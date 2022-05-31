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Генеральный директор SpaceX Илон Маск раскрыл информацию о спутниках Starlink версии 2.0
Скорее всего, Starship запустит новые спутники Gen2, которые будут примерно в четыре раза тяжелее, чем версия 1.5, и в пять раз тяжелее, чем исходный вариант.
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Хотите вы этого или нет, но следующее поколение Starlink уже на пороге.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск раскрыл новую информацию о следующем поколении спутников Starlink "Gen2", заявив, что они будут в четыре раза тяжелее текущей модели. Это заявление прозвучало в интервью с ютубером Тимом Доддом, также известным как Everyday Astronaut.

Спутники Starlink перед запуском. SpaceX

Для вывода на орбиту крупных партий спутников нового поколения (а SpaceX обычно запускает около 50 спутников за раз), вероятно, придется задействовать мощности готовящейся к запуску ракеты-носителя Starship.   

Так что приготовьтесь к следующему этапу планов Илона Маска.

Starlink 2.0 будет "почти на порядок мощнее".

Во время интервью на объекте Starbase компании SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, Маск рассказал, что частная космическая компания построила как минимум один функциональный прототип спутника Starlink Gen2, который в настоящее время хранится в Бока-Чика. Интервью можно посмотреть на встроенном видео ниже, где Маск начинает говорить о Starship 2.0 примерно на девятой минуте. 

Маск объяснил, что спутники следующего поколения будет иметь длину около 23 футов (7 метров), вес около 1,25 тонны (около 2 750 фунтов) и будут "почти на порядок более мощными", чем нынешние спутники "Starlink 1". Однако Маск не уточнил, о чем идет речь – о полосе пропускания или пропускной способности. Поскольку общая пропускная способность Starlink 1.0 оценивается в 18 Гбит/с, это означает, что спутники нового поколения смогут увеличить общий показатель группировки до 160 Гбит/с. 

Генеральный директор SpaceX также сказал, что "Starlink 2.0" будет примерно в четыре раза тяжелее, чем V1.5, и чуть менее чем в пять раз тяжелее, чем V1.0. Согласно докладу Teslarati, "Старлинк" будет способен выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом 150 тонн, ракета-носитель будет нести от 110 до 120 спутников, каждый из которых будет весить примерно 1250 килограммов. Маск подтвердил это в своем интервью, сообщив, что каждый из них будет весить "около одной с четвертью тонны". Для сравнения, Starlink V1.0 весит примерно 260 килограммов.

Starlink компании SpaceX поможет финансировать ее марсианские амбиции

Спутники SpaceX Gen2 являются частью заявки компании, поданной в федеральную комиссию по связи (FCC) в мае 2020 года, на запуск еще 30 000 спутников Starlink. Это предложение до сих находится на рассмотрении на фоне сообщений о том, что спутники Starlink могут повысить риск космических столкновений и помешать астрономам выявлять потенциально опасные астероиды..

С момента первого запуска Starlink в мае 2019 года SpaceX отправила на орбиту более 2 000 спутников Starlink, и более 1 600 из них в настоящий момент находятся в активном состоянии. У компании есть разрешение FCC на запуск еще 12 000 спутников, и она ожидает ответа ведомства в дополнительно к первому орбитальному запуску Starship, который может произойти уже этим летом. И как только это произойдет, Starship будет практически готов к запуску спутников Starlink 2.0.

В прошлом месяце CEO SpaceX объявил, что в течение 18 месяцев две трети всех активных спутников на орбите будут составлять аппараты Starlink. Маск также добавил, что прибыль от услуг Starlink поможет компании развивать Starship для достижения конечной цели - полета на Марс. Ну что же, нам остается только надеяться, что реальные сроки полета на Красную планету действительно приближаются.

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 Источники: Teslarati.com, Youtube, FCC Report - Databases of FCC Filings
(https://www.youtube.com/watch?v=XP5k3ZzPf_0&t=568s&ab_channel=EverydayAstronaut) (https://www.teslrati.com/spacex-ilon-musk-next-gen-starlink-satellite-details/)    
(https://fcc.report/IBFS/SAT-LOA-20200526-00055/2378669)

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#илон маск #spacex #starlink #starship #starlink 2.0 #starlink gen2
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