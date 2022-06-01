Берберин - это природное соединение, содержащееся в таких растениях, как барбарис, роскошная сандерсония и желтокорень канадский.

Рак легких - это страшное разрушительное заболевание, от которого ежегодно умирает около 1,8 миллиона человек. Он вызывает хронические воспаления и сопутствующие состояния, как например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и астма.

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da-kuk/iStock

По данным пресс-релиза Сиднейского технологического университета (UTS), опубликованного в этот понедельник, исследователи, по всей видимости, нашли новое средство терапии в виде травяной добавки. Это натуральное соединение, содержащееся в таких растениях, как барбарис и роскошная сандерсония, называется берберин. Как показали лабораторные испытания, этот препарат подавляет размножение злокачественных клеток, снимает воспаление дыхательных путей и уменьшает вероятность повреждения здоровых клеток легкого от воздействия химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме, (что является основной причиной рака легкого).

Супрессия рака легкого и подавление воспалительных процессов

" Berberin уже продемонстрировал положительные терапевтические эффекты при сахарном диабете и кардиоваскулярных состояниях. Поэтому нам было просто необходимо исследовать его возможности в угнетении злокачественных новообразований лёгкого и подавление воспалительных процессов", - рассказывает главный автор проекта доктор Камал Дуа, старший преподаватель фармацевтического факультета и старший научный сотрудник Австралийского исследовательского центра комплементарной и интегративной медицины (ARCCIM), факультет здравоохранения UTS.

Использование берберина в терапевтических целях не является чем-то новым. Оно уже давно практикуется в традиционной китайской и аюрведической медицине. Однако у данного препарата есть некоторые недостатки, такие как недостаточная растворимость в воде и абсорбция в кишечнике, а также токсичность при передозировках.

Дуа удалось преодолеть эти проблемы путем разработки жидкокристаллических наночастиц - революционной системы доставки лекарств. Для повышения безопасности и эффективности препарат инкапсулируется в крошечные растворимые и биоразлагаемые полимерные шарики. Конечным результатом является настолько мощный процесс, что он может даже противодействовать многолетнему воздействию табачного дыма.

Это происходит потому, что берберин, согласно исследованию, "подавляет генерацию воспалительных химических веществ, называемых реактивными формами кислорода (РФК), которые оказывают вредное воздействие на клетки. Кроме того, он модулирует работу генов, участвующих в воспалительных процессах, окислительном стрессе и снижает риски преждевременного старения клеток".

Исследователи пришли к такому заключению, измерив уровни мРНК опухоль-ассоциированных макрофагов и уровни экспрессии белков-регуляторов клеточного цила. Их работа " продемонстрировала, что берберин стимулирует рост генов-супрессоров новообразований и подавляет белки, связанные с миграцией и пролиферацией опухолевых клеток".

Ингибирование окислительного стресса

Данное исследование является не единственным экспериментом, подчеркивающим многочисленные преимущества берберина для лечения рака легки. Эта работа является продолжением исследования, недавно опубликованного в журнале Antioxidants.

Это исследование также проводилось под руководством Дуа и обнаружило, что "берберин может подавлять окислительный стресс, снимать воспаление и замедлять процессы клеточного старения, индуцированные экстрактом сигаретного дыма в выращенных в лаборатории здоровых клетках легкого человека".

Каковы дальнейшие шаги в развитии этого многообещающего метода лечения? В настоящее время Дуа пытается подобрать оптимальную формулу и систему доставки наночастиц берберина, чтобы этот инновационный препарат можно было использовать в любых лечебных учреждениях. Если эта работа окажется успешной, она откроет новый путь к лечению болезни, от которой страдают сотни тысяч людей по всему миру.

Результаты данного эксперимента были представлены в издании "Pharmaceutics".

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Источники: Википедиа, Journal Pharmaceutics, Journal Antioxidants

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Берберин)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Активные_формы_кислорода)

(https://www.mdpi.com/1999-4923/14/6/1119)

(https://www.mdpi.com/2076-3921/11/5/873)