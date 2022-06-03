Новое соединение открывает перспективные возможности для лечения устойчивых к лекарствам форм малярии

Несмотря на то, что противомалярийные препараты и вакцины постоянно совершенствуются, способность паразитов, вызывающих это заболевание, мутировать и развивать устойчивость к лечению является серьезной проблемой для здравоохранения. Новый перспективный вид оружия, который может помочь в борьбе с этой проблемой, недавно был обнаружен учеными. Исследование показало, как новое соединение, незаметно проникающее в малярийных паразитов, может заставить их самоуничтожаться. Важно отметить, что это происходит преимущественно в тех видах, которые обладают устойчивостью к имеющимся в настоящее время препаратам.

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Новое соединение открывает перспективные возможности для лечения устойчивых к лекарствам форм малярии. Depositphotos

Исследование проводилось под руководством ученых из Университета Мельбурна, которые указывают на необходимость новых методов терапии, чтобы помочь сократить число смертей от малярии, исчисляемое сотнями тысяч в год. Как отмечают ученые, за последние полвека малярийные паразиты выработали резистентность к семи известным лекарственным препаратам, и даже, несмотря на то, уже проводятся испытания довольно перспективных вакцин для борьбы с этой болезнью, существует необходимость в новых подходах.

Ученые проанализировали класс химических веществ, называемых нуклеозидсульфаматами, и нашли среди них один, который подавлял рост малярийного паразита Plasmodium falciparum, оставляя здоровые клетки невредимыми. Молекула, названная ML901, делает это столь же интересно, сколь и научно значимо, разрушая паразита таким образом, что открывает новые пути для атаки будущих терапевтических препаратов.

"ML901 работает по необычному механизму перехвата реакции", - говорит соавтор исследования профессор Лиэнн Тилли. "Представьте себе стелс-оружие, которое может быть использовано для атаки с целью самоуничтожения вашего автомобиля – резкий удар по тормозам и отключения двигателя. ML901 находит конкретную брешь в механизме, который малярийный паразит использует для выработки белков, необходимых для самовоспроизводства, и останавливает его".

По словам ученых, как только ML901 попадает в организм паразита, он присоединяется к аминокислоте и атакует механизм синтеза жизненно важного белка, фактически разрушая паразита изнутри. Результаты исследования были продемонстрированы в культурах крови человека и на клетках животных, причем ML901 оказался эффективным против малярийных паразитов с устойчивостью к существующим препаратам. Это означает, что его потенциально можно использовать не только для лечения заболевания, но и для предотвращения его распространения.

" Этот препарат демонстрирует также потенциал для предотвращения передачи заболевания от инфицированных людей окружающим, что крайне важно для остановки распространения малярии", - сказал Тилли.

Полученные многообещающие результаты открывают перед учеными перспективу поиска лекарственных препаратов нового поколения для лечения малярии. Следующие шаги включают не только поиск препаратов с аналогичным действием, но и эксперименты по изменению ML901 для улучшения его всасывания и дистрибуции в организме.

Исследование было опубликовано в журнале Science.

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Источники: Университет Мельбурна через Phys.org, журнал Science.

(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn0611)

(https://phys.org/news/2022-06-parasite-self-destruct-weapon-drug-resistant-malaria.html)