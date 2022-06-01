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Ученые выяснили, в какое время суток мужчинам и женщинам лучше всего заниматься спортом
Новое исследование показало, что лучшее время суток для физических упражнений для мужчин и женщин может быть совершенно разным
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Вопрос о том, в какое время суток лучше всего заниматься спортом, стоит давно, и теперь результаты нового эксперимента указывают на то, что это зависит от пола. Команда ученых обнаружила, что вечерние физические упражнения более эффективны для мужчин, чем утренние, в то время как результаты для женщин были разными, причем в разное время тренировок улучшались различные показатели здоровья.

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Новое исследование показало, что лучшее время суток для физических упражнений для мужчин и женщин может быть совершенно разным. Depositphotos

Существует огромное количество научных работ, посвященных изучению влияния времени суток на эффективность физических упражнений, однако их результаты весьма неоднозначны. В то время как занятия спортом непосредственно перед сном считаются не самой лучшей идеей, физические упражнения утром, днем или ранним вечером имеют свои плюсы и минусы. При этом они могут варьироваться в зависимости от типа упражнений и желаемого результата - например, хотите ли вы сбросить жир, набрать массу или увеличить силу.

В новом исследовании ученые из колледжа Скидмор поставили перед собой задачу изучить влияние тренировок в разное время суток, уделяя особое внимание гендерным различиям. Результат оказался весьма любопытным: оказалось, что лучшим вариантом для мужчин являются вечерние тренировки, а у женщин всё зависит от того, какие именно цели они перед собой ставят.

"В данном исследовании было продемонстрировано, что для женщин физические упражнения в утреннее время способствуют уменьшению жировой ткани в области живота и снижению артериального давления. А тренировки по вечерам увеличивают мышечную массу, силу и выносливость верхней части тела, поднимают уровень дофамина, и улучшают пищевую сытость", - рассказывает д-р Пол Арсьеро, руководитель проекта. "Мы также обнаружили, что у мужчин физические нагрузки в вечернее время суток нормализуют показатели артериального давления, снижают риски развития сердечно-сосудистых патологий и чувство усталости, а также способствуют более эффективному жиросжиганию в отличие от занятий в утренние часы".

В эксперименте участвовали 27 женщин и 20 мужчин, которые проходили трех месячную программу физических упражнений RISE ( ранее составленную командой). Участники занимались под руководством инструкторов в течение 60 минут четыре дня в неделю, каждый день, уделяя внимание тренировкам на сопротивление, интервальным спринтам, растяжкам и упражнениям на выносливость. Единственное различие заключалось в том, что тренировки проводились между 6:30 и 8:30 утра или 6 и 8 часами после полудня, при этом все участники эксперимента придерживались тщательного плана питания. 

Все участники были здоровыми людьми в возрасте от 25 до 55 лет. Все он имели нормальный вес и вели активный образ жизни. В начале эксперимента у них оценивали показатели аэробной мощности, мышечной массы, гибкости, равновесия, силы и выносливости верхней и нижней частей тела. Другие показатели здоровья, в том числе артериальное давление, жесткость артерий, дыхательный коэффициент, процентное соотношение жира в организме, биомаркеры крови, сравнивались до и после испытания, также как и анкетные данные об эмоциональном настрое и пищевой сытости.

Несмотря на то, что здоровье и работоспособность всех участниц улучшились за время исследования, независимо от времени суток, в которое они занимались спортом, в степени улучшения некоторых показателей наблюдались некоторые различия. Исследование показало, что у всех женщин, участвовавших в испытании, снизилось содержание жира в брюшной полости, бедрах и в целом по телу, а также нормализовалось кровяное давление. Однако группа, занимавшаяся утренними физическими упражнениями, продемонстрировала высокие результаты. Интересно, что только у мужчин, которые занимались вечером, улучшились показатели холестерина, кровяного давления, коэффициента дыхательного обмена и окисления углеводов.

По мнению экспертов, это исследование может помочь людям понять, когда в течение дня им следует заниматься физическими упражнениями, в зависимости от их пола или того, какие результаты они хотят получить от тренировок. Вместе с тем, необходимо помнить, что эти данные далеко не окончательные, и регулярные спортивные нагрузки очень полезны независимо от того, в какое время они выполняются.

Результаты исследования были представлены в научном издании Frontiers in Physiology..

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Источники: Journal Frontiers Physiology, Skidmore College, Scimex.org
(https://www.skidmore.edu/)
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2022.893783/full)
(https://www.scimex.org/newsfeed/when-is-the-best-time-of-day-to-exercise-the-answer-may-be-different-for-men-and-women)

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#зарядка #спорт #тренировка #физическая на
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