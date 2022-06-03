Новое исследование обнаружило зависимость между кишечными бактериями и выполнением добровольных физических упражнений

По мере того, как мы все больше начинаем понимать взаимосвязь между микробиомом кишечника и здоровьем человека, появляются исследования, показывающие прямую пользу физических упражнений для полезных бактерий, живущих в нашем пищеварительном тракте. Вместе с тем, некоторые ученые задаются вопросом, а может ли наоборот, состав таких бактериальных сообществ влиять на спортивные результаты? Новое исследование на мышах показало, что это действительно так, и открыло перспективу создания терапевтических средств, которые возможно заставят некоторых "диванных экспертов" оторвать свою пятую точку от кресла.

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Исследование продемонстрировало новые связи между бактериями кишечника и выполнением физических упражнений. Depositphotos

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде, основывается на другом интересном открытии 2019 года. Это исследование под руководством Гарвардского университета анализировала микробиом кишечника 15 высококвалифицированных спортсменов. В ходе исследования был обнаружен повышенный уровень определенного вида бактерий, которые в качестве источника топлива предпочитали молочную кислоту. Эксперименты с мышами на беговой дорожке показали, что присутствие этой бактерии "существенно увеличивало время до истощения организма животного".

Авторы нового эксперимента пытались выяснить, могут ли кишечные бактерии влиять на "динамику добровольных физических упражнений". Их работа также была сосредоточена на мышах, причем первая группа была сконструирована так, чтобы стать "бегунами высокого уровня", а вторая, обычная, выступала в качестве контрольной. Мышам давали антибиотики, направленные на уничтожение важнейших видов кишечных бактерий, (что было подтверждено анализами после 10 дней терапии).

В результате способность мышей "бегать под препаратами" снизилась на 21 процент. Причём грызуны не восстановили свои "спортивные достижения" даже через 12 дней после прекращения лечения. На поведение нормальных мышей лечение существенно не повлияло, при этом ни одна из групп не проявила никаких признаков болезни, что позволило команде объяснить эффект отсутствием бактерий.

"Мы полагали, что набор кишечных бактерий животных, их микробиом, влияет на пищеварительные процессы и работу мышц, а также на мотивацию к различным видам поведения, включая физические упражнения", - сказал автор исследования Теодор Гарланд. "Наше исследование подтверждает эту гипотезу".

По мнению ученых, эти эффекты обусловлены тем, как бактерии или их отсутствие влияют на некоторые процессы, связанные с преобразованием углеводов в химические вещества. Это дает возможность использовать определенные виды микроорганизмов в качестве терапевтических средств для повышения мотивации к добровольным физическим упражнениям,

"Если мы сможем точно подобрать нужные микробы, существует перспектива их применения в качестве терапевтического средства, чтобы мотивировать обычных людей больше заниматься спортом", - сказал Гарланд.

Упомянутое выше гарвардское исследование указывает на способность пробиотиков повышать работоспособность. Авторы нового исследования отмечают, что эта область исследований еще только зарождается, но говорят, что полученные результаты подчеркивают важность здорового питания.

"Из предыдущих исследований мы знаем, что западная диета с высоким содержанием жиров и сахара может негативно влиять на биоразнообразие кишечника и, как следствие, на спортивные результаты и, возможно, даже на мотивацию к занятиям спортом", - сказал Гарланд.

Исследование было опубликовано в журнале Behavioral Processes.

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Источники: Калифорнийский университет в Риверсайде, журнал Behavioral Processes

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376635722000675)

(https://news.ucr.edu/articles/2022/06/01/antibiotics-wreak-havoc-athletic-performance)