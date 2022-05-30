Ученые Массачусетского технологического института разработали гели на масляной основе в качестве универсальных систем доставки лекарств для детей и взрослых, испытывающих трудности с проглатыванием таблеток

Пероральные препараты являются основным инструментом для доставки лекарств, и в настоящее время они обеспечивают около 90 процентов фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком. Несмотря на их ценность в лечении самых разных заболеваний, от головной боли до COVID-19, детям и взрослым бывает трудно проглатывать таблетки, а отсутствие чистой воды и холодильников может осложнить жизнь тем, кто ищет альтернативу, в развивающихся регионах. Для устранения проблем ученые разработали гель на масляной основе, в который можно добавлять необходимые лекарства и для более комфортного приема отпускать, в баночках подобно йогурту.

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Ученые разработали новый гель на масляной основе, который можно использовать для доставки лекарств. Matt Pickett and Dylan Freitas

Новый метод доставки лекарств, лежащий в основе этого исследования, разрабатывался более 10 лет. Ученые из Массачусетского технологического института и Женской больницы Бригхэма поставили перед собой задачу облегчить для детей прием препаратов, которые обычно отпускаются в таблетированной форме. Конечно, некоторые из них можно растворить в воде, но для этого необходима чистая вода, а для сохранения стабильности полученной смеси требуется холодильное оборудование.

Поэтому ученые обратились к гелям на масляной основе, которые перспективны в качестве среды, способной растворять лекарства, сохранять их стабильность при экстремальных температурах, быть совместимыми с различными фармацевтическими препаратами и при этом исключить потребность в чистой воде. Такие гели называются олеогелями и широко используются в пищевой промышленности для изменения текстуры жирных продуктов и повышения температуры плавления шоколада и мороженого.

Экспериментируя с различными маслами и пищевыми загустителями, включая кунжутное, льняное, хлопковое масла, пчелиный воск и воск из рисовых отрубей, исследователи смогли создавать гели различной текстуры и консистенции - от субстанций, напоминающих загущенные напитки, до продуктов, похожих на йогурт. При этом они обладали различными вкусовыми характеристиками, и после консультаций с опытными дегустаторами ученые пришли к выводу, что наиболее предпочтительными являются гели с нейтральным или слегка ореховым оттенком на основе хлопкового или кунжутного масла.

Обратившись к списку важнейших лекарственных средств для детей, составленному Всемирной организацией здравоохранения, учёные отобрали три препарата: празиквантел, люмефантрин и азитромицин. Они предназначены для борьбы с гельминтозами, малярией и бактериальными инфекциями, соответственно, и плохо растворимы в воде.

Используя различные виды масел ученые смогли разработать гели различной текстуры и консистенции. Matt Pickett and Dylan Freitas

"Исходя из этого списка, инфекционные заболевания действительно сильно выделяются в плане того, что необходимо странам для защиты своих детей", - говорит ведущий автор исследования Амея Киртане. "Большая часть работы, которую мы провели в этом исследовании, была посвящена лекарствам от инфекционных заболеваний, но с точки зрения рецептуры не имеет значения, какие именно препараты мы поместим в эти системы".

После того, как лекарства были смешаны с масляными гелями, команда разработала систему дозатора, напоминающую оборудование для розлива и упаковки йогурта. Протестировав этот метод доставки лекарств на свиньях, команда обнаружила, что маслянистые гели могут эффективно доставлять дозы, равные и даже превышающие те, которые человек способен усвоить из таблетированных препаратов. Гели также продемонстрировали стабильность при температурах 40 °C (104 °F) в течение нескольких недель и 60 °C (140 °F) в течение одной недели, что открывает перспективы безопасной транспортировки в грузовиках в отсутствие холодильного оборудования.

Продемонстрировав столь многообещающие ранние результаты, ученые получили разрешение FDA на проведение первой фазы клинических испытаний, которые, как ожидается, начнутся в течение ближайших нескольких месяцев.

"Новая технология изменит наши представления о том, что мы можем сделать для детей, а также для взрослых, испытывающих проблемы с приемом лекарств", - считает руководитель проекта Джованни Траверсо. " Принимая во внимание простоту системы и ее низкую себестоимость, она может оказать огромное влияние на то, чтобы облегчить пациентам прием препаратов".

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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Источник: MIT, Journal Science Advances.

(https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm8478)

(https://news.mit.edu/2022/gels-drugs-medicine-0527)