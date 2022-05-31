Учёные обнаружили фермент, который может стать потенциальной мишенью для новых лекарств, предотвращающих накопление жира в организме

В попытке разработать новые методы лечения от ожирения ученые ищут уникальные ферменты, которые могут быть использованы для отключения определенных функций метаболизма. Результаты исследований позволяют выявить несколько многообещающих кандидатов. Последняя работа принадлежит ученым из Гонконгского баптистского университета (HKBU), которые выявили фермент, являющийся ключевым регулятором сытости и аппетита, и показали, как ингибирование его активности может защитить от набора веса мышей, входящих в группу риска. Обнаружен фермент, являющийся потенциальной мишенью для новых лекарств, предотвращающих накопление жира в организме. Depositphotos

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В последние годы учёные, занимающиеся проблемой ожирения, открыли множество важной информации о том, как работает наш метаболизм, а вместе с этим появилось множество новых потенциальных мишеней для лечения ожирения. К ним относятся ферменты, которые блокируют негативное воздействие сахара, влияют на наши энергетические потребности, помогают нам накапливать жир и подавляют аппетит, когда мы сыты.

Открытие, сделанное авторами нового исследования, также связано с нашим аппетитом и способностью испытывать ощущение сытости после достаточно объемной порции пищи. Исследования команды привели их к изучению ключевой сигнальной системы, участвующей в регуляции энергии и веса тела, включающей гормон Growth Differentiation Factor 15 - GDF15) и рецептор нейрона в заднем мозге (метэнцефалоне) под названием GDNF-Family Receptor α-like (GFRAL).

Известно, что GDF15 посылает сигналы сытости, связываясь с GFRAL, поэтому предполагается, что, воздействуя на этот процесс, лекарства могут помочь регулировать потребление пищи. Однако в настоящее время этот путь плохо изучен, поэтому ученые провели серию экспериментов, чтобы по-новому оценить работу соответствующих механизмов.

В эксперименте использовались мыши, с отсутствуюшим ферментом в нейронах сытости - MT1-MMP. Для формирования модели ожирения грызунов посадили на богатую жирами диету, наряду с контрольной группой здоровых мышей. Через 16 недель мыши с дефицитом MT1-MMP съедали на 10 процентов меньше пищи и набирали на 50 процентов меньше веса. У них также снизился уровень глюкозы и инсулина в плазме крови. Полученные результаты свидетельствуют о том, что истощение МТ1-ММП защищает от ожирения мышей, сидящих на диете с высоким содержанием жиров.

Дальнейшие исследования показали, что у мышей, страдающих от ожирения, был повышен уровень МТ1-ММП в областях мозга, называемых area postrema и nucleus of the solitary tract, которые, как известно, помогают регулировать аппетит и вес у людей. Ученые также показали, что фермент подавляет сигналы сытости путем расщепления рецептора GFRAL на поверхности нейронов, не позволяя GDF15 связываться с ним.

В рамках другой серии экспериментов ученые исследовали терапевтический потенциал воздействия на MT1-MMP с помощью антитела, подавляющего его активность, (при этом не был задействован инструментарий генной инженерию). Это вызвало целый ряд улучшений метаболических маркеров, включая толерантность к глюкозе, массу тела и потребление пищи.

"Результаты исследования установили роль, которую играет MT1-MMP в регуляции чувства сытости, и позволили получить предварительную информацию о том, что этот протеолитический фермент является перспективной мишенью для лечения ожирения", - рассказывает д-р Ксавьер Вонг Хой-Лонг, руководитель исследовательской команды. "Фармакологическое ингибирование MT1-MMP может стать жизнеспособной стратегией для разработки эффективной фармакологической терапии для борьбы с ожирением".

Исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism.

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Источники: Hong Kong Baptist University (HKBU), journal Nature Metabolism, Википедиа

(https://www.nature.com/articles/s42255-022-00529-5)

(https://www.hkbu.edu.hk/en/whats-new/press-release/2022/HKBU-led-research-identifies-new-regulatory-mechanism-of-satiety-and-therapeutic-target-for-obesity.html)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Циркумвентрикулярные_органы)