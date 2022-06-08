Bougainvillea - первая из серии 3D-печатных школ, которые планируется построить по всему Мадагаскару.

На Мадагаскаре существует серьезная нехватка школ. По данным некоммерческой организации Thinking Huts, стране требуется около 22 000 новых школ для решения проблемы перенаселенности и огромных расстояний, которые в настоящее время преодолевают ученики. Чтобы решить эту проблему, организация создала первую из запланированной серии 3D-печатных школ.

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Bougainvillea - первая из серии 3D-печатных школ, которые планируется построить по всему Мадагаскару. BOTO Friddet

Эта первая 3D-печатная школа называется Bougainvillea и находится в Фианаранцуа, городе на юге центральной части Мадагаскара. Первоначально планировалось, что она станет первой в мире 3D-печатной школой, однако другая школа в Малави опередила ее.

С момента первоначальной публикации об этом проекте он претерпел некоторые изменения и больше не предусматривает установку солнечных батарей и сбор дождевой воды (хотя они могут быть добавлены в более поздних итерациях по мере необходимости), а запланированная крыша из гофрированного металла была заменена на крышу из дерева.

В процессе строительства Bougainvillea 3D-принтер выдавливает из сопла цементоподобную смесь в соответствии с определенным шаблоном для формирования основных стен здания. Mattea LinAe

Впрочем, его основная сотовая форма осталась, а внутри здание состоит из простого одноэтажного помещения площадью около 700 кв. футов (65 квадратных метров), в котором смогут разместиться около 30 учеников.

Процесс строительства был во многом похож на предыдущие архитектурные проекты с 3D-печатью, о которых СМИ не раз упоминали за последнее время. Основные стены учебного учреждения были напечатана на 3D- принтере, который слоями выдавливал цементоподобную смесь из сопла в соответствии с заданным шаблоном. Весь процесс "капитального" 3D-строительства занял не более 18 часов.

После чего местные строители сами достроили здание, смонтировав крышу, дверь и окна, которые были изготовлены на местном производстве, а также установили всю необходимую мебель. С учетом работы людей, на реализацию проекта ушло три недели.

Для отделки деревянной крыши Bougainvillea, а также для установки окон и дверей были привлечены местные строители. Andry Niaina

В перспективе Thinking Huts планирует увеличить масштабы производства и построить новые школы по всему Мадагаскару и, возможно, даже в других странах мира. Проект был создан в сотрудничестве с компанией 14Trees (которая также создала школу в Малави, уже упомянутую выше), университетом Ecole de Management et d'Innovation Technologique, а также Бруно Сильва и Яш Мехта из Defining Humanity.

"Проект Bougainvillea будет тиражироваться как в городских, так и в сельских районах, где потребность в нем наиболее велика, поскольку Thinking Huts локализует дизайн на основе отзывов местных жителей и экологических соображений", - заявили представители Thinking Huts. "Следующим пунктом дорожной карты являются масштабные сотовые городки, состоящие из множества соединяющихся между собой хижин. Вдохновленные пчелиным ульем, они символизируют объединение людей в сообщество, которое процветает только в том случае, если все работают над общей миссией. При этом технология трехмерной печати позволяет сократить количество строительных отходов и времени".

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Источники: Thinking Huts

(https://www.thinkinghuts.org/thoughtfulgiving)