На Мадагаскаре существует серьезная нехватка школ. По данным некоммерческой организации Thinking Huts, стране требуется около 22 000 новых школ для решения проблемы перенаселенности и огромных расстояний, которые в настоящее время преодолевают ученики. Чтобы решить эту проблему, организация создала первую из запланированной серии 3D-печатных школ.
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Эта первая 3D-печатная школа называется Bougainvillea и находится в Фианаранцуа, городе на юге центральной части Мадагаскара. Первоначально планировалось, что она станет первой в мире 3D-печатной школой, однако другая школа в Малави опередила ее.
С момента первоначальной публикации об этом проекте он претерпел некоторые изменения и больше не предусматривает установку солнечных батарей и сбор дождевой воды (хотя они могут быть добавлены в более поздних итерациях по мере необходимости), а запланированная крыша из гофрированного металла была заменена на крышу из дерева.
Впрочем, его основная сотовая форма осталась, а внутри здание состоит из простого одноэтажного помещения площадью около 700 кв. футов (65 квадратных метров), в котором смогут разместиться около 30 учеников.
Процесс строительства был во многом похож на предыдущие архитектурные проекты с 3D-печатью, о которых СМИ не раз упоминали за последнее время. Основные стены учебного учреждения были напечатана на 3D- принтере, который слоями выдавливал цементоподобную смесь из сопла в соответствии с заданным шаблоном. Весь процесс "капитального" 3D-строительства занял не более 18 часов.
После чего местные строители сами достроили здание, смонтировав крышу, дверь и окна, которые были изготовлены на местном производстве, а также установили всю необходимую мебель. С учетом работы людей, на реализацию проекта ушло три недели.
В перспективе Thinking Huts планирует увеличить масштабы производства и построить новые школы по всему Мадагаскару и, возможно, даже в других странах мира. Проект был создан в сотрудничестве с компанией 14Trees (которая также создала школу в Малави, уже упомянутую выше), университетом Ecole de Management et d'Innovation Technologique, а также Бруно Сильва и Яш Мехта из Defining Humanity.
"Проект Bougainvillea будет тиражироваться как в городских, так и в сельских районах, где потребность в нем наиболее велика, поскольку Thinking Huts локализует дизайн на основе отзывов местных жителей и экологических соображений", - заявили представители Thinking Huts. "Следующим пунктом дорожной карты являются масштабные сотовые городки, состоящие из множества соединяющихся между собой хижин. Вдохновленные пчелиным ульем, они символизируют объединение людей в сообщество, которое процветает только в том случае, если все работают над общей миссией. При этом технология трехмерной печати позволяет сократить количество строительных отходов и времени".
Источники: Thinking Huts
(https://www.thinkinghuts.org/thoughtfulgiving)