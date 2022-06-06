В 2015 году компания Tesla впервые представила Powerwall, систему хранения энергии для нужд домашнего хозяйства. И вот буквально на днях Toyota анонсировала аналогичную технологию. Инновационная система O-Uchi Kyuden способна снабжать электричеством целый дом, используя энергию электромобиля.
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По словам производителя, в системе O-Uchi Kyuden System используются многолетние разработки электрифицированных автомобилей, а также элементы бортового оборудования. Номинальная емкость системы составляет 8,7 кВтч, а номинальная мощность - 5,5 кВтч.
Установленная с внешней стороны дома, станция может заряжаться либо от муниципальной энергосети, либо от системы фотоэлектрических элементов сторонних производителей, либо от батареи личного электромобиля. Устройство предназначено как для повседневного использования, так и в качестве аварийного источника на время отключений электроэнергии, вызванных стихийными бедствиями. Жителям регионов с особенно холодным климатом следует знать, что диапазон рабочих температур составляет от -20 ºC до 45 ºC (от -4 ºF до 113 ºF).
С помощью соответствующего приложения для iOS/Android пользователи могут проверять уровень заряда, регулировать мощность или переключаться между различными источниками питания. Размеры самого блока литиевых батарей составляют 1 142 x 341 x 432 мм (44,9 x 13,2 x 17 дюймов), а вес - 142 кг (313 фунтов). Адаптер EV и гибридный стабилизатор энергии добавляют к последней цифре еще 42 кг (93 фунта).
Система O-Uchi Kyuden System первоначально будет доступна только в Японии, продажи lkz застройщиков и проектных организаций начнутся в августе. Цены на систему будут объявлены дополнительно.
Источник: Toyota
(https://global.toyota/en/newsroom/corporate/36615119.html)