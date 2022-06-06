Ученики, которые подвергались воздействию наиболее высокого уровня шумового загрязнения во время занятий в школе, демонстрировали более медленное развитие памяти и концентрации внимания

Шум от дорожного движения в окрестностях школ может ухудшить развитие внимания и кратковременной памяти ребенка.

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Предыдущие исследования показали, что шумовое загрязнение от дорожного движения может нарушать сон и усиливать стресс у взрослых. Кроме того было установлено, что шум от местного аэропорта снижает успеваемость и усвоение прочитанной информации у детей. Однако до сих пор не было известно, как влияет шум от автомагистралей расположенных рядом со школами на когнитивное развитие школьников.

Стоковое изображение детей, идущих в школу. martinedoucet/Getty Image

Чтобы это выяснить, Мария Форастер из Барселонского института глобального здравоохранения и ее коллеги привлекли к исследованию 2680 детей в возрасте от 7 до 10 лет из 38 школ Барселоны.

Перед началом занятий исследователи замеряли уровень шума, в выбранных классах учебных заведений. Замеры повторялись регулярно с периодичностью раз в шесть месяцев. Таким образом, удалось рассчитать средний базовый уровень шумового загрязнения для каждой школы.

Используя онлайновые когнитивные тесты, команда проверяла кратковременную память и внимательность детей каждые три месяца в течение года.

В школах с уровнем шума более 30 децибел (что соответствует шепоту или тиканью настенных часов) у детей наблюдалось замедленное развитие концентрации внимания (согласно тестам проводимых в начале и в конце года).

Дальнейший анализ показал, что перепады в уровне шума в большей степени ассоциировались с ухудшением рабочей памяти и внимательности по сравнению с более стабильным шумовым фоном.

"Это исследование открыло новую страницу в исследованиях экологического шума и процесса обучения детей, - говорит Стивен Стэнсфелд из Лондонского университета королевы Марии, который не принимал участия в исследовании. По его словам, дети могут гораздо быстрее реагировать на перепады в уровне шума. " Отвлекаясь на шум, они не могут сосредоточиться на других задачах, связанных с нормальным когнитивным развитием".

При проведении исследования учитывался уровень шумового загрязнения воздуха, а также социально-экономический статус, возраст и пол участников.

"В процессе анализа они учли очень широкий спектр потенциальных сопутствующих факторов, что позволило исключить множество других причин", - говорит Стансфельд.

Тем не менее, для более полной картины необходимо провести дальнейшие более масштабные исследования с более разнообразными группами участников. Так как, "большинство семей, участвовавших в этом эксперименте, были более образованными, чем население в целом", - пояснил Стэнсфелд.

Результаты данного исследования были представлены в медицинском издании PLoS Medicine

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Источники:PLoS Medicine, Journal New Scientist.

(DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004001)

(https://www.cdc.gov/nceh/hearing_loss/what_noises_cause_hearing_loss.html)

(https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004001)

(https://www.newscientist.com/article/2322853-traffic-noise-at-schools-may-hinder-a-childs-memory-and-attentiveness/)