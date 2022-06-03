Компании Axiom Space и Collins Aerospace будут заниматься разработкой космических скафандров следующего поколения

NASA заключило с компаниями Axiom Space и Collins Aerospace сервисные контракты на сумму до $3,5 млрд. до 2034 года на поставку новых скафандров для использования на Международной космической станции (МКС) и на Луне.

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Несмотря на то, что с 2009 года NASA вложило 200 миллионов долларов в разработку скафандров, агентство постоянно сталкивается с проблемами, связанными с работой снаружи космических аппаратов. Скафандры, используемые астронавтами NASA на МКС, были созданы еще в 1980-х годах, и за десятилетия использования различные части и детали настолько износились, что их хватило только на строительство 11 полных скафандров вместо первоначальных 18 (при этом для четыре из них доступны для работы на МКС).

Хуже того, имеющиеся в наличии скафандры все чаще выходят из строя. Например, система охлаждения так часто пропускает воду в шлем, что действующим экипажам разрешено выходить за пределы станции только в экстренных случаях, поскольку существует реальный риск того, что астронавт просто захлебнется.

С учетом того, что NASA в ближайшие несколько лет намерено обеспечить постоянное присутствие человека на Луне и в перспективе отправиться с экипажем на Марс, разработка новых космических скафандров приобретает новый импульс. Однако нужны не просто новые скафандры, а скафандры, подходящие для новых миссий.

В научной фантастике космический скафандр часто представляют в виде комбинезона который можно легко снять и одеть, самом же деле это миниатюрный космический корабль, который даже включает в себя двигательную установку, а для того чтобы в него облачиться, требуется довольно много времен. Кроме того, скафандры, находящиеся на МКС, бесполезны для прогулок по Луне, так как предназначены только для выхода в открытый космос (в их нижней части даже нет гибких шарниров, необходимых для движения ног.)

Если учесть все достижения в области материалов, электроники, систем жизнеобеспечения и многих других направлениях, то новый скафандр кажется вполне логичным шагом. Однако на этот раз NASA не планирует покупать скафандры напрямую, а будет арендовать их у компаний Axiom Space и Collins Aerospace в рамках контракта Exploration Extravehicular Activity Services (xEVAS).

В рамках политики NASA по привлечению частных компаний к работе в сфере освоения космического пространства, новые контракты предусматривают как создание новой отрасли, так и развитие конкуренции. Кроме того, контракт позволит компаниям продавать скафандры и их технологии сторонним организациям.

Согласно контракту xEVAS, компании отвечают за проектирование, разработку, квалификацию, сертификацию и производство скафандров и вспомогательного оборудования, которые будут использоваться на низкой околоземной орбите и в миссиях Artemis на Луну. NASA предоставит технические стандарты и стандарты безопасности, а также результаты десятилетий исследований космического агентства в области разработки скафандров. Первая демонстрация скафандров будет проведена на МКС и в процессе лунной миссии Artemis III.

"Наши коммерческие партнерства помогут реализовать наши цели по исследованию человека", - сказал Марк Кирасич, заместитель помощника администратора NASA по развитию кампании Artemis. "Мы с нетерпением ждем возможности использовать эти услуги для дальнейшего присутствия NASA на низкой околоземной орбите и нашего предстоящего достижения - возвращения американских астронавтов на поверхность Луны. Мы уверены, что наше сотрудничество с промышленностью и использование опыта NASA, накопленного за более чем 60 лет освоения космоса, позволит нам вместе достичь этих целей".

Источники: NASA

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(https://www.nasa.gov/press-release/nasa-partners-with-industry-for-new-spacewalking-moonwalking-services/)