По оценкам астронома, в нашей галактике существует четыре агрессивные внеземные цивилизации. Такие прогнозы основаны на изучении жизни на Земле и способах разрешения наших конфликтов. Однако для инопланетной жизни это может не соответствовать действительности.

Согласно сообщению журнала Vice, в Млечном Пути существует около четырех цивилизаций, которые, предположительно, являются враждебными и могут напасть на нас, в случае если мы не прекратим посылать сообщения инопланетянам.

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Изображение человека, затягиваемого в инопланетный космический корабль. Yuri_Arcurs/iStockВ прошлом месяце СМИ сообщали, что астрономы из проекта Messaging Extra-Terrestrial Intelligence (METI) планируют снова отправлять сообщения в космос в надежде, что мы можем встретить другие разумные организмы в нашей Вселенной. Астрономы, участвующие в этой программе, считают, что такая инициатива позволит добиться более высоких результатов в установлении контакта с инопланетной цивилизацией, чем простое сканирование нашего неба в поисках признаков жизни

Wow! signal В 1977 году телескоп "Большое ухо" в Университете штата Огайо принял мощный всплеск радиоволн, который длился минуту и 12 секунд. Сигнал содержал буквенно-цифровой код, что стало неожиданностью для изучавших его астрономов, и его окрестили Wow! Signal (сигнал "Ого-го!").

Он считается наиболее удачным из всех сигналов, полученных после начала программы поиска внеземного разума (SETI) стартовавшей более 60 лет назад. На протяжении десятилетий исследователи неоднократно пытались более детально изучить интенсивность, структуру и происхождение этого сигнала, и недавно астроном-любитель Альберто Кабальеро заявил, что он точно определил его источник.

Ранее в этом месяце Кабальеро опубликовал свои выводы по этому вопросу в Международном журнале астробиологии. Однако на счету астронома-любителя есть и другие не менее известные работы. Одна из них - статья, которая пока не прошла рецензирование, но уже доступна на сервере препринтов, где он приводит оценку количества враждебных внеземных цивилизаций.

Сколько всего враждебных цивилизаций существует в космосе?

Сразу предупреждаем: Работа Кабальеро является скорее мысленным экспериментом и не была проверена астрономами. Цель оценки Кабальеро - определить количество цивилизаций, которые могут отреагировать на наши сообщения.

Чтобы получить это число, Кабальеро, (в действительности студент факультета разрешения конфликтов в Университете Виго в Испании), экстраполировал некоторые цифры из своей профессиональной области знаний на астрономию и изучение экзопланет. Кабальеро подсчитал количество военных конфликтов произошедших на планете Земля за последние 50 лет, а затем применил эти данные к гипотетическому количеству экзопланет в Млечном Пути. Таким образом, согласно оценке Клаудио Макконе в нашей галактике в настоящий момент существует порядка 15 785 цивилизаций.

Согласно расчетам Кабальеро, число цивилизаций, которые могут вторгнуться в наш мир, равно четырем, что на два порядка меньше, чем вероятность столкновения с гигантским астероидом, который потенциально может уничтожить Землю.

По оценкам Кабальеро, с точки зрения технологического прогресса эти четыре цивилизации могут быть больше похожи на нынешнее человеческое общество, а с математической точки зрения, существует меньше одной цивилизации, которая действительно способна на межзвездные путешествия, необходимые для вторжения.

Кроме того, студент, изучающий разрешение конфликтов, предположил, что по мере развития сообщества с меньшей вероятностью будут вступать в конфликты, и в своей оценке он исходит из того, что инопланетная форма жизни будет придерживаться той же модели поведения, которую он обнаружил на Земле. Вполне вероятно, что это предположение также окажется ложным. И все же, Кабальеро искренне надеется, что данное исследование поможет нам перейти к глобальной дискуссии о целесообразности рассылки подобных посланий.

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Источники: Википедиа, Journal Vice

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнал_«Wow!»)

(https://www.vice.com/en/article/qjbgkm/there-are-4-malicious-extraterrestrial-civilizations-in-milky-way-researcher-estimates)