Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
SCMP: В Китае обнаружено крупнейшее месторождение урана на глубине более 3 000 метров
Данное открытие может изменить наше представление об процессах формирования урановых месторождений.
анонсы и реклама
-25% на RTX 3070 Ti в Ситилинке
3 вида RTX 3050 за 40 тр в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом

Согласно сообщению издания South China Morning Post, специалисты ядерной отрасли Китая обнаружили в недрах Земли богатые урановые месторождения на большой глубине залегания.

реклама

Глубина залегания 3 000 метров. rusm/iStock

Эта находка, которую называют серьезным прорывом в области национальной безопасности страны, может кардинально изменить представление научного сообщества о процессах формирования урановых месторождений и открыть новые подходы к обнаружению урана во всем мире.

Новое открытие десятикратно увеличит общие запасы урана в Китае

По сообщениям SCMP, на глубине, (ранее считавшейся невозможной для разработки), были обнаружены огромные запасы урана промышленного класса. Причём месторождение оказалось настолько массивным, что увеличило общие запасы урана в Китае в 10 раз - до более чем 2 миллионов тонн.

Если это данная информация подтвердится, то Китай по своим запасам сравняется с Австралией -второй после Казахстана страной, по объёмам производства топливного урана.

С помощью самых современных технологий и оборудования исследователи увеличили глубину разведки почти до 3 000 метров, что по утверждению геологов "в шесть раз глубже, чем большинство урановых рудников Китая".

"Этот важнейший в мировом масштабе проект является крупным прорывом для нашей страны", - заявила во вторник Китайская национальная ядерная корпорация на своей странице в социальной сети WeChat. 

Вновь обнаруженное месторождение поможет Китаю удовлетворить растущую потребность в атомной энергии, так как страна постепенно переходит на использование ядерного синтеза для своих энергетических нужд, стремясь сократить выбросы углекислого газа. Безусловно, уран широко востребован в производстве оружия, и новые месторождения, как сообщается, помогут стране увеличить ядерный арсенал своих вооруженных сил.

Опровержение давних теорий о формировании урановых месторождений 

Ли Цзыин, директор Пекинского научно-исследовательского института геологии урана, заявил, что это открытие бросает вызов широко распространенным теориям об образовании урановых месторождений.

Считается, что уран концентрируется в основном в неглубоких, геофизически стабильных районах, но некоторые из крупнейших месторождений, найденных Китаем в последние годы, находятся на глубине залегания  более 1 500 метров. При этом, регионы, в которых они были найдены, испытывали сильные тектонические движения, которые, согласно устаревшим теориям, должны были сделать процессы формирования урана невозможными.

Ли и его коллеги считают, что тектонические столкновения могут способствовать подъему урана из мантии, перед тем как он окажется в небольших "горячих точках" на глубине тысяч метров под поверхностью Земли.

Исследователи утверждают, что уран, залегающий глубоко под землей, можно обнаружить с невероятной точностью по крошечным следам тепла, излучаемым рудой. Эти следы удалось обнаружить с помощью сверхчувствительного воздушного датчика, разработанного специально для новой технологии. Затем с помощью буровой установки со сверхпрочной насадкой геологам удалось получить образцы урановой руды. Для повышения скорости обработки данных в процессе были задействованы алгоритмы искусственного интеллекта.

Возможно, новую методику удастся внедрить в глобальном масштабе, что поможет другим странам найти скрытые урановые кладовые. Ядерная энергетика, которая до недавнего времени вызывала неприятие и недовольство из-за проблемы радиоактивных отходов и возможности катастрофических бедствий, в последние годы возрождается благодаря потребностям человечества в отказе от потребления ископаемого топлива.  

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Источники: South China Morning Post
(https://www.scmp.com/news/china/science/article/3179441/china-finds-uranium-impossible-depth-scientists)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #уран #урановое месторождение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Самолетам «Boeing» российских авиаперевозчиков запретили приземляться в Китае
Бывшие сотрудники Samsung арестованы за технический шпионаж в пользу Китая
США срочно скупают редкоземельные металлы на фоне опасений конфликта с Китаем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский магазины сбрасывают цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30 000
22
Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
5
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
49
NVIDIA ожидает падения цен на видеокарты и уверяет, что видеокарт хватит всем геймерам
19
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
15
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
14
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
19
Санкции против России могут оставить Европу без пива – цены растут, а пивоварни на грани закрытия
31
Telegram готовится к смене слогана — популярный мессенджер больше не будет «бесплатным навсегда»
+
IGN: легендарный Гвинт в The Witcher 3 придумали двое энтузиастов за три неполных дня
1
Майнинг криптовалют в России потребляет электричества больше, чем сельское хозяйство – Interfax
9
Мать заявила на 22-летнего сына-геймера в полицию за то, что вместо армии он сутками играет в CS
22
Видео: новый геймплей хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством Гигера
2
The Witcher 4 находится на стадии предпроизводства
4
GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
29
AYANEO готовит портативную консоль за 289 долларов на базе AMD APU Mendocino с графикой RDNA 2
6
Phison показала работу образца SSD с PCIe Gen5 на платформах AMD и Intel — скорости до 12,5 ГБ/с
33
MSI выпускает видеокарту RTX 3080 Suprim X в стиле Assassin"s Creed Valhalla
3
Luna 2.0 торгуется 30 мая на уровне 6 долларов
2
Цены на видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 2060 SUPER скинула 20 000 рублей
12

Популярные статьи

10 лучших сайтов с бесплатной криптовалютой Bitcoin, Doge, Shiba Inu и другие
9
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
13
Как и зачем издатель Take-Two борется с модами для GTA
12
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
79
Современный французский юмор в кино, которого мы не заслужили
11
Где мой 2007 или как пережить дефицит игр в 2022 году
52
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Алмазы из ядерных отходов смогут десятилетиями питать имплантаты из искусственных нейронов
3
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Dusty Soldier
00:04
Если в названии новости говорится про очередное снижение цен на видяхи, то это опять зелот. На одной теме руку набил и зарабатывает. Ну что ж, кто как может.
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
SMA
00:01
а у меня помять хорошая, я вас всех запомнил
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Bernigan
23:50
Мечтатель
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
den fed
23:47
Например потому, что чем жиже термопаста - тем лучше отводит тепло.... бред !
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
den fed
23:43
У меня 640 Кб хватает на все !
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
kiberman
23:41
Есть такое, ну вк уже как бы не новая весьма. С зелёными всегда так.
GeForce RTX 4080 может разочаровать фанатов NVIDIA – 16 Гб памяти, +23% fps и 256-бит – BullsLab
Александр Петров
23:39
Ещё бы на 3060ти начали ставить gddr6x, тогда возможно ты бы и не просто насрал не в тему, да уж
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti начали преобретать массовый характер.
CTyDeHT
23:31
У меня 32 гиг, РДР2 сжирает 12 гиг, так что да, 16 гб самое оптимальное
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Михаил Невский
23:27
Нужен старт на скорости 2х, а лучше придумать технологию чтобы сразу понять о чем ролик. И да авто старт роликов - зло. Реально мусор
«ВКонтакте» перешла на новый протокол HTTP/3, который позволяет существенно увеличить скорость доставки видеоконтента
Rey.B.
23:26
Дурики..... Об этом не скажет ни один официальный экономист, но есть "национальный пирог". Состоящий из того, что в стране сделано людьми. Из-за конкуренции на рынке труда, зарплаты потихоньку растут....
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем