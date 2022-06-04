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Эффект "Бенджамина Баттона": Ученые обратили вспять процессы старения у мышей
Ученые успешно продемонстрировали технологию обратного старения у мышей, используя используя белки, способные превратить взрослые клетки в стволовые. Теперь главная цель исследователей - добиться такого же результата для людей
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В конце концов, все когда-нибудь умрут.

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Старение и его негативные последствия всегда были той самой проблемой, от которой люди хотели бы навсегда избавиться - именно поэтому в этом направлении проводится большое количество исследований. Благодаря развивающимся технологиям удалось обратить вспять некоторые физические процессы, вызванные старением. Однако полностью решить проблему старения пока не удается.

Лабораторная белая мышь. D-Keine / iStock

Исследования по борьбе со старением продолжаются, и в марте ученые благополучно обратили вспять признаки старения у мышей среднего возраста. Они даже провели трансплантацию фекальной микробиоты, показав, что пересадка фекальных масс от молодых мышей к старым обращает вспять некоторые признаки старения. 

Теперь молекулярный биолог Дэвид Синклер и его команда из Гарвардской медицинской школы обратили вспять процесс старения у мышей, используя белки, которые могут превратить взрослую клетку в стволовую, сообщает CNN. В своей первой работе, опубликованной в конце 2020 года, команда восстановила поврежденную сетчатку старых мышей и добилась улучшения зрения новорожденных.

Когда-нибудь смерть может стать опцией. Хотя до этого еще очень и очень далеко.

Обратное старение: Перманентный сброс биологических часов

"Насколько мы можем судить, это перманентная перезагрузка, и мы думаем, что это универсальный процесс, который можно применить ко всему организму, чтобы обнулить наш возраст", - сказал Синклер в репортаже CNN. "Если мы обратим старение вспять, то все эти болезни не должны появиться. Сегодня у нас есть технология, позволяющая перешагнуть рубеж в сотни лет, не беспокоясь о том, что в 70 лет вы заболеете раком, в 80 - болезнью сердца, а в 90 - болезнью Альцгеймера".

Современная медицина лечит болезни, однако игнорирует фундаментальную причину, "которая для большинства заболеваний заключается в старении", - говорит Синклер. "Мы знаем, что если обратить вспять возраст какого-либо органа, например, мозга у крысы, то болезни старения исчезают".
Деменции больше нет; память возвращается.

Более безопасная альтернатива

В своих экспериментах ученые использовали двух мышей-сиблингов (потомки одних и тех же родителей, в том числе из разных помётов) и генетически модифицировали одну из них, чтобы она старела быстрее. Тезис эксперимента гласил: "если это возможно, возможно ли обратное"?

Японский биомедицинский исследователь Шинья Яманака ранее проводил исследование в этой области и добился перепрограммирования клеток кожи взрослого человека, заставив их работать подобно эмбриональным или плюрипотентным стволовым клеткам. Его "индуцированные плюрипотентные стволовые клетки" позже получили название "факторы Яманаки". Однако проблема этого метода заключалась в том, что взрослые клетки теряли свою идентичность, когда их переключали обратно на стволовые клетки.

Другое исследование, опубликованное в 2016 году учеными из Института биологических исследований Салк в Ла-Джолле, Калифорния, устранило признаки старения у мышей без стирания идентичности клеток. Но оказалось, что у мышей, использованных в исследовании, при определенных условиях развивались раковые опухоли. А рак никому не нужен.

Обратное старение мозга и мышц мышиных моделей

Поэтому генетики лаборатории Синклера стали искать более безопасную альтернативу. Юаньчэн Лу, постдокторант, отобрал три из четырех факторов Яманаки и встроил их в безвредный вирус. Этот вирус был предназначен для доставки факторов Яманаки в поврежденные ганглиозные клетки сетчатки в задней части глаза пожилой мыши. После инъекции вируса в глаз мыши необходимо было включить гены плюрипотентности. Это было сделано путем введения антибиотика.

"Антибиотик — это просто инструмент. Это может быть любое химическое вещество, которое необходимо только для того, чтобы убедиться, что все три гена включены", - сказал Синклер в репортаже CNN. "Обычно они включаются только у очень молодых развивающихся эмбрионов, а затем отключаются с возрастом". 

Окончательные результаты наглядно продемонстрировали, что поврежденные нейроны в глазах мышей, которым ввели эти три клетки, чудесным образом восстановились и даже проросли новыми аксонами, (то есть отростками от глаза к мозгу). Синклер заявил, что его команда обратила вспять старение в мышцах и мозге мышей с момента первоначального исследования, и теперь они работают над регенерацией всего тела мыши. 

А в ближайшем будущем эксперты попытаются выяснить, будут ли продемонстрированные ими методики также эффективно работать в организме человека

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Источники: Википедиа, CNN, Harvard Medical School
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Аксон)
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1227405)
(https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(16)31664-6)
(https://edition.cnn.com/2022/06/02/health/reverse-aging-life-itself-scn-wellness/index.html)

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#мышь #антиэйджинг #гарвардский университет #исследователи #обратное старение #старение
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