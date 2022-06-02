Каждый месяц солнечные панели настраиваются на максимальную эффективность.

Команда студентов Иллинойского университета в Чикаго построила зарядное устройство на солнечных батареях, чтобы обеспечивать бесперебойную доставку продовольствия в университетский кампус, сообщается в пресс-релизе вуза. Электромобиль с солнечной зарядной станцией. University of Illinois Chicago

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Участие студентов в проектах в стенах университета не является чем-то новым. Однако студенты UIC построили не просто прототип или демонстрационный образец какой-то технологии. Их зарядная станция, работающая на солнечных батареях, заряжает коммерческий электромобиль. Возможно, он не похож на Tesla или Ford EV, но этот автомобиль вполне пригоден для использования на улицах города и развивает скорость до 25 миль в час (40 км/ч).

Более того, этот автомобиль является важной частью университетской сети по сбору продуктов питания (FRN), инициативы, которая собирает остатки пищи из столовых кампуса и доставляет их в приюты и кухни для бездомных в Чикаго. Clean Technica сообщила, что в 2020 году FRN доставила более 7500 фунтов (3400 кг) еды в приюты города. Это помогло нуждающимся и спасло продукты от дальнейшего захоронения на свалках. А теперь, когда появился автомобиль для доставки еды, который к тому же питается от солнечной энергии, вся работа стала более экологичной.

Как это было сделано?

Идея создания зарядной станции на солнечных батареях для автомобиля FRN исходила от университетского Управления планирования, устойчивого развития и управления проектами, говорится в пресс-релизе. Управление предложило проект студентам, и три студента с факультета машиностроения и один с биомедицинской инженерии откликнулись на этот призыв. После того как университет профинансировал проект, команда сосредоточилась на конструировании и закупке компонентов для установки зарядной станции.

Всё это случилось осенью 2020 года, и когда разразился COVID-19, вся работа над проектом временно остановилась. Согласно первоначальному замыслу, зарядная станция должна была быть установлена на прицепе, чтобы ее можно было мобильно перевозить. Однако проблемы с цепочкой поставок, затронувшие автомобильный сектор во время пандемии, коснулись и этого проекта. Даже после трех месяцев ожидания прицеп так и не был доставлен.

Солнечная зарядная станция

В результате команда переключилась на стационарную систему, а когда университет возобновил работу, они собрали зарядную станцию в механической мастерской.

Благодаря 300-ваттным солнечным панелям команда планирует заряжать EV полностью от электричества. Панели работают для зарядки батареи в течение дня, а затем электромобиль заряжается от батареи ночью.

Чтобы обеспечить максимальную производительность батареи в течение дня, панели регулируются в соответствии с движением солнца. Кроме того в зарядной станции используется функция ручного контроля солнечной энергии, с 12 режимами, позволяющими максимально эффективно использовать энергию в течение каждого месяца

В настоящее время команда все еще рассматривает возможность переноса станции на прицеп для мобильного использования системы.

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Источники: University of Illinois Chicago UIC, CleanTechnica

(https://cleantechnica.com/2022/06/01/students-build-solar-ev-charging-station/)

(https://today.uic.edu/engineering-students-build-solar-charging-station-for-sustainability-vehicle)