Самолет способен перевозить четырех пассажиров и в конечном итоге должен развивать максимальную скорость в 250 км/ч, крейсерскую скорость в 180 км/ч и иметь максимальный запас хода в 100 км

Несмотря на то, что электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL), несомненно, являются очень интересными средствами передвижения, трудно сказать, сколько из них когда-нибудь превратятся в что-то большее, чем просто концепты. Впрочем, летательный аппарат Volocopter VoloConnect действительно может стать реальностью, поскольку в конце прошлого месяца состоялся его первый полет.

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Первый полет длился чуть более двух минут, после чего начались полноценные летные испытания. Volocopter

Компания Volocopter, расположенная в Брухзале, Германия, объявила об этом во вторник (7 июня) на конференции по транспортным технологиям UP.Summit в Бентонвилле, штат Арканзас.

Подробности испытательного беспилотного полёта не разглашаются, кроме того, что он состоялся в мае, включал несколько базовых манёвров и длился 2 минуты и 14 секунд. Как заявило руководство компания: "в испытаниях использовался прототип со всеми запланированными аэродинамическими и эксплуатационными характеристиками будущего коммерческого продукта".

После этого компания провела еще несколько испытательных полетов в рамках начальной фазы лётных испытаний. На данном этапе планируется оценить эксплуатационные характеристики самолета на низких и высоких скоростях, его способность переключаться с вертикального на горизонтальный полет, а также работу автоматической компенсации отказа двигателя в процессе полета. Уже сейчас eVTOL успешно достиг максимальной скорости движения вперед 64 км/ч (40 миль/ч) и скорости движения вбок 45 км/ч (28 миль/ч).

VoloConnect взмывает в воздух. Volocopter

Что касается базовой комплектации, VoloConnect оснащен шестью роторами для вертикального взлета и посадки, а также двумя электрическими вентиляторами, которые работают вместе с неподвижными крыльями, создавая подъемную силу для прямого полета. Самолет способен перевозить четырех пассажиров и в конечном итоге должен развивать максимальную скорость в 250 км/ч (155 миль/ч), крейсерскую скорость в 180 км/ч (112 миль/ч) и иметь максимальный запас хода в 100 км (62 мили).

Планируется, что летательный аппарат поступит в эксплуатацию в 2026 году. На видео ниже вы можете ознакомиться с некоторыми эпизодами его первого полета.

Следует также отметить, что более легкая модель Volocopter VoloCity eVTOL (ранее известная как 2X) уже совершила несколько пилотируемых публичных полетов.

VoloConnect: Первый полет прототипа | Volocopter

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Источники: Volocopter, Newatlas

(https://www.volocopter.com/newsroom/volocopters-4-seater-evtol-takes-first-flight/)

(https://newatlas.com/aircraft/volocopter-voloconnect-evtol-first-flight/)