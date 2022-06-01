После таких резонансных проектов, как Mjostarnet и Sara Cultural Center, инженерная древесина продолжает набирать популярность во всем мире как экологичный строительный материал. Среди наиболее ярких работ - проект компании Foster + Partners, раскрывшей планы по строительству деревянного девятиэтажного универмага в Японии.
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Универмаг Shibuya Marui разместится на знаковом месте, в двух шагах от перекрестка Сибуя- одной из самой узнаваемой достопримечательностей Токио.
Проект вдохновлен традиционными японскими технологиями деревянного строительства. В нем будут использоваться современные изделия из инженерной древесины, такие как клееный и перекрестно-ламинированный брус. Впрочем, пока Foster + Partners не уточняет, какие именно. Кроме того, в связи с довольно частыми землетрясениями в Японии, здание потребует дополнительного армирования из стали, что должно обеспечить его устойчивость к любым сейсмическим воздействиям. В дополнение к этому, экстерьер здания спроектирован таким образом, чтобы максимально использовать естественный источник света, но при этом уменьшить тепловую нагрузку от солнечной радиации.
Универмаг будет частично питаться от солнечных батарей, установленных на территории здания. На его крыше будет разбит сад, в котором разместятся ресторан и кафе, а также будет открываться великолепный вид на диагональный пешеходный переход Сибуя. Внутренняя отделка здания будет выполнена в том же стиле, что и большинство других подобных проектов из древесины, и будет подчеркивать естественную красоту дерева (торговые помещения с открытой планировкой, деревянные полы и открытые деревянные перекрытия).
"Западная часть здания, выходящая на улицу Koen Dori Road, объединит ярко выраженную деревянную конструкцию с облицовкой из деревянных балюстрад", - рассказывают в Foster + Partners. " Это позволит добиться идеального сочетания элементов фасадного остекления, благодаря чему значительно сократится количество солнечного излучения. Сервисные помещения будут расположены на восточной стороне здания, что еще больше снизит общее количество тепла, а отделка из рифленого стекла создаст ощущение легкости".
О сроках завершения строительства универмага Shibuya Marui пока ничего не известно.
Источники: Foster + Partners
(https://visitjapan.ru/spot/2177)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибуйский_диагональный_пешеходный_переход)
(https://www.fosterandpartners.com/news/archive/2022/05/designs-for-sustainable-department-store-in-tokyo-revealed/)