Результаты нового исследования наглядно демонстрируют, почему некоторые пациенты с тяжелыми формами астмы не реагируют на обычное медикаментозное лечение, а также указывают на способ устранения этой проблемы

Кортикостероидные ингаляторы являются распространенным средством лечения астмы, но, как ни странно, пациенты с тяжелыми формами этого заболевания плохо на них реагируют. В новом исследовании ученые выявили механизм, блокирующий действие препаратов, и, что особенно важно, обнаружили потенциальный способ решения этой проблемы.

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Результаты нового исследования наглядно демонстрируют, почему некоторые пациенты с тяжелыми формами астмы не реагируют на обычное медикаментозное лечение, а также указывают на способ устранения этой проблемы. Depositphotos

Людям с персистирующей формой астмы часто назначают ингаляционные кортикостероидные препараты, которые уменьшают воспаление и отек дыхательных путей для предотвращения или снижения тяжести приступов. Но если они эффективны для больных с легкими и умеренными формами астмы, то для пациентов с тяжелой стадией заболевания эти препараты не приносят такого же облегчения. Почему так происходит, до сих пор оставалось неизвестным.

В новом исследовании ученые из Университета Ратгерса и компании Genentech попытались выяснить эту проблему. Команда собрала образцы эпителиальных клеток бронхов (BAECs), которые выстилают дыхательные пути, у пациентов с умеренной и тяжелой формами астмы, а также у контрольных групп пациентов, не страдающих от этого недуга. Затем, чтобы выяснить, какие гены включаются в клетках в ответ на действие лекарств, учёные провели генетический анализ.

Исследователи обнаружили, что в эпителиальных клетках пациентов с тяжелой астмой кортикостероиды способствовали выделению двух специфических факторов роста, так называемых FGF и G-CSF. В обычных условиях такие факторы роста выполняют важные функции, но в данном случае они блокировали действие препарата.

"Мы считаем, что эта реакция объясняет, почему пациенты с тяжелыми формами астмы не реагируют на традиционную терапию", - сказал Рейнольд Панеттьери-младший, автор исследования.

Команда говорит, что результаты исследования позволяют предположить, что у пациентов с тяжелыми формами астмы активируются различные клеточные механизмы, что в конечном итоге является причиной неэффективности препаратов. Установив причину проблемы, ученые попытались найти обходной путь, позволяющий восстановить эффективность лекарств. В экспериментах на мышах эксперты блокировали оба факторы роста перед введением кортикостероидов. В результате препараты вновь заработали и помогли снять воспаление Возможно, результаты данного исследования помогут открыть новые пути лечения пациентов с тяжелыми формами астмы.

"Наше исследование позволило обнаружить потенциальный механизм, объясняющий, почему пациенты с тяжелыми формами астмы не реагируют на традиционную терапию", - говорит Панеттьери. "Если мы сможем найти новые подходы к лечению, которые непосредственно воздействуют на этот механизм, мы сможем восстановить чувствительность к стероидам и добиться более благоприятных исходов".

Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Источники: Journal Science Translational Medicine, Rutgers University

(https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abl8146)

(https://www.rutgers.edu/news/scientists-solve-long-standing-mystery-why-do-some-asthma-patients-respond-poorly-treatment)