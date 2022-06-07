Беспилотный корабль, построенный для воссоздания исторического путешествия корабля "Мэйфлауэр" через Атлантический океан более 400 лет назад, пересек Атлантику

Автономное судно Mayflower Autonomous Ship (MAS), управляемое искусственным интеллектом (ИИ) и работающее на солнечной энергии, завершило свое путешествие через Атлантический океан, сообщает BBC.

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Mayflower на этапе тестирования. IBM Technology/ YouTube

Автономные навигационные системы все больше завоевывают рынок. Стартапы и крупнейшие международные конгломераты постоянно инвестируют свое время и средства в реализацию этой идеи. Для морского судоходства автоматизация позволит решить проблему нехватки рабочей силы, а также повысить уровень безопасности на борту. Автоматизированные системы также могут быть направлены на повышение эффективности использования топлива и снижение загрязнения окружающей среды во время плавания. По прогнозам экспертов, к 2028 году объем рынка автономной навигации и сопутствующих систем составит 235 миллиардов долларов США.

Миссия "Мэйфлауэра"

В 1620 году парусник "Мэйфлауэр" отправился в морское путешествие из британского города Плимут со 102 пассажирами на борту. После тяжелых морских испытаний, грозивших даже затоплением корабля, пассажиры, наконец, завершили свое трансатлантическое путешествие, добравшись до побережья Северной Америки, где основали поселение, получившее одноименное название Плимут.

Группа энтузиастов, собравшихся вместе, чтобы организовать празднование 400-летия этого путешествия, решила построить корабль "Мэйфлауэр" для XXI века, который не нуждался бы в участии человека или ископаемом топливе. В команду "мыслителей и исполнителей вошли люди из 10 стран и трех континентов".

Команда заново разработала дизайн корабля, которому теперь не требовались помещения для человека. В итоге появился футуристический легкий тримаран с грузовым отсеком и вычислительной системой, которая позволяет пилоту с искусственным интеллектом самостоятельно принимать решения.

Инженеры оснастила солнечный корабль специализированным оборудованием, которое может работать над сбором данных для определения состояния океана, изучать приливы и волны в океане, а также следить за морскими млекопитающими в морских глубинах.

Путешествие автономного судна Mayflower для трансформации океанических исследований с использованием искусственного интеллекта и автоматизации

Путешествие

29 апреля этого года Mayflower Autonomous Ship отплыл из Плимута в Великобритании. Оснащенный шестью камерами и 50 датчиками, локальный компьютер корабля, предоставленный IBM, обрабатывал все поступающие данные, принимая решения о том, как оптимально составить маршрут до Плимута в США.

Двигаясь со скоростью до 10 узлов (20 км/ч), корабль должен был завершить путешествие за три недели. Однако из-за некоторых технических трудностей корабль пришлось перенаправить в Галифакс, в Новой Шотландии, Канада. Когда судно достигло Галифакса 5 июня, оно завершило трансатлантическое путешествие, преодолев расстояние в 3500 миль (5600 км) за 40 дней, написала команда проекта на LinkedIn.

"Путешествие, которое она совершила, было тяжелым и научило нас многим аспектам проектирования, строительства и эксплуатации судов такого рода, а также перспективам развития морского судоходства", - сказал BBC Бретт Фанеф, директор проекта автономного судна Mayflower.

Для изучения проблем, с которыми корабль столкнулся в море, его направили в Галифакс, где он пробудет неделю или около того, после чего продолжит свой путь в Плимут, а затем в Вашингтон, говорится в сообщении BBC.

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Источники: BBC.

(https://www.bbc.com/news/uk-england-devon-61710706)

(https://www.acutemarketreports.com/report/autonomous-ships-market)