В конце концов, все когда-нибудь умрут.
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Старение и его негативные последствия всегда были той самой проблемой, от которой люди хотели бы навсегда избавиться - именно поэтому в этом направлении проводится большое количество исследований. Благодаря развивающимся технологиям удалось обратить вспять некоторые физические процессы, вызванные старением. Однако полностью решить проблему старения пока не удается.
Исследования по борьбе со старением продолжаются, и в марте ученые благополучно обратили вспять признаки старения у мышей среднего возраста. Они даже провели трансплантацию фекальной микробиоты, показав, что пересадка фекальных масс от молодых мышей к старым обращает вспять некоторые признаки старения.
Теперь молекулярный биолог Дэвид Синклер и его команда из Гарвардской медицинской школы обратили вспять процесс старения у мышей, используя белки, которые могут превратить взрослую клетку в стволовую, сообщает CNN. В своей первой работе, опубликованной в конце 2020 года, команда восстановила поврежденную сетчатку старых мышей и добилась улучшения зрения новорожденных.
Когда-нибудь смерть может стать опцией. Хотя до этого еще очень и очень далеко.
Обратное старение: Перманентный сброс биологических часов
"Насколько мы можем судить, это перманентная перезагрузка, и мы думаем, что это универсальный процесс, который можно применить ко всему организму, чтобы обнулить наш возраст", - сказал Синклер в репортаже CNN. "Если мы обратим старение вспять, то все эти болезни не должны появиться. Сегодня у нас есть технология, позволяющая перешагнуть рубеж в сотни лет, не беспокоясь о том, что в 70 лет вы заболеете раком, в 80 - болезнью сердца, а в 90 - болезнью Альцгеймера".
Современная медицина лечит болезни, однако игнорирует фундаментальную причину, "которая для большинства заболеваний заключается в старении", - говорит Синклер. "Мы знаем, что если обратить вспять возраст какого-либо органа, например, мозга у крысы, то болезни старения исчезают".
Деменции больше нет; память возвращается.
Более безопасная альтернатива
В своих экспериментах ученые использовали двух мышей-сиблингов (потомки одних и тех же родителей, в том числе из разных помётов) и генетически модифицировали одну из них, чтобы она старела быстрее. Тезис эксперимента гласил: "если это возможно, возможно ли обратное"?
Японский биомедицинский исследователь Шинья Яманака ранее проводил исследование в этой области и добился перепрограммирования клеток кожи взрослого человека, заставив их работать подобно эмбриональным или плюрипотентным стволовым клеткам. Его "индуцированные плюрипотентные стволовые клетки" позже получили название "факторы Яманаки". Однако проблема этого метода заключалась в том, что взрослые клетки теряли свою идентичность, когда их переключали обратно на стволовые клетки.
Другое исследование, опубликованное в 2016 году учеными из Института биологических исследований Салк в Ла-Джолле, Калифорния, устранило признаки старения у мышей без стирания идентичности клеток. Но оказалось, что у мышей, использованных в исследовании, при определенных условиях развивались раковые опухоли. А рак никому не нужен.
Обратное старение мозга и мышц мышиных моделей
Поэтому генетики лаборатории Синклера стали искать более безопасную альтернативу. Юаньчэн Лу, постдокторант, отобрал три из четырех факторов Яманаки и встроил их в безвредный вирус. Этот вирус был предназначен для доставки факторов Яманаки в поврежденные ганглиозные клетки сетчатки в задней части глаза пожилой мыши. После инъекции вируса в глаз мыши необходимо было включить гены плюрипотентности. Это было сделано путем введения антибиотика.
"Антибиотик — это просто инструмент. Это может быть любое химическое вещество, которое необходимо только для того, чтобы убедиться, что все три гена включены", - сказал Синклер в репортаже CNN. "Обычно они включаются только у очень молодых развивающихся эмбрионов, а затем отключаются с возрастом".
Окончательные результаты наглядно продемонстрировали, что поврежденные нейроны в глазах мышей, которым ввели эти три клетки, чудесным образом восстановились и даже проросли новыми аксонами, (то есть отростками от глаза к мозгу). Синклер заявил, что его команда обратила вспять старение в мышцах и мозге мышей с момента первоначального исследования, и теперь они работают над регенерацией всего тела мыши.
А в ближайшем будущем эксперты попытаются выяснить, будут ли продемонстрированные ими методики также эффективно работать в организме человека
Источники: Википедиа, CNN, Harvard Medical School
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Аксон)
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1227405)
(https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)31664-6)
(https://edition.cnn.com/2022/06/02/health/reverse-aging-life-itself-scn-wellness/index.html)