.





Возможность быстрого масштабирования

Energy Dome начал работу в феврале 2020 года и за короткий промежуток времени сумел пройти путь от концепции до испытаний в мегаваттных масштабах. Компания объясняет свой успех командой экспертов, имеющих богатый опыт работы в области турбомашин, технологического машиностроения и энергетики, а также новым промышленным процессом, позволяющим эффективно интегрировать компоненты, отмечается в пресс-релизе.

Компания уверена, что ее технология не только может быть внедрена в любой точке планеты, но и обойдется примерно вдвое дешевле, чем литий-ионные аккумуляторы аналогичной емкости. Аккумуляторная установка на Сардинии наглядно показывает, что "батареи CO2 могут быть развернуты с использованием существующих цепочек поставок без каких-либо значимых узких мест ".

Хотя в пресс-релизе не раскрывается емкость недавно запущенной батареи, в нем упоминается, что компания сейчас работает над полномасштабной установкой мощностью 20-200 МВт-ч, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к концу 2023 года.

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Источники: Energy Dome

https://energydome.com/energy-dome-successfully-launches-first-co2-battery-long-duration-energy-storage-plant-in-the-world/