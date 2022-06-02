Немецкие ученые выяснили, что возраст печени у людей не превышает трех лет

Всем известно, что печень способна регенерироваться после получения повреждений, однако долгое время оставалось неизвестным, не утрачивается ли такая способность в течение жизни. В новом исследование было доказано, что возраст никак не влияет на процессы восстановления печени (лат. hepar), и при этом неважно, сколько вам лет - 25 или 85 - вашей печени в среднем всего три года. Исследователи подсчитали средний возраст клеток печени человека и обнаружили, что независимо от возраста человека они живут в среднем 3 года. Depositphotos

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Печень выполняет опасную работу по детоксикации организма, и из-за регулярного воздействия токсинов она подвергается большему риску повреждения, чем большинство других органов. Чтобы поддерживать наше здоровье на протяжении всей жизни, печень развила удивительную способность к регенерации. Но как именно она справляется с этой задачей - и замедляется ли этот процесс с возрастом - оставалось загадкой, которую не могли прояснить животные модели. Поэтому в новом исследовании ученые из Дрезденского технического университета попытались выяснить это.

"Некоторые исследования указывали на способность клеток печени к долгожительству, в то время как другие показывали их непрерывное обновление", - сказал доктор Олаф Бергманн, автор-корреспондент исследования. " Нам было понятно, что если мы хотим понять, какие именно процессы происходят в организме человека, необходимо найти метод непосредственной оценки возраста клеток печени".

Чтобы найти решение, команда обратилась к казалось бы, неожиданному источнику - ядерным испытаниям 1950-х годов. Когда ядерные бомбы взрывались над землей, в атмосферу выбрасывалось огромное количество радиоуглерода, который впоследствии попадал в ДНК растений и животных. После того как в 1963 году наземные ядерные испытания были запрещены, уровень радиоуглерода в атмосфере снижался из года в год - так же, как и его уровень в клетках организмов.

Белые стрелки обозначают клетки печени с типичными набором из двух хромосом, а желтые стрелки - клетки, которые накапливают четыре, восемь и более наборов. Technische Universität Dresden, TUD

"Несмотря на то, что это ничтожно малые количества, не представляющие опасности, мы можем обнаружить и измерить их в образцах тканей", - говорит Бергманн. " Сопоставляя полученные результаты с концентрацией радиоуглерода в атмосфере, можно ретроспективно установить возраст клеток".

Чтобы реализовать эту идею на практике, команда проанализировала содержание радиоактивного углерода в печени 33 умерших людей в возрасте от 20 до 85 лет. В результате выяснилось, что возраст этого органа был примерно одинаковым (в среднем не старше трех лет) и не зависел от возраста человека. При этом не все клетки в печени были одного возраста - некоторые из них обновлялись с периодичностью примерно раз в год, в то время как другие могли сохраняться в течение целого десятилетия. Интересно, что среди клеток-долгожителей в основном были те, которые накопили более широкий набор хромосом.

" Большая часть клеток нашего организма имеет два набора хромосом, однако некоторые из них в течение жизни накапливают больше ДНК", - рассказывает Бергманн. "В конце концов, они способны содержать четыре, восемь и более наборов хромосом. Поскольку в течение жизни их концентрация (в печени) постепенно растет, возможно, это защитный процесс, защищающий нас от накопления вредных мутаций. Нам предстоит узнать, наблюдаются ли подобные процессы при развитии хронических заболеваний печени, особенно те которые могут перерасти в раковые опухоли".

Результаты данного проекта были представлены в издании Cell Systems.

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Sources: TU Dresden, journal Cell System, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Печень)

(https://www.cell.com/cell-systems/fulltext/S2405-4712(22)00171-5)

(https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal/news/die-menschliche-leber-ist-nicht-einmal-drei-jahre-alt)