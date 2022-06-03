Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные: Употребление антибиотиков отрицательно сказывается на спортивных результатах
Новое исследование обнаружило зависимость между кишечными бактериями и выполнением добровольных физических упражнений
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

По мере того, как мы все больше начинаем понимать взаимосвязь между микробиомом кишечника и здоровьем человека, появляются исследования, показывающие прямую пользу физических упражнений для полезных бактерий, живущих в нашем пищеварительном тракте. Вместе с тем, некоторые ученые задаются вопросом, а может ли наоборот, состав таких бактериальных сообществ влиять на спортивные результаты? Новое исследование на мышах показало, что это действительно так, и открыло перспективу создания терапевтических средств, которые возможно заставят некоторых "диванных экспертов" оторвать свою пятую точку от кресла.

реклама

Исследование продемонстрировало новые связи между бактериями кишечника и выполнением физических упражнений. Depositphotos

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде, основывается на другом интересном открытии 2019 года. Это исследование под руководством Гарвардского университета анализировала микробиом кишечника 15 высококвалифицированных спортсменов. В ходе исследования был обнаружен повышенный уровень определенного вида бактерий, которые в качестве источника топлива предпочитали молочную кислоту. Эксперименты с мышами на беговой дорожке показали, что присутствие этой бактерии "существенно увеличивало время до истощения организма животного".

Авторы нового эксперимента пытались выяснить, могут ли кишечные бактерии влиять на "динамику добровольных физических упражнений". Их работа также была сосредоточена на мышах, причем первая группа была сконструирована так, чтобы стать "бегунами высокого уровня", а вторая, обычная, выступала в качестве контрольной. Мышам давали антибиотики, направленные на уничтожение важнейших видов кишечных бактерий, (что было подтверждено анализами после 10 дней терапии).

В результате способность мышей "бегать под препаратами" снизилась на 21 процент. Причём грызуны не восстановили свои "спортивные достижения" даже через 12 дней после прекращения лечения. На поведение нормальных мышей лечение существенно не повлияло, при этом ни одна из групп не проявила никаких признаков болезни, что позволило команде объяснить эффект отсутствием бактерий.

"Мы полагали, что набор кишечных бактерий животных, их микробиом, влияет на пищеварительные процессы и работу мышц, а также на мотивацию к различным видам поведения, включая физические упражнения", - сказал автор исследования Теодор Гарланд. "Наше исследование подтверждает эту гипотезу". 

По мнению ученых, эти эффекты обусловлены тем, как бактерии или их отсутствие влияют на  некоторые процессы, связанные с преобразованием углеводов в химические вещества. Это дает возможность использовать определенные виды микроорганизмов в качестве терапевтических средств для повышения мотивации к добровольным физическим упражнениям,

"Если мы сможем точно подобрать нужные микробы, существует перспектива их применения в качестве терапевтического средства, чтобы мотивировать обычных людей больше заниматься спортом", - сказал Гарланд.

Упомянутое выше гарвардское исследование указывает на способность пробиотиков повышать работоспособность. Авторы нового исследования отмечают, что эта область исследований еще только зарождается, но говорят, что полученные результаты подчеркивают важность здорового питания.

 "Из предыдущих исследований мы знаем, что западная диета с высоким содержанием жиров и сахара может негативно влиять на биоразнообразие кишечника и, как следствие, на спортивные результаты и, возможно, даже на мотивацию к занятиям спортом", - сказал Гарланд. 

Исследование было опубликовано в журнале Behavioral Processes.

анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Источники: Калифорнийский университет в Риверсайде, журнал Behavioral Processes
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635722000675)
(https://news.ucr.edu/articles/2022/06/01/antibiotics-wreak-havoc-athletic-performance)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#спорт #бактерии #микробиом #физические нагрузки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые выяснили, в какое время суток мужчинам и женщинам лучше всего заниматься спортом
Австралийские учёные доказали, что при правильном питании силовые тренировки сжигают жир не хуже кардио
Eurekalert: Опасные, устойчивые к антибиотикам бактерии способны передаваться от животных к людям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
38
20 смартфонов Xiaomi не получат прошивку MIUI 13.5
+
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
21
Xiaomi вынуждена отложить выпуск стабильной версии MIUI 13 для трёх смартфонов из-за багов в ПО
1
Игроки в ужасе от масштабов «доната» в Diablo Immortal
9
AnTuTu назвал десятку самых производительных в мире смартфонов
5
7 лет на одной видеокарте – на что способен старый флагман GeForce GTX 980 Ti в 2022г в тесте TG
7
Видеокарты снова становятся доступны обычным геймерам из РФ – Radeon RX 6600 стоит всего 29 500р
19
Общий объем хранимой человечеством информации превысит 400 зеттабайт уже к 2025 году
4
Ubisoft решила провести своё игровое мероприятие не в июне, а «позже»
+
Breaking Defense: Секретный истребитель 6-го поколения ВВС США официально находится в разработке
+
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
36
AnTuTu назвал лучшие бюджетные смартфоны по соотношению цены и производительности
+
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
21
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов среднего уровня
2
GeForce RTX 4090 получит скромный теплопакет на 450 Вт и будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090
9
Европа продолжает бить по энергоносителям из РФ – цены на нефть растут, а закупка газа бьёт рекорды
2
Российский магазин Ozon под угрозой дефолта – санкции могут осложнить работу маркетплейса
13
Биткоин дешевеет, а эксперты фиксируют дно, предлагая делать долговременные инвестиции
+
В магазинах РФ продолжают снижаться цены на видеоадаптеры
4

Популярные статьи

Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
52
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
95
Космический хоррор The Callisto protocol станет клоном оригинального Dead Space
9
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
25
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
42
History: Исследователи впервые секвенировали геном древнего жителя Помпеи
2
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
+
О феномене векторных игр
10

Сейчас обсуждают

Alex_Str
13:49
"Update: It looks like Sapphire has just launched the Radeon 6700 10 GB graphics card. The card drops the 'RX' branding but features the same specifications as leaked earlier in the day. Their lineup ...
SAPPHIRE официально представила видеокарту Radeon 6700
Adam Smith
13:46
хлеб с хлебом? прикольно) в 90х тоже практиковали такие бутерброды, между двумя кусочками черного хлеба кусок белого)))))
В российской рознице говорят о сокращении ассортимента электроники и бытовой техники
Нешешбек
13:44
канечна запрет, и Шишинбек его там питает
В Нью-Йорке введён частичный заперт майнинга Биткоинов и выдача новых лицензий фермерам
Нешешбек
13:42
"управляются из ОДНОГО центра" - где этот центр?
В Нью-Йорке введён частичный заперт майнинга Биткоинов и выдача новых лицензий фермерам
Нешешбек
13:39
NY с чего решил? может он имел ввиду - Северный Йоркшир или Новый Год!
В Нью-Йорке введён частичный заперт майнинга Биткоинов и выдача новых лицензий фермерам
Нешешбек
13:38
на плакате ни слова о майнинге !!! и нет утверждения, что это работа. Сам придумал?
В Нью-Йорке введён частичный заперт майнинга Биткоинов и выдача новых лицензий фермерам
Bloodrender
13:37
AMD никогда не будет впереди Intel. AMD была создана для видимости конкуренции и ей не позволят вырываться вперёд. А вот для стагнации развития процессоров AMD очень подходит. Эрэфистан, как и AMD, бы...
Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
Каа
13:36
Она куда более медлительна, куда менее провоцирующая на хулиганство на дороге, "шашки" и т.п. Но тоже можно, глонасс есть, ограничитель можно приделать.
Mercedes наконец-то построил 1000-сильный уличный болид AMG ONE.
Night_RedCat
13:35
Ну для всеядной рашни пойдет, кому ещё этот мусор китайцы сбагривать будут :))) ,,😂
В продаже появились дешевые китайские видеокарты RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 на ноутбучных чипах
mistergrim
13:35
В этом смысле все они до сих пор векторные.
О феномене векторных игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем