Управляя подводным дроном при сильном течении, бывает трудно удержать видеокамеру аппарата направленной строго на цель. Однако благодаря инновационной платформе, основанной на искусственном интеллекте, существующие беспилотники FiFish компании Qysea Technology могут делать это автоматически.
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Анонсированная в этот вторник (7 июня), система получила название AI Vision Lock.
Система активируется с помощью мобильной программы контроля, которое выводит изображение с HD-камеры дрона на сенсорный экран смартфона или планшета. Пользователю достаточно коснуться изображения неподвижного объекта (будь то коралловая голова, свая моста, поврежденная рыболовная сеть или что-то еще) на этом экране. Дрон будет удерживать этот объект в центре кадра до тех пор, пока не поступит другая команда.
Используя внутреннюю навигационную систему с функцией самонаведения, дрон отслеживает свое текущее положение и координаты в трехмерном пространстве, основываясь на показаниях акселерометра и гироскопа. Если он обнаруживает, что течения или другие факторы уводят его от цели, он селективно активирует один или несколько из своих шести двигательных механизмов для коррекции положения.
С помощью приложения операторы смогут удерживать объект в поле зрения камеры, а также перемещать беспилотник ближе к цели или наоборот отдаляться от неё. Другие возможности системы AI Vision Lock продемонстрированы на видео ниже.
Также стоит отметить, что подводные дроны Seasam и iBubble компании Notilo Plus уже обладают схожей функциональностью, вплоть до того, что они могут перемещаться параллельно с подвижными целями, такими как морские животные или аквалангисты.
Система блокировки зрения QYSEA | Пионерская платформа искусственного интеллекта для подводных дронов
Источник: Qysea Technology, Youtube
(https://youtu.be/qY3Xrm3Khhc)
(https://www.qysea.com/aiplatform-visionlock/)
(https://seasam.notiloplus.com/autonomous-rov-seasam/)