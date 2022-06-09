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Ученые разработали гидрогель, который может значительно уменьшить хроническую боль при остеохондрозе
Инъекционный гидрогель показал перспективность в восстановлении поврежденных позвоночных дисков в новом испытании на людях
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Испытания на людях показали, что инъекции гидрогеля являются перспективным и эффективным методом лечения хронической боли в пояснице, вызванной остеохондрозом (ДДЗП). Этот метод лечения гораздо менее инвазивный, чем другие операции, и уже получил одобрение FDA.

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Инъекционный гидрогель показал перспективность в восстановлении поврежденных позвоночных дисков в новом испытании на людях. Depositphotos

Межпозвонковые диски (МПД) играют важную роль в нормальном функционировании позвоночника., но, как и многие другие части тела, они начинают изнашиваться с возрастом. У многих людей синовиальная жидкость (густая эластична масса заполняющая диски), может высыхать или вытекать, вызывая боль и отрицательно сказываясь на подвижности. К сожалению, методы лечения в основном ограничиваются такими мерами, как отдых, физиотерапия и обезболивающие препараты, а в более тяжелых случаях - хирургическим вмешательством, при котором диски удаляются или заменяются протезами.

Однако недавно ученые разработали новый вариант - гидрогель, который можно вводить в позвоночник, где он заполняет трещины и разрывы пораженного диска, частично восстанавливая его амортизацию и снимая болевые ощущения. Гель, разработанный медицинской компанией ReGelTec, известен под названием Hydrafil, и в 2020 году он получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США сертификат Breakthrough Device. И вот сегодня стали доступны результаты первых испытаний на людях.

В испытаниях приняли участие 20 пациентов в возрасте от 22 до 69 лет, все они страдали от хронической боли в пояснице, вызванной дегенеративно-дистрофическими нарушениями. Все участники оценивали свою боль от 5 и выше по 10-балльной шкале, и у всех отмечалось лишь слабое снижение болевого синдрома при использовании существующих методов терапии.

Сначала гель нагревают, превращая его в густую массу, которую затем вводят с помощью иглы в пораженные диски. Когда гель остывает до температуры тела, он образует имплантат с теми же биомеханическими свойствами, что и у настоящего диска. Чтобы оценить динамику выздоровления, за пациентами наблюдали в течение шести месяцев.  В результате все участники отметили уменьшение болевых ощущений и существенное улучшение подвижности суставов. По шкале от 0 до 10 средний уровень боли снизился с 7,1 до 2,0. 

" Если полученные результаты подтвердятся во время дальнейших исследований, эта процедура может стать очень перспективным методом терапии хронической боли в пояснице у тех, кто не получил достаточного облегчения от консервативного лечения", - сказал Дуглас Бил, ведущий автор исследования. "Гель прост в применении, не требует открытого хирургического вмешательства и является относительно легкой процедурой для пациента".

Конечно, эта первая фаза клинических испытаний была довольно небольшой, и 20 пациентов все еще недостаточно, чтобы делать какие-либо громкие заявления. Тем не менее, новый метод терапии выглядит перспективным, поэтому в самое ближайшее время команда планирует приступить ко второй стадии испытаний с участием большего числа пациентов.

Результаты этих испытаний будут представлены на ежегодной научной встрече Ассоциации интервенционной радиологии уже на следующей неделе.

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Источник: Eurekalert
(https://www.eurekalert.org/news-releases/955088)
(https://www.sirmeeting.org/index.asp?presTarget=1967977)

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#гидрогель #остеохондрозом
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