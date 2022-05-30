Данное открытие может изменить наше представление об процессах формирования урановых месторождений.

Согласно сообщению издания South China Morning Post, специалисты ядерной отрасли Китая обнаружили в недрах Земли богатые урановые месторождения на большой глубине залегания.

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Глубина залегания 3 000 метров. rusm/iStock

Эта находка, которую называют серьезным прорывом в области национальной безопасности страны, может кардинально изменить представление научного сообщества о процессах формирования урановых месторождений и открыть новые подходы к обнаружению урана во всем мире.

Новое открытие десятикратно увеличит общие запасы урана в Китае

По сообщениям SCMP, на глубине, (ранее считавшейся невозможной для разработки), были обнаружены огромные запасы урана промышленного класса. Причём месторождение оказалось настолько массивным, что увеличило общие запасы урана в Китае в 10 раз - до более чем 2 миллионов тонн.

Если это данная информация подтвердится, то Китай по своим запасам сравняется с Австралией -второй после Казахстана страной, по объёмам производства топливного урана.

С помощью самых современных технологий и оборудования исследователи увеличили глубину разведки почти до 3 000 метров, что по утверждению геологов "в шесть раз глубже, чем большинство урановых рудников Китая".

"Этот важнейший в мировом масштабе проект является крупным прорывом для нашей страны", - заявила во вторник Китайская национальная ядерная корпорация на своей странице в социальной сети WeChat.

Вновь обнаруженное месторождение поможет Китаю удовлетворить растущую потребность в атомной энергии, так как страна постепенно переходит на использование ядерного синтеза для своих энергетических нужд, стремясь сократить выбросы углекислого газа. Безусловно, уран широко востребован в производстве оружия, и новые месторождения, как сообщается, помогут стране увеличить ядерный арсенал своих вооруженных сил.

Опровержение давних теорий о формировании урановых месторождений

Ли Цзыин, директор Пекинского научно-исследовательского института геологии урана, заявил, что это открытие бросает вызов широко распространенным теориям об образовании урановых месторождений.

Считается, что уран концентрируется в основном в неглубоких, геофизически стабильных районах, но некоторые из крупнейших месторождений, найденных Китаем в последние годы, находятся на глубине залегания более 1 500 метров. При этом, регионы, в которых они были найдены, испытывали сильные тектонические движения, которые, согласно устаревшим теориям, должны были сделать процессы формирования урана невозможными.

Ли и его коллеги считают, что тектонические столкновения могут способствовать подъему урана из мантии, перед тем как он окажется в небольших "горячих точках" на глубине тысяч метров под поверхностью Земли.

Исследователи утверждают, что уран, залегающий глубоко под землей, можно обнаружить с невероятной точностью по крошечным следам тепла, излучаемым рудой. Эти следы удалось обнаружить с помощью сверхчувствительного воздушного датчика, разработанного специально для новой технологии. Затем с помощью буровой установки со сверхпрочной насадкой геологам удалось получить образцы урановой руды. Для повышения скорости обработки данных в процессе были задействованы алгоритмы искусственного интеллекта.

Возможно, новую методику удастся внедрить в глобальном масштабе, что поможет другим странам найти скрытые урановые кладовые. Ядерная энергетика, которая до недавнего времени вызывала неприятие и недовольство из-за проблемы радиоактивных отходов и возможности катастрофических бедствий, в последние годы возрождается благодаря потребностям человечества в отказе от потребления ископаемого топлива.

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Источники: South China Morning Post

(https://www.scmp.com/news/china/science/article/3179441/china-finds-uranium-impossible-depth-scientists)