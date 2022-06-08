Исследование расстройств, связанных с употреблением алкоголя, выявило новый белок, вызывающий чувство тревоги связанное с синдромом отмены

Алкоголизм является одной из главных причин предотвратимой смерти и комплексным расстройством, поэтому, изучая его влияние на работу мозга, ученые надеются снизить риск и частоту рецидивов. Последнее открытие в этой области принадлежит ученым из Scripps Research, обнаружившим в мозге белок, играющий, по их мнению, важную роль в процессе борьбы с алкогольной зависимостью и который можно использовать для будущих методов лечения этого заболевания.

реклама

Исследование расстройств, связанных с употреблением алкоголя, выявило новый белок, вызывающий чувство тревоги связанное с синдромом отмены. Depositphotos

Изучая особенности работы мозга, лежащие в основе этого состояния, ученые надеются открыть новые возможности для вмешательства. Один из наиболее интересных примеров такой работы был продемонстрирован в прошлом месяце в рамках исследования, в котором изучалась взаимосвязь между тревогой и злоупотреблением алкоголем. Это исследование показало, как чрезмерное употребление алкоголя в подростковом возрасте может повысить предрасположенность к возникновению чувства тревоги и злоупотреблению алкоголем в более зрелом возрасте. Любопытно, что с помощью редактирования генов учёным удалось снизить вероятность такого риска, осуществив "перезагрузку" мозга.

Новое исследование также нацелено на изучение проблем алкоголизма и чувству тревоги, а также тому, как последнее может способствовать развитию рецидива. Исследования показали, что алкогольная абстиненция, (или синдром отмены алкоголя) сопровождается нарастающей тревогой, отчасти из-за высвобождения молекул стресса в мозге. Одна из таких молекул - нейрогормон CRF (кортикотропин-рилизинг фактор) стимулирует рецепторы нейронов в лимбической системе и префронтальной коре - структурах мозга, помогающих обрабатывать эмоции.

Поэтому понимание того, как именно эти нейроны реагируют на CRF, может предложить новые способы борьбы с такой формой тревоги, и именно в этом команда Scripps Research добилась определенных успехов. Проведя эксперименты на мышах, ученые выявили популяцию нейронов в медиальной префронтальной коре (mPFC), которые экспрессировали белок CRF1, повышающий их чувствительность к нейрогормону CRF.

Эксперименты показали, что именно эти нейроны играют важную роль в формировании настроения и поведения во время воздействия алкоголя и синдрома отмены. После того как учёные удалили, часть нейронов, чувствительных к CRF, ген тревожности "отключился". Последующие эксперименты показали, что такие клетки меньше возбуждаются и реже посылают сигналы другим нейронам во время абстиненции у мышей с алкогольной зависимостью. И наоборот, близлежащие нейроны, лишенные рецепторов CRF, становились более возбудимыми.

"Такие CRF-чувствительные рецепторы mPFC представляют собой уникальную популяцию нейронов, которая претерпевает глубокие нейроадаптации при хроническом воздействии алкоголя", - говорит соавтор исследования Паурави Ганди

Более детально изучая механизм этого процесса, ученые обнаружили, что при синдроме отмены возбудимость нейронов, чувствительных к CRF, снижается, и повышается экспрессия генов, связанных с иммунным белком CSF1. Исследования показали, что уровень CSF1 повышается в нейронах mPFC в условиях хронического стресса, и это способствует нарушению синаптических связей, что приводит к тревоге и депрессии.

Ученые искусственно увеличили производство CSF1 в CRF-чувствительных нейронах у мышей и обнаружили, изменения в поведении, характерные для алкогольной абстиненции. Таким образом, уровень белка CSF1 в этих нейронах может быть ключевым фактором, способствующим развитию симптомов алкогольной абстиненции, и его воздействие может оказаться эффективным способом их облегчения. Сейчас группа исследователей собирается изучить эту возможность на доклинических моделях.

"Синдром отмены алкоголя активирует систему стресса в мозге, что способствует рецидиву, и в данном исследовании мы связали эту стрессовую реакцию с CSF1, нейроиммунным медиатором, тем самым открывая новые возможности для терапевтического вмешательства", - сказала старший автор исследования Мариса Роберто.

Исследование было опубликовано в журнале "Молекулярная психиатрия".

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Источник: Scripps Research, Journal Molecular Psychiatry.

(https://probolezny.ru/alkogolnaya-abstinenciya/)

(https://www.nature.com/articles/s41380-022-01642-3)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Предотвратимые_причины_смерти)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Corticotropin-releasing_hormone_receptor_1)

(https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2022/20220606-roberto-alcoholism.html)