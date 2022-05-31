Только в феврале этого года появилась информация о первом "полете" электрического судна на подводных крыльях C-8 компании Candela и вот теперь шведская компания анонсировала свою последнюю модель, более совершенную P-8 Voyager.
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Представленная в этот понедельник (30 мая) на выставке Salone Nautico в Венеции, модель P-8 имеет длину 8,6 м и ширину 2,5 м (28,2 х 8,2 фута), корпус из углеродного волокна. Лодка приводится в движение 50-киловаттным электродвигателем Candela C-POD. Он развивает крейсерскую скорость 20 узлов (37 км/ч или 23 миль/ч) и максимальную скорость 30 узлов (56 км/ч или 35 миль/ч).
Когда лодка достигает скорости 16 узлов (30 км/ч или 18 миль/ч), два выдвигающихся крыла поднимают ее корпус из воды, значительно сокращая гидродинамическое трение. Благодаря этому одного заряда литиевого аккумулятора P-8, как сообщает источник, достаточно для дальности хода в 50 морских миль (93 км/58 миль) на скорости до 20 узлов.
Например, при движении на подводных крыльях судно создает волну высотой всего 5 см (2 дюйма) - это позволит защитить рифы и береговые линии от потенциальных разрушений. В дополнение к этому, волны высотой до 4 футов (1,2 метров) будут "едва заметны для пассажиров", поскольку бортовой компьютер постоянно корректирует угол наклона крыльев, регулируя крен, тангаж и высоту судна для обеспечения плавности и стабильности хода.
В отличие от существующей версии C-8, больше ориентированной на широкого потребителя, модель P-8 предназначена для профессионального использования, например, в качестве яхтенного тендера или водного такси. При этом внутри кондиционированного салона судна могут свободно разместиться до шести пассажиров и два члена экипажа.
Согласно планам компании, производство P-8 Voyager начнется уже этой осенью (Северное полушарие). Предварительный заказ можно сделать уже сейчас, цена начинается от 450 000 евро (около 485 217 долларов США).
Источники: Candela
(https://candela.com/p-8-voyager/)