Штутгартская компания H2FLY, специализирующаяся на водородной авиации, объявила, что она подняла свой самолет HY4 на высоту более 2200 метров

Штутгартская компания H2FLY, специализирующаяся на водородной авиации, объявила, что она подняла свой самолет HY4 на высоту 7 230 футов (2 203 метра), что является новым мировым рекордом для водородно-электрических полетов. H2FLY

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В компании заявили, что рекордная высота была достигнута во время 77-мильного (124 км) полета из Штутгарта в Фридрихсхафен 12 апреля, что кроме всего прочего является первым случаем, когда самолет данного типа совершил перелет между двумя коммерческими аэропортами.

"Выдающееся событие для H2FLY"

Компания H2FLY была основана в 2015 году пятью инженерами из Немецкого аэрокосмического центра в Штутгарте и Ульмского университета. Главная цель стартапа - вывести на рынок первую сертифицированную, полностью водородно-электрическую силовую установку для самолетов, которая поможет совершать полеты без выбросов углекислого газа.

По данным H2Fly, HY4 стал первым в мире водородно-электрическим пассажирским авиалайнером, впервые поднявшись в небо в 2016 году. Компания закрыла крупный раунд финансирования в апреле 2021 года, и ее основатели считают, что в ближайшие пару лет водородные летательные аппараты смогут перевозить до 50 пассажиров на расстояние до 2 000 километров (1 240) миль.

В своем выступлении по поводу нового мирового рекорда проф. доктор Йозеф Калло, сооснователь и CEO компании H2FLY, сказал: " Это замечательное событие для команды H2FLY, так как еще ни один водородный пассажирский летательный аппарат не совершал перелетов между двумя коммерческими аэропортами. Мы очень взволнованы тем, что установили, новый мировой рекорд, преодолев высоту в 7 000 футов на нашем самолете HY4".

Клаус-Дитер Вер, управляющий директор аэропорта Фридрихсхафен, сказал, что это "первый случай" в "более чем столетней истории" аэропорта, когда водородный самолет приземлился на одной из его взлетно-посадочных полос. "Мы очень рады, что смогли сыграть свою роль в дальнейшем развитии и испытании водородно-электрической силовой установки", - добавил он.

Полет с нулевыми выбросами

H2FLY впервые представила свой самолет HY4 на авиасалоне AERO в Фридрихсхафене в апреле этого текущего года. Этот четырехместный летательный аппарат работает на водородных топливных элементах, в котором водород реагирует с кислородом и преобразуется в электричество и воду. При этом единственным выбросом является вода, что в отличие от углеродных выбросов классической авиации совершенно безвредно.

Авиационный гигант Airbus тоже не так давно объявил о желании оснастить один из своих огромных авиалайнеров A380 водородной силовой установкой для тестирования технологии. Данный проект и работа H2FLY являются частью более широких усилий авиационной промышленности по сокращению выбросов углекислого газа, поскольку на долю мировой авиации в настоящее время приходится около 2 процентов всех выбросов в мире.

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HY4 станет испытательной платформой для H2FLY, цель которой - разработка водородных двигательных систем для более крупных самолетов. В компании заявили, что у них есть соглашение с Deutsche Aircraft о разработке 40-местного самолета Dornier 328 на водородном топливе к 2025 году.



Hy4 - это первый четырехместный самолет, приводимый в движение только водородным топливным элементом. В топливном элементе водород и кислород преобразуются в электроэнергию и воду. Электроэнергия используется для электродвигателя. Единственный выброс в атмосферу - вода. Преимуществами являются большая дальность полета, короткое время заправки на земле (аналогично ископаемому топливу) и, конечно, нулевые выбросы. Данный самолет на топливных элементах закладывает основу для экологически чистой авиации.

Источники: h2fly, Youtube

(https://youtu.be/ZtQvDUN2ukE)

(https://www.h2fly.de/newsroom)

(https://www.h2fly.de/_files/ugd/f0c744_b4d8f12fbbed4910a69f5dbe436a3272.pdf)