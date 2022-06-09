Функция QYSEA Vision Lock открывает ряд интуитивных возможностей которые надежно удерживают объекты в фокусе. Используя систему навигации Dead Reckoning механизм, FIFISH ROV точно определяет положение объектов и обеспечивает высокую стабильность системы.

Управляя подводным дроном при сильном течении, бывает трудно удержать видеокамеру аппарата направленной строго на цель. Однако благодаря инновационной платформе, основанной на искусственном интеллекте, существующие беспилотники FiFish компании Qysea Technology могут делать это автоматически.

реклама

Платформа AI Vision Lock предназначена для всех существующих беспилотников Qysea FiFish через обновленную версию программы управления. Qysea Technology

Анонсированная в этот вторник (7 июня), система получила название AI Vision Lock.

Система активируется с помощью мобильной программы контроля, которое выводит изображение с HD-камеры дрона на сенсорный экран смартфона или планшета. Пользователю достаточно коснуться изображения неподвижного объекта (будь то коралловая голова, свая моста, поврежденная рыболовная сеть или что-то еще) на этом экране. Дрон будет удерживать этот объект в центре кадра до тех пор, пока не поступит другая команда.

Подводный беспилотный аппарат FiFish V6 от Qysea. Qysea Technology

Используя внутреннюю навигационную систему с функцией самонаведения, дрон отслеживает свое текущее положение и координаты в трехмерном пространстве, основываясь на показаниях акселерометра и гироскопа. Если он обнаруживает, что течения или другие факторы уводят его от цели, он селективно активирует один или несколько из своих шести двигательных механизмов для коррекции положения.

С помощью приложения операторы смогут удерживать объект в поле зрения камеры, а также перемещать беспилотник ближе к цели или наоборот отдаляться от неё. Другие возможности системы AI Vision Lock продемонстрированы на видео ниже.

Также стоит отметить, что подводные дроны Seasam и iBubble компании Notilo Plus уже обладают схожей функциональностью, вплоть до того, что они могут перемещаться параллельно с подвижными целями, такими как морские животные или аквалангисты.

Система блокировки зрения QYSEA | Пионерская платформа искусственного интеллекта для подводных дронов

Источник: Qysea Technology, Youtube

(https://youtu.be/qY3Xrm3Khhc)

(https://www.qysea.com/aiplatform-visionlock/)

(https://seasam.notiloplus.com/autonomous-rov-seasam/)

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



