ВВС США официально разрабатывают истребитель 6-го поколения Представители ВВС США официально объявили, что их истребитель следующего поколения находится в стадии разработки

Согласно последним новостям из области оборонной промышленности, ВВС США официально объявили о разработке истребителя следующего (шестого) поколения. Во время мероприятия Heritage Foundation министр ВВС Фрэнк Кендалл сказал: "Мы начали программу (проектирования, производства и разработки) по созданию самолетов, которые мы запустим в производство".

реклама

Первоначальный эскиз истребителя шестого поколения от компании Boeing, приблизительно за 2013 год. Boeing/Wikimedia Commons

"Мы думаем, что к концу десятилетия у нас будет такая возможность", - добавил он.

Поскольку программа находится на ранней стадии и, очевидно, является совершенно секретной, на мероприятии было представлено лишь ограниченное количество дополнительной информации. Известно лишь, что это будет пилотируемый аппарат, который станет центральным элементом так называемого семейства систем Air Dominance следующего поколения ВВС.

Эти машины также будут оснащены новым оружием, сенсорами и различными беспилотниками, которые будут работать в команде с новым истребителем.

В рамках реализации этой программы ВВС впервые осуществили полет прототипа истребителя NGAD в 2020 году. Однако в то время официальные лица отказались раскрывать информацию о самолете или его производителе.

"То, что мы сделали, было экспериментальным прототипом", - пояснил Кендалл. "По сути, у нас была программа X plane, которая была разработана для снижения риска некоторых ключевых технологий, которые нам потребуются для серийной программы".

"Недавний анонс, вероятно, является явным признаком того, что ВВС определились с проектом, победителем которого стал один единственный генеральный подрядчик", сказал Ричард Абулафия, аэрокосмический аналитик из AeroDynamic Advisory. Этот подрядчик также пока неизвестен, но эксперты делают ставки Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

Последняя, однако, очень занята созданием бомбардировщика B-21, поэтому, возможно, им будет не под силу взяться за такой амбициозный проект, как разработка нового истребителя. По мнению отраслевых экспертов, таких как Абулафия, наиболее вероятным сценарием является то, что проект возглавит Lockheed Martin, поскольку у них уже есть большой опыт в разработке стелс-самолетов пятого поколения F22 и F35. Впрочем, не следует забывать о компании Boeing.

"Ходили слухи, что Boeing не отказался от проекта. И в ответ на эти слухи можно сказать, что они могут создать прототип, но могут ли они действительно построить боевой самолет с чистого листа?". сказал Абулафия в интервью Breaking Defense. "Если это Boeing, то это подразумевает, что они совершили настоящее чудо. Поэтому я бы, наверное, выбрал Lockheed Martin", - добавил он. Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman как обычно отказались давать комментарии по этому вопросу.

Интрига закручивается.

Как будет выглядеть американский истребитель нового поколения?

Как мы уже говорили выше, на сегодняшний день общественности было представлено очень мало информации об этом проекте. Однако в последнее время высшие чины ВВС всё таки поделились с журналистами кое-какими данными.

Например, в апреле начальник штаба ВВС генерал К. К. Браун сообщил в интервью репортерам, что программное обеспечение управления полетом истребителя NGAD было изолировано от программного обеспечения системы задач. Благодаря такому подходу аппарат можно будет легче модернизировать в будущем с учетом новых технологий, что намекает на модульную конструкцию будущих самолетов.

Позже, в апреле, Кендалл сообщил представителям прессы, что истребитель NGAD будет стоить "несколько сотен миллионов долларов" за самолет и будет оснащен беспилотниками и другими системами, которые "не являются столь дорогостоящими и обеспечивают более широкие возможности для выполнения миссий". Если это правда, стоимость программы нового истребителя, по всей видимости, превзойдет даже стоимость невероятно дорогого F-22.

Также пока неясно, каким образом новый истребитель заменит 183 F-22 Raptor, эксплуатируемых в настоящее время. Если самолет будет таким дорогим, как об этом говорят, то проблемы с бюджетом могут ограничить амбиции проекта или даже конечное число приобретаемых самолетов.

"Сложность в том, что (Кендаллу) может понадобиться полная производственная программа, но стоимость (за единицу) может этому помешать", - пояснил Абулафия. Кроме того, до сих пор остается много вопросов о возможностях предлагаемых истребителей, их вооружении и т.д.

Вероятно, в ближайшие месяцы , а возможно и годы, мы получим больше информации. А пока можно только догадываться, что планируют ВВС США относительно истребителя следующего поколения.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Источники: Breaking Defense, The Drive

(https://breakingdefense.com/tag/frank-kendall/)

(https://breakingdefense.com/2022/06/the-air-forces-secret-next-gen-fighter-has-reached-development-phase/)

(https://www.thedrive.com/the-war-zone/air-forces-next-generation-air-dominance-fighter-program-enters-new-stage)