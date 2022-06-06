AirHood - это портативная вытяжка, которая эффективно удаляет дым и жир из воздуха во время приготовления пищи

Устройство вентиляции - один из самых важных вопросов при обустройстве кухонных помещений. Однако из-за ошибок архитекторов она нередко не соответствует заявленным требованиям. Поэтому недавно французский дизайнер Максим Огай разработал AirHood - портативную вытяжку, которую можно установить прямо на столешнице и эффективно очищать воздух от жира и токсичных продуктов горения.

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AirHood - это портативная вытяжка, которая эффективно удаляет дым и жир из воздуха во время приготовления пищи. Smart Product Concepts (Концепции интеллектуальных продуктов)

Встроенная вытяжка - это необходимый элемент современной кухни, но установить ее в старом или существующем доме, который, возможно, не был предназначен для приготовления пищи, - большая проблема. Недостаточная вентиляция во время приготовления пищи может привести к срабатыванию дымовой сигнализации, образованию неприятных запахов, скоплению жира на поверхностях и, что хуже всего, к широкому спектру потенциальных проблем со здоровьем.

AirHood имеет удобную ручку для переноски. Smart Product Concepts (Концепции интеллектуальных продуктов)

Для того, чтобы разом решить все эти проблемы, компания Augay разработала вытяжку AirHood. Устройство, напоминающее стильную колонку высотой 22 см (13,1 дюйма), можно разместить рядом с варочной поверхностью или духовым шкафом, где мощный вентилятор будет удалять дым и копоть, не давая им распространиться по кухне. Сначала дым проходит через масляный фильтр, в котором улавливаются капельки жира, а затем фильтр с активированным углем, удаляет оставшиеся продукты сгорания и твердые фракции сажи. Очищенный воздух выпускается наружу через воздуховод расположенный в задней части устройства.

В AirHood используется масляный фильтр для удаления жира и фильтр с активированным углем для удаления твердых частиц сажи. Smart Product Concepts (Концепции интеллектуальных продуктов)

По словам команды, масляный фильтр легко моется вручную или в посудомоечной машине, а угольные фильтры являются сменными, при этом каждый из них рассчитан на 120 часов работы прибора. AirHood имеет три настройки скорости вентилятора, ручку для удобной переноски. Модель поставляется как в проводном, так и в беспроводном варианте. Дополнительная выдвижная ножка позволяет увеличить высоту устройства на 5 см (2 дюйма), чтобы оно могло "легко заглянуть в самые большие кастрюли, воки или скороварки".

В настоящее время AirHood ищет финансирование на Kickstarter, где кампания уже привлекла более 300 000 долларов США от первоначальной цели в $20 000. Стоимость предложения стартует с 99 долларов и включает в себя проводной AirHood, один масляный и пять угольных фильтров. Беспроводная модель обойдётся дороже на 20 долларов. Если все пойдет по плану, портативная вытяжка отправится к заказчикам в октябре этого года.

Ознакомиться с работой AirHood можно на видео ниже.

AirHood™ | первая в мире портативная вытяжка

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Источники: Kickstarter

(https://airhood-the-portable-range.kckb.st/d6b7bf85)