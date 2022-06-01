Архитектурное бюро Foster + Partners использует древесину для строительства экологичного универмага

После таких резонансных проектов, как Mjostarnet и Sara Cultural Center, инженерная древесина продолжает набирать популярность во всем мире как экологичный строительный материал. Среди наиболее ярких работ - проект компании Foster + Partners, раскрывшей планы по строительству деревянного девятиэтажного универмага в Японии. Универмаг Shibuya Marui будет расположен на знаковом месте, в двух шагах от знаменитого токийского перекрестка Сибуя. Foster + Partners

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Универмаг Shibuya Marui разместится на знаковом месте, в двух шагах от перекрестка Сибуя- одной из самой узнаваемой достопримечательностей Токио.

Проект вдохновлен традиционными японскими технологиями деревянного строительства. В нем будут использоваться современные изделия из инженерной древесины, такие как клееный и перекрестно-ламинированный брус. Впрочем, пока Foster + Partners не уточняет, какие именно. Кроме того, в связи с довольно частыми землетрясениями в Японии, здание потребует дополнительного армирования из стали, что должно обеспечить его устойчивость к любым сейсмическим воздействиям. В дополнение к этому, экстерьер здания спроектирован таким образом, чтобы максимально использовать естественный источник света, но при этом уменьшить тепловую нагрузку от солнечной радиации.

Дизайн интерьера универмага Shibuya Marui подчеркивает красоту натурального дерева и включает в себя открытые деревянные конструкции. Foster + Partners

Универмаг будет частично питаться от солнечных батарей, установленных на территории здания. На его крыше будет разбит сад, в котором разместятся ресторан и кафе, а также будет открываться великолепный вид на диагональный пешеходный переход Сибуя. Внутренняя отделка здания будет выполнена в том же стиле, что и большинство других подобных проектов из древесины, и будет подчеркивать естественную красоту дерева (торговые помещения с открытой планировкой, деревянные полы и открытые деревянные перекрытия).

Универмаг Shibuya Marui будет украшен садом на крыше здания, откуда откроется прекрасный вид на местные достопримечательности. Foster + Partners

"Западная часть здания, выходящая на улицу Koen Dori Road, объединит ярко выраженную деревянную конструкцию с облицовкой из деревянных балюстрад", - рассказывают в Foster + Partners. " Это позволит добиться идеального сочетания элементов фасадного остекления, благодаря чему значительно сократится количество солнечного излучения. Сервисные помещения будут расположены на восточной стороне здания, что еще больше снизит общее количество тепла, а отделка из рифленого стекла создаст ощущение легкости".

Внешний облик универмага Shibuya Marui отличается большим количеством остекления для максимального использования дневного света внутри здания. Foster + Partners

О сроках завершения строительства универмага Shibuya Marui пока ничего не известно.

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Источники: Foster + Partners

(https://visitjapan.ru/spot/2177)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибуйский_диагональный_пешеходный_переход)

(https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2022/05/designs-for-sustainable-department-store-in-tokyo-revealed/)