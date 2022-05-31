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NASA готовится к четвертой попытке генеральной репетиции первой лунной миссии Artemis I
NASA объявило, что попытка номер четыре начнется 5 июня с транспортировки лунной ракеты Artemis I на стартовую площадку Космического центра имени Кеннеди.
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Последняя генеральная репетиция ракеты-носителя Space Launch System (SLS), предназначенная для запуска на Луну, в третий раз, к сожалению, не состоялась.

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Художественное изображение SLS во время запуска. NASA/MSFC

Американское космическое агентство сообщило 16 апреля, что после очередной задержки планов по проведению генеральной репетиции ракеты-носителя оно вернет ее со стартовой площадки для проведения ряда корректировок.

И вот теперь NASA объявило, что четвертая попытка состоится 5 июня, когда лунная ракета Artemis I будет доставлена на стартовую площадку Космического центра имени Кеннеди. " В настоящий момент система полностью исправна, и все готово к работе", - заявил Том Уитмайер, первый заместитель помощника администратора NASA по развитию общих исследовательских систем.

SLS вновь отправляется на стартовую площадку

Если все пройдет, как запланировано, репетиция позволит NASA наконец-то запустить беспилотный космический корабль Orion в путешествие к Луне. Затем миссия Artemis II отправит группу астронавтов в полет вокруг Луны, а миссия Artemis III осуществит посадку на поверхность нашего спутника ориентировочно до 2025 года.

НАСА планирует начать подготовку к старту в воскресенье, 5 июня, а запуск SLS намечен на полночь 6 июня. Перемещение на стартовую площадку и обратно "это вам не легкая прогулка". Для этого необходимо, чтобы огромный гусеничный транспортер NASA Crawler-Transporter 2, доставил SLS к пусковой площадке 39-B расположенной на расстояние 7 километров со средней скоростью менее 2 км/час.

После того, как 98 метровая двухступенчатая сверхтяжёлая ракета-носитель SLS и капсула Orion впервые прибыли на стартовую площадку, NASA столкнулось с рядом проблем, которые не позволили приступить к "мокрой репетиции". Цель состояла в том, чтобы полностью заполнить активную зону и верхнюю ступень 730 000 галлонами (2763 м3) жидкого водорода и кислорода и провести имитацию обратного отсчета без зажигания двигателей..

Проблемы с давлением и клапанами не позволили провести первую и вторую попытки, после чего представители NASA решили вернуть ракету обратно в сборочный корпус (VAB).

В результате проведения дополнительных работ в VAB NASA смогло выяснить причину неисправности 3-дюймового обратного клапана разгонного блока. В это же время компания Air Liquide модифицировала и перенастроила работу линий подачи азота, которые имеют важное значение для безопасности объекта, поскольку снижают риск возгорания.

NASA определилось с новыми "окнами запуска" SLS 

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что американское космическое агентство планирует осуществить запуск SLS в августе, при этом потенциальное окно запуска намечено на 26 июля - 10 августа. Это означает, что август может стать довольно насыщенным месяцем для новых космических стартов, поскольку примерно в это же время может состояться первый орбитальный полет звездолета компании SpaceX, который в будущем будет участвовать в миссии NASA Artemis III. 

Впрочем, NASA предусмотрело несколько дополнительных стартовых окон, последнее из которых придется на период с 9 по 23 декабря этого года. Все эти окна запуска приходятся на периоды, когда Земля и Луна находятся в идеальном расположении друг относительно друга.

Когда космический корабль NASA Orion наконец-то стартует с борта SLS, он отправится в путешествие, которое позволит ему преодолеть расстояние в 280 000 миль (450 000 км) от Земли и 40 000 миль (64300 км) за пределами Луны. Миссия Artemis I продлится от четырех до шести недель, и в конце концов космический корабль Orion совершит посадку в Тихом океане. После завершения эта миссия заложит основу для полетов с экипажем на Луну в 2030-х годах, и на Марс..

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Источники: NASA, Phys.org, Википедиа
(https://youtu.be/EQEPrJjk1pM)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Space_Launch_System)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гусеничный_транспортёр_НАСА)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Орион_(космический_корабль)
(https://phys.org/news/2022-05-nasa-june-redo-artemis-moon.html) 

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NASA готовится к четвертой попытке генеральной репетиции первой лунной миссии Artemis I
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18:34
Еще в ноябре за 110 взял свою. в Германии. ну не ждать же пока у нас подешевеет 7 месяцев.
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