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Австралийские ученые обнаружили самое большое растение на планете - ему не менее 4 500 лет
Австралийские исследователи обнаружили самое большое растение на Земле - по их оценкам, ему не менее 4 500 лет.
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Исследователи обнаружили, похоже, самое большое растение в мире - морские водоросли у побережья Западной Австралии, которые занимают площадь 200 км2 (77 миль2). Все это пространство выросло всего из одного ростка, распространившегося путем самостоятельного клонирования. Участок плантации из морской травы, которая, как теперь выяснилось, является самым большим растением в мире. Университет Западной Австралии

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Проект был запущен учеными из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса с целью изучения генетического разнообразия морских водорослей в районе залива Шарк-Бей. Команда взяла образцы побегов со всего региона, в нескольких различных средах, а затем изучив 18 000 генетических маркеров, создала профили растений.

"Ответ нас ошеломил - он был всего один!" - говорит Джейн Эджелоу, ведущий автор исследования. "Вот так, всего одно растение разрослось на 180 км (112 миль) в Акульем заливе, что делает его самым крупным из известных растений на Земле". Существующие луга ленточной травы площадью 200 км2, похоже, выросли из одного единственного, колонизирующего саженца".

Морская трава уверенно претендует на рекорд, по крайней мере, по площади. Предыдущим рекордсменом по самому большому растению был тополь осинообразный под именем Пандо в штате Юта, который клонировал себя в подобную колонию, соединенную одной корневой системой. Площадь Пандо составляет всего 0,4 км2 (0,2 мили2), то есть морская трава более чем в 400 раз превосходит его по площади. При этом Пандо, скорее всего, больше по биомассе.

В любом случае, у гигантской морской плантации есть и другие достижения. Группа исследователей подсчитала, что возраст растения составляет не менее 4 500 лет. Они также выяснили, как оно справляется с изменениями окружающей среды, несмотря на отсутствие генетического разнообразия. Это полиплоидное растение, то есть оно содержит не половину, а два полных генома своих родительских растений.

"Полиплоидные растения часто обитают в местах с экстремальными условиями окружающей среды, часто стерильны, но могут продолжать расти, если их не беспокоить, и эта гигантская морская трава именно так и поступила", - сказала доктор Элизабет Синклер, старший автор исследования. "Даже без успешного цветения и производства семян, она, похоже, действительно очень жизнеспособна, переживая широкий диапазон температур и солености, а также экстремально высокие условия освещенности, которые в совокупности являются сильным стрессом для большинства растений".

Команда планирует продолжить изучение растения, чтобы раскрыть больше секретов его жизнеспособности.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Источники: Journal Proceedings of the Royal Society, Flinders University (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2022.893783/full) (https://scholarsarchive.byu.edu/wnan/vol68/iss4/8/) (https://www.scimex.org/newsfeed/when-is-the-best-time-of-day-to-exercise-the-answer-may-be-different-for-men-and-women)

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#наука #биология
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