Подразделение компании Toyota - Woven Planet разработало прототип системы сменных водородных картриджей, способных обеспечить доставку чистой энергии в любую точку нашей планеты

Toyota планирует использовать водород в качестве источника энергии для питания крупных японских городов. В феврале этого года ее дочерняя компания Woven Planet начала строительство умного города "Woven City" вблизи Сусоно. Проект станет футуристической испытательной платформой для самых разнообразных градостроительных идей и разработок, включая "активное внедрение водородной энергетики во всем регионе".

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Подразделение компании Toyota - Woven Planet - разработало прототип системы сменных водородных баллонов, которая может обеспечить доставку чистой энергии в любую точку нашей планеты. Woven Planet

Недавно Toyota и Woven представили рабочую модель мобильного водородного картриджа, который предназначен для обеспечения зеленой энергией "широкого ассортимента бытовых потребностей как внутри дома, так и за его пределами".

Картридж выполнен в виде цилиндра размером 40 см в длину, 18 см в диаметре и весом до 5 кг в заправленном состоянии. Они рассчитаны на 3,3 кВт/ч потребляемой мощности, в зависимости от эффективности внешнего топливного модуля, преобразующего водород в электричеств. Картриджи оснащены маленькими удобными ручками для переноски, и разработаны таким образом, что их можно легко вставлять в специальные гнезда и фиксировать на месте по мере необходимости.

Такие инновационные модули можно использовать в качестве сменных водородных аккумуляторов для электрических автомобилей, мотоциклов и беспилотных летательных аппаратов. Они могут быть встроены в стены зданий, не подключенных к энергосети, и "вырабатывать электричество для питания всего дома за счет водородного топлива". Кроме того, их можно использовать для питания отопительных приборов или для обеспечения электричеством труднодоступных объектов. А если сверху установить небольшой топливный элемент, то их вполне можно рассматривать как мощные источники бесперебойного питания для подзарядки различных бытовых электроприборов.

С коммерческой точки зрения, скорее всего, они, будут похожи на газовые баллоны для барбекю: по мере необходимости их можно будет менять и заправлять на станциях техобслуживания. Впрочем, обе компании, планируют запустить платную сервисную службу, которая кроме ремонтных и гарантийных работ будет заниматься доставкой водородных картриджей туда, где они необходимы или заправлять их непосредственно у клиента.

С работой новой технологии вы может ознакомиться на видео ниже.





Toyota делает ставку на водород в качестве источника энергии в будущем и предлагает использовать небольшие 40-см картриджи для его безопасной и легкой транспортировки

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Источники: Woven Planet Holdings Inc. Википедиа

(https://en.wikipedia.org/wiki/Woven_Planet_Holdings)

(https://www.woven-planet.global/en/news-release/20220602/1FaAyvVcGwDO1bLtr4s0Jk)