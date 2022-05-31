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CGTN: Китайский дирижабль Jimu No. 1 установил новый рекорд высоты, изучая изменения климата над Эверестом
Китай построил дирижабль Jimu No. 1 из инновационного материала собственной разработки, способного выдержать суровые условия окрестностей Эвереста.
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Самая новая летающая обсерватория Китая, дирижабль под названием "Jimu No. 1", 21 мая успешно завершила свой 10-й полет, поднявшись чуть выше самой высокой точки горы Эверест. Об этом сообщила китайская государственная служба новостей CGTN. 

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Дирижабль во время одного из испытаний. Aerospace Information Research Institute

Дирижабли - это воздушные корабли, которые становятся легче воздуха с помощью подъемного газа, такого как водород или гелий. Когда-то дирижабли считались будущим путешествий, но из-за непомерно высокой стоимости и медленных темпов развития их применение ограничилось лишь незначительным набором функций, таких как, например, реклама. И вот теперь спустя десятилетия дирижабли вновь возвращаются в аэрокосмическую промышленность, обещая стать более экологичным видом транспорта. Кроме того, эти летательные аппараты стали полезным инструментом для наблюдения, как в военном, так и в гражданском смысле этого слова. 

Планы Китая по наблюдению за окрестностями Эвереста

Поскольку изменение климата оказывает влияние практически на все аспекты нашей жизни, возникает острая необходимость в понимании процессов, происходящих как на поверхности Земли, так и в ее атмосфере. Цинхайско-Тибетское плато, также известное как Тибетское нагорье или Гималайское плато, занимает площадь 970 000 квадратных миль (около 2 500 000 кв. км) и является территорией, на которой расположены тысячи ледников, а также три крупнейшие реки Азии.

Гигантские ледяные поля этого региона являются крупнейшим резервом пресной воды на планете. Окрестности Эвереста и Гималайские горы отчасти называют "третьим полюсом" Земли, поскольку здесь сконцентрировано более 600 миллиардов тонн льда. Учёные крайне заинтересованы в изучении влияния изменения климата на этот регион, и летательный аппарат, разработанный Научно-исследовательским институтом аэрокосмической информации Китая, предназначен именно для решения этих задач.


Дирижабль Jimu No.1

Дирижабль длиной 180 футов (55 м) и высотой 62 фута (19 м) весит 2,63 тонны (2,89 т) и занимает объем 9 000 кубических метров. Согласно информации, представленной на сайте научного ведомства, аппарат изготовлен из легкого, высокопрочного, устойчивого к радиации композитного тканевого материала. Инновационный материал был разработан в Китае по уникальной технологии и впервые был использован в суровых условиях Эвереста. 

Сложные атмосферные условия на этих высотах, такие как низкое давление, отрицательные температуры и сильный ветер, стали серьезным испытанием для дирижабля, который в настоящее время проходит серию испытаний в этом регионе. 

По сообщению CGTN, 15 мая дирижабль поднялся на высоту 29 632 фута (9 032 м). Через неделю дирижабль поднялся еще выше и установил мировой рекорд - 29 691 фут (9050 м). "Из всех 10 наблюдений два достигли высоты более 9000 метров, а шесть преодолели высоту в 8000 метров", - сказал Гао Цзин, руководитель группы наблюдения дирижабля. "По сути, мы завершили миссию мониторинга, уложившись в шесть показателей".

На борту дирижабля находится большое количество аналитических приборов, таких как анализатор стабильных изотопов водяного пара, детекторы монооксида углерода, метана и озона. Ученые при помощи этих инструментов получат данные о таких научных параметрах, как содержание водяного пара в атмосфере и объемах выбросов парниковых газов региона. "Полученные данные позволят своевременно реагировать на изменение климата, а также помогут в развитии человеческого потенциала", говорится на сайте института. 

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Источники: телеканал CGTN, Academic.ru
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/3065/Подъемный)
(https://news.cgtn.com/news/2022-05-31/China-s-atmospheric-observation-airship-sets-new-altitude-record-1atuGw6EoRG/index.html)

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